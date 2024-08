Perplessità L’intelligenza artificiale compensa gli editori per i contenuti: Google e OpenAI seguiranno l’esempio?

Nel tentativo di riprendersi dalle recenti sfide nelle pubbliche relazioni, Perplexity AI sta compiendo un passo significativo per migliorare la propria immagine lanciando una nuova iniziativa volta a compensare i creatori di contenuti.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

La startup, che ha dovuto affrontare reazioni negative per l’utilizzo di contenuti premium senza un’adeguata attribuzione sulla sua piattaforma di ricerca AI, sta ora lanciando un programma progettato per pagare gli editori per i loro contributi.

Questa mossa evidenzia una tendenza emergente nel settore dell’intelligenza artificiale e solleva dubbi sulla possibilità che altri giganti della tecnologia come Google e OpenAI adotteranno approcci simili.

Programma per editori di Perplexity AI

Copy link to section

La nuova iniziativa di Perplexity AI, nota come Programma degli editori, è destinata a premiare finanziariamente le organizzazioni dei media per i loro contenuti utilizzati nella generazione di risultati di ricerca sulla piattaforma.

I partner di questo programma includono pubblicazioni rinomate come Der Spiegel, Time, Fortune, The Texas Tribune e Entrepreneur.

Il programma è progettato per pagare gli editori in base alla fonte, il che significa che il compenso sarà legato all’utilizzo dei singoli articoli. Tuttavia, i dettagli relativi agli importi dei pagamenti devono ancora essere resi noti.

Il lancio di questo programma avviene in un contesto di costi elevati associati allo sviluppo e al mantenimento delle tecnologie di ricerca basate sull’intelligenza artificiale.

Le spese continue per la ricerca e l’implementazione dell’intelligenza artificiale hanno messo a dura prova le aziende del settore, molte delle quali hanno dato priorità alla rapida innovazione rispetto all’efficienza dei costi.

Perplexity AI, che si è assicurata un finanziamento di 250 milioni di dollari solo due mesi fa con una valutazione di 3 miliardi di dollari, deve affrontare la sfida di bilanciare i suoi impegni finanziari con la redditività.

Secondo Shevelenko, Chief Business Officer di Perplexity, l’azienda deve avvicinarsi alla pubblicità con cautela, poiché è una componente fondamentale del proprio modello di business.

“Abbiamo bisogno della pubblicità per avere successo perché sarà il nostro principale modello di business”, ha affermato Shevelenko.

Ciò sottolinea l’importanza di gestire le spese, compresi i pagamenti agli editori, per garantire la salute finanziaria a lungo termine.

Cosa faranno Google e OpenAI?

Copy link to section

L’introduzione del programma per editori di Perplexity AI ha attirato l’attenzione degli osservatori del settore, tra cui il CEO di Automattic, un partner del programma, che ha elogiato la ripartizione delle entrate come superiore al modello di compensazione zero di Google.

Questo confronto solleva la questione se i principali attori come Google e OpenAI potrebbero adottare strategie simili.

Tuttavia, sia Google che OpenAI hanno una reputazione consolidata e ampie risorse che li isolano dalle pressioni immediate che Perplexity AI deve affrontare.

Le specifiche del modello di compensazione di Perplexity rimangono poco chiare, in particolare per quanto riguarda gli editori più piccoli che potrebbero non trarre benefici in modo significativo quanto i partner più grandi.

Questa incertezza potrebbe limitare l’impatto più ampio del programma e potrebbe non influenzare le strategie delle aziende tecnologiche più grandi.

Sebbene lo sforzo di Perplexity AI di compensare gli editori rappresenti un notevole cambiamento nel settore, resta da vedere se questo approccio spingerà a mosse simili da parte di Google o OpenAI. La sfida continua per Perplexity AI sarà quella di bilanciare i suoi sforzi di miglioramento dell’immagine con le realtà finanziarie della gestione di un’azienda basata sull’intelligenza artificiale.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.