I problemi di Boeing si aggravano quando la compagnia aerea segnala un aumento del 90% della perdita netta nel secondo trimestre

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Boeing ha registrato un aumento di quasi il 90% della perdita netta per il trimestre terminato il 30 giugno, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con volumi di consegne commerciali inferiori e perdite nei programmi di sviluppo della difesa che hanno trascinato in grande stile i suoi utili.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

La società ha inoltre annunciato Robert K Ortberg come nuovo presidente e amministratore delegato che succederà a Dave Calhoun quando si dimetterà entro la fine di quest’anno.

Ortberg, 64 anni, è un veterano del settore aerospaziale che ha guidato l’ultima volta Rockwell Collins come amministratore delegato e ne ha guidato l’integrazione con United Technologies e RTX fino al suo ritiro da RTX nel 2021.

La perdita netta di Boeing sale a 1,4 miliardi di dollari

Copy link to section

L’assediato produttore di aerei ha registrato una perdita netta di 1,44 miliardi di dollari, o 2,33 dollari per azione, rispetto a una perdita di 149 milioni di dollari, o 25 centesimi per azione, durante il secondo trimestre dello scorso anno.

Su base rettificata, secondo LSEG, la società ha registrato una perdita di 2,90 dollari per azione, arrivando a quasi 1 dollaro per azione in base alle aspettative degli analisti.

I ricavi sono diminuiti di circa il 15% a 16,87 miliardi di dollari contro i 17,23 miliardi di dollari stimati. Il debito è arrivato a 57,9 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 47,9 miliardi di dollari dell’inizio del trimestre a causa dell’emissione di nuovo debito.

La società è stata sottoposta a un rigoroso controllo normativo e la sua reputazione ha subito un duro colpo in seguito all’incidente della presa della porta nel gennaio di quest’anno.

Il trimestre in questione ha visto anche la società dichiararsi colpevole di un’accusa di cospirazione per frode criminale per risolvere un’indagine del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti legata a due incidenti mortali di 737 MAX nel 2018 e nel 2019.

“Nonostante un trimestre difficile, stiamo facendo progressi sostanziali rafforzando il nostro sistema di gestione della qualità e posizionando la nostra azienda per il futuro”, ha affermato Calhoun.

Stiamo eseguendo il nostro piano completo di sicurezza e qualità e abbiamo raggiunto un accordo per acquisire Spirit AeroSystems. Anche se abbiamo ancora molto lavoro da fare, i passi che stiamo intraprendendo contribuiranno a stabilizzare le nostre operazioni e a garantire che Boeing sia l’azienda di cui il mondo ha bisogno che sia. Stiamo facendo progressi importanti nella nostra ripresa e continueremo a costruire la fiducia attraverso l’azione e la trasparenza.

Il calo delle consegne degli aerei commerciali trascina al ribasso gli utili

Copy link to section

Il trimestre ha visto la consegna di aerei commerciali, il suo pilastro , diminuire del 32%, portando a un corrispondente calo dei ricavi del segmento. Ha consegnato 92 aerei in questo trimestre rispetto ai 136 aerei dello stesso trimestre dell’anno scorso.

Tuttavia, ha ancora un arretrato di consegne di oltre 5.400 aerei per un valore di 437 miliardi di dollari.

“Durante il trimestre, la società ha presentato il suo piano completo di sicurezza e qualità alla Federal Aviation Administration (FAA). I programmi del 737 hanno gradualmente aumentato la produzione durante il trimestre e prevede ancora di aumentare la produzione a 38 al mese entro la fine dell’anno”, ha affermato Boeing. in una dichiarazione.

Ha aggiunto che il programma 787 mantiene l’intenzione di tornare a 5 al mese entro la fine dell’anno.

A luglio, la società ha annunciato un accordo per l’acquisizione di Spirit AeroSystems e il programma 777X ha iniziato i test di volo per la certificazione FAA dopo aver ottenuto l’autorizzazione all’ispezione di tipo.

Perdite nel settore difesa, spazio e sicurezza

Copy link to section

I ricavi per il segmento difesa, spazio e sicurezza ammontano a 6 miliardi di dollari.

Il margine operativo riflette una perdita di 1 miliardo di dollari su alcuni programmi di sviluppo a prezzo fisso, inclusa una perdita di 391 milioni di dollari sul programma KC-46A, in gran parte determinata da un rallentamento della produzione commerciale e dai vincoli della catena di approvvigionamento, ha affermato la società.

Nel corso del trimestre Boeing ha ricevuto sette elicotteri MH-139A dall’aeronautica americana e ha consegnato il primo Chinook CH-47F Block II all’esercito americano.

Il portafoglio ordini nel segmento è stato valutato a 59 miliardi di dollari, di cui il 31% rappresenta ordini da clienti al di fuori degli Stati Uniti.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.