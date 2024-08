L’NCR indiana ha un nuovo appetito per le case di lusso: rapporto

La National Capital Region (NCR) dell’India, che comprende Nuova Delhi, Gurugram, Noida e Greater Noida, sta assistendo a un’impennata della domanda di alloggi di lusso.

Questo cambiamento è guidato dall’aumento dei redditi e da un crescente desiderio di strutture di alto livello.

Secondo il consulente immobiliare indiano ANAROCK, delle circa 32.200 unità abitative vendute nell’NCR nella prima metà del 2024, oltre il 45% erano unità di lusso, mentre il 24% erano unità a prezzi accessibili.

Nella prima metà del 2024 sono state vendute in NCR circa 14.630 unità di lusso, rispetto alle 1.580 unità vendute nell’intero anno 2019.

Il rapporto ANAROCK classifica le case di lusso come quelle vendute per Rs 1,5 crore (circa $ 180.000) o più, e le case a prezzi accessibili come quelle vendute per Rs 40 lakh o meno.

Il consulente immobiliare ha dichiarato in una nota:

Dall’epicentro di attività immobiliari senza scrupoli a diventare uno dei mercati immobiliari più vivaci del paese, NCR ha fatto molta strada.

Gurugram, l’hub aziendale dell’India settentrionale, è all’avanguardia nella domanda di lusso in NCR

Dell’aumento complessivo osservato nel segmento di Delhi-NCR, Gurugram ha visto la maggior attività.

Anuj Puri, presidente del gruppo ANAROCK, ha dichiarato:

Tra tutte le città dell’NCR, Gurugram è stato il mercato immobiliare più attivo negli ultimi anni. La Millennium City ha visto ca. 17.570 unità vendute in diversi segmenti di budget nel primo semestre del 2024. Di queste, ben il 59% (circa 10.365 unità) erano case di lusso, seguite dal 27% (circa 4.710 unità) nel segmento a prezzi accessibili.

Puri ha sottolineato come nel 2019 in città siano state vendute solo 13.245 unità, di cui solo il 4% ovvero circa 470 unità residenziali rientravano nel segmento del lusso.

Le unità residenziali di lusso a Gurugram includono proprietà come le Trump Towers e proprietà del principale sviluppatore indiano DLF come The Crest, The Camellias e molti altri.

Noida e Greater Noida hanno seguito Gurugram nelle vendite di unità di lusso. Le due città insieme hanno visto circa 8.425 unità vendute nel primo semestre del 2024. Di queste, il 42% (circa 3.550) unità erano case di lusso e solo il 13% (circa 1.100) unità rientravano nel segmento a prezzi accessibili.

La quota di vendita più alta – 3.770 unità o 45% – è stata nei segmenti mid e premium con un prezzo compreso tra INR 40 lakh e INR 1,5 Cr.

Nel 2019, queste due città insieme hanno registrato le vendite più elevate in NCR: ca. 21.770 unità. Di questi, il 44% (ca. 9.565) unità sono state vendute nel segmento accessibile, mentre solo il 4% (ca. 990) unità nel segmento di lusso.

Le vendite massime di 11.215 unità, pari al 52%, sono avvenute complessivamente nei segmenti medio e premium.

Ghaziabad, Faridabad, Delhi e Bhiwadi insieme hanno visto ca. 6.205 unità vendute nel primo semestre del 2024, di cui il segmento del lusso ha rappresentato più di 715 unità, mentre gli alloggi a prezzi accessibili hanno visto 1.920 unità vendute.

Le vendite massime di circa 3.570 unità sono avvenute nei segmenti medio e premium. Nel 2019 in queste città sono state vendute solo 115 case di lusso.

Il rapporto ANAROCK afferma:

L’aumento del reddito disponibile, la crescente urbanizzazione e la domanda di strutture di alto livello hanno contribuito ad un aumento della domanda di immobili di lusso da parte degli indiani. È visto come un buon investimento e uno status symbol dagli indiani ricchi che desiderano – e possono permettersi – stili di vita superlativi.

Ha aggiunto che anche gli NRI stanno esprimendo un crescente interesse per il mercato anche come accesso a finanziamenti interessanti, e l’impatto del Covid-19 ha cambiato il modo in cui gli indiani vedono le loro case.

Il mercato immobiliare di lusso indiano vede un aumento del 27% nelle vendite nel primo semestre

L’aumento della domanda di immobili di lusso a Delhi-NCR è in sincronia con un aumento complessivo della domanda nel segmento in tutto il paese.

Il mercato indiano delle abitazioni di lusso con un prezzo superiore a Rs 4 crore ha registrato un notevole aumento delle vendite del 27% su base annua nel primo semestre del 2024, con un totale di 8.500 unità abitative di lusso vendute durante questo periodo, menzionato in un rapporto CBRE.

La tendenza al rialzo della domanda residenziale di lusso ha rispecchiato l’aumento dell’occupazione di spazi commerciali da parte della categoria del lusso, che ha registrato una crescita esponenziale del 162% su base annua nel 2023, secondo CBRE.

I marchi di lusso affermati hanno cercato di trarre vantaggio dalla crescita espandendo la loro presenza nelle principali città metropolitane ed entrando strategicamente in nuovi mercati.

Il numero di UHNWI in India crescerà più rapidamente in tutto il mondo

Si prevede che in India il numero degli UHNWI, definiti come individui con un patrimonio netto pari o superiore a 30 milioni di dollari, aumenterà del 50% nei prossimi cinque anni, secondo un rapporto di Knight Frank pubblicato a febbraio.

Il rapporto aggiunge che il 32% della ricchezza degli ultra-ricchi indiani è investita in immobili residenziali, anche se il 14% di essa si trova fuori dal paese.

Tuttavia, Delhi è ancora molto indietro rispetto a Mumbai nella classifica dei mercati residenziali di lusso.

Dei 100 mercati residenziali di lusso monitorati nel Prime International Residential Index di Knight Frank, Mumbai è balzata di 29 posizioni nel 2023 per conquistare l’ottava posizione, mentre Delhi e Bangalore si sono classificate rispettivamente al 37° e 59°.

