La perdita di Microsoft, il guadagno di Nvidia: gli investitori dovrebbero preoccuparsi della crescente spesa per l’intelligenza artificiale?

Microsoft ha appena annunciato gli utili del quarto trimestre e il titolo non ha risposto bene. Il titolo è sceso fino al 7% dopo l’annuncio, anche se la maggior parte è stata recuperata mentre ci dirigiamo verso la sessione di negoziazione di oggi.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Il motivo del crollo è stato il rallentamento della crescita del segmento cloud. Questo di per sé non sarebbe un grosso problema, soprattutto perché il CEO ha affermato che l’azienda prevede una crescita migliore nei prossimi 6 mesi.

Ciò che preoccupa gli investitori è il fatto che l’azienda intende continuare ad aumentare la spesa per l’intelligenza artificiale. Non si tratta solo di Microsoft, poiché altre aziende continuano a distribuire denaro per essere le migliori nell’intelligenza artificiale. Tuttavia, Wall Street è ansiosa di vedere i risultati di questa spesa riflettersi nei ricavi, cosa che non sta accadendo per le società di software. #

Daniel Morgan, del Synovus Trust, ha detto:

La strada non ha molta pazienza. Ti vedono spendere miliardi di dollari e vogliono vedere una ripresa delle entrate di tale importo.

Le aziende hardware come Nvidia e AMD possono quantificare il ROI sui loro investimenti nell’intelligenza artificiale man mano che vendono l’hardware. Tuttavia, le aziende che addestrano modelli sull’hardware o vendono software hanno difficoltà a fornire un quadro chiaro dei ricavi generati attraverso l’intelligenza artificiale.

Mentre il prezzo delle azioni di Microsoft è crollato dopo la notizia di un aumento della spesa, le azioni di Nvidia sono aumentate poiché sarà un beneficiario diretto di tale spesa. Nvidia è già in rialzo del 9% all’apertura del mercato.

L’intelligenza artificiale ha un problema di spesa

Copy link to section

Microsoft e OpenAI hanno già piani per un progetto di data center da 100 miliardi di dollari. Google e Amazon stanno spendendo ingenti somme di denaro per acquisire società di intelligenza artificiale o formare partnership. Investimenti così massicci stanno dando grandi ritorni ai produttori di chip e, in futuro, forse anche ai servizi pubblici che forniscono l’energia per gestire questa infrastruttura.

Ma il fatto che le società di software siano riluttanti a fornire un ROI esatto sui loro investimenti è motivo di preoccupazione e solleva la questione delle spese eccessive.

In altre parole, se le aziende spendono miliardi di dollari nell’intelligenza artificiale, l’intelligenza artificiale risolverà problemi del valore di miliardi di dollari?

Jim Covello, Goldman Sachs, ha detto: Sostituire posti di lavoro a basso salario con tecnologie tremendamente costose è fondamentalmente l’esatto opposto delle precedenti transizioni tecnologiche a cui ho assistito nei miei trent’anni di osservazione da vicino dell’industria tecnologica.

Covello è scettico per un motivo. Ha visto l’implementazione dell’intelligenza artificiale nella sua azienda ed è perplesso sui costi che ne derivano.

Abbiamo scoperto che l’intelligenza artificiale può aggiornare i dati storici nei nostri modelli aziendali più rapidamente rispetto a farlo manualmente, ma a un costo sei volte superiore, la proposta di valore semplicemente non è ancora arrivata.

Altri analisti in tutto il mondo sono più ottimisti riguardo all’intelligenza artificiale. Ma finché non sarà possibile quantificare il ritorno sull’investimento, continueremo ad avere giorni come quelli attuali in cui il dolore di un’azienda rappresenta il guadagno di un’altra.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.