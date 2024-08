Analisi del titolo MercadoLibre: MELI è a rischio prima degli utili

Quest’anno il prezzo delle azioni MercadoLibre (NASDAQ:MELI) ha sottoperformato il mercato. Quest’anno è aumentato solo del 3,4%, restando indietro rispetto ad altre aziende come Amazon, Jumia ed eBay. Inoltre, il titolo ha seguito i principali indici di riferimento come gli indici S&P 500 e Nasdaq 100.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Forte crescita e quota di mercato

Copy link to section

MercadoLibre è diventata una delle più grandi società di e-commerce al mondo con una capitalizzazione di mercato di oltre 28 miliardi di dollari. Ha una quota di mercato dominante nella regione dell’America Latina.

Nel corso degli anni, i suoi ricavi sono aumentati da oltre 7,4 miliardi di dollari nel 2019 a oltre 10,1 miliardi di dollari nel 2023. I profitti annuali dell’azienda sono aumentati da oltre 1,78 miliardi di dollari a oltre 2,6 miliardi di dollari e gli analisti prevedono che la tendenza continuerà.

Come Amazon, MercadoLibre ha ampliato le sue soluzioni nel tentativo di diversificare i suoi ricavi. Oltre alla divisione e-commerce, l’azienda ha lanciato le sue soluzioni fintech che aiutano le persone a pagare e inviare denaro.

Ha inoltre lanciato l’attività di credito Pago, dove fornisce prestiti a privati e ad altre aziende. Nel corso degli anni, il numero di acquirenti attivi è passato da oltre 46,1 milioni nel primo trimestre del 2023 a oltre 53,5 milioni nell’ultimo trimestre. La maggior parte di questi clienti si trova in Brasile e Messico.

Anche la sua attività fintech è fiorente poiché il numero di utenti attivi mensili è passato da 35,6 milioni nel primo trimestre del 2023 a oltre 49 milioni. Il patrimonio gestito è passato da 2,9 miliardi di dollari a oltre 5,3 miliardi di dollari.

I risultati più recenti hanno mostrato che gli affari di MercadoLibre stavano andando bene. Il volume lordo delle merci (GMV) è aumentato del 20% a oltre 11,4 miliardi di dollari, mentre il numero di articoli venduti è aumentato del 25% a oltre 385 milioni. I ricavi netti sono saliti a 4,3 miliardi di dollari, mentre l’utile netto è aumentato del 7,9% a 344 milioni di dollari.

Questa crescita sta avvenendo anche se MercadoLibre deve affrontare una maggiore concorrenza nel settore. La maggior parte di questa concorrenza proviene da Shopee, un’azienda leader nel sud-est asiatico che sta guadagnando quote di mercato. I dati sul traffico del sito web mostrano che Shopee ha avuto oltre 200 milioni di visitatori del sito web in Brasile a maggio.

MercadoLibre si trova inoltre ad affrontare una maggiore concorrenza da parte di aziende come Amazon, Temu e AliEpress. Sill, il suo noto marchio e il suo forte ecosistema lo aiuteranno a mantenere una quota di mercato.

Guadagni MercadoLibre in vista

Copy link to section

Il prossimo importante catalizzatore per il prezzo delle azioni MELI saranno gli utili della società previsti per venerdì.

Gli analisti nutrono grandi speranze per l’azienda. Si prevede che le sue entrate ammonteranno a 4,6 miliardi di dollari, con un aumento del 37% rispetto allo stesso trimestre del 2023. Per l’anno, gli analisti prevedono che le sue entrate saranno di 19 miliardi di dollari, con un aumento del 31% rispetto al 2023. Le sue entrate del 2025 saranno finite. 23,4 miliardi di dollari.

Allo stesso tempo, la stima media degli utili è che il suo EPS sarà di 8,53 dollari, un grande aumento rispetto ai 5,16 dollari dell’anno precedente. Per l’anno, la società dovrebbe avere un fatturato di 33,83 dollari, superiore ai 19,46 dollari del 2023.

Oltre ai numeri principali, il prezzo delle azioni MELI reagirà ai numeri del segmento e alle relative indicazioni prospettiche.

Gli analisti hanno una visione rialzista della società. La stima media è che il titolo salirà dagli attuali 1.625 dollari a 2.000 dollari, il che implica un rialzo del 21% rispetto al livello attuale.

Potenziali rischi futuri

Copy link to section

Tuttavia, MercadoLibre deve affrontare diversi rischi che potrebbero influire sulla crescita dei ricavi. Il primo grande rischio è l’Argentina, un mercato chiave. Mentre quest’anno l’inflazione è scesa, il peso argentino è crollato ai minimi storici. È stato scambiato a 945 contro il dollaro USA, superiore al minimo dello scorso anno di 160.

Una valuta che si deprezza ha un impatto su un’azienda come MercadoLibre che si occupa di importazioni da paesi come la Cina. In questo modo, i venditori sono costretti a spendere più soldi per importare, il che porta a prezzi più alti.

La stessa situazione si sta verificando in altri paesi della regione. Ad esempio, il real brasiliano è crollato a 5,60, dal minimo dello scorso anno di 4,59. Anche il peso messicano è crollato da 16,27 a 18,0

Analisi del prezzo delle azioni MercadoLibre

Copy link to section

Grafico MELI di TradingView

L’altro grande rischio a cui va incontro il prezzo delle azioni MELI riguarda i fattori tecnici. Sul grafico giornaliero, vediamo che il titolo ha formato un modello grafico a triplo massimo attorno al livello di 1.787 dollari. Nella maggior parte dei casi, questo è uno dei modelli grafici più ribassisti. La sua scollatura è di $ 1.325.

Ha anche formato un modello double-top più piccolo la cui scollatura è a $ 1.550. Il titolo è inoltre rimasto al di sopra delle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 giorni.

Pertanto, sebbene le previsioni azionarie sui pre-utili siano sempre rischiose, sospetto che le azioni MELI avranno un breakout ribassista quando usciranno. Se ciò accadesse, potrebbe scendere al successivo livello di supporto chiave a 1.550 dollari.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.