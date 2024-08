Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

I titoli azionari del Regno Unito sono pronti a potenziali guadagni in seguito alla decisione della Banca d’Inghilterra (BOE) di tagliare il tasso di interesse di riferimento di 25 punti base al 5,0%.

Questa mossa, volta a stimolare la crescita economica, è in linea con le tendenze storiche che suggeriscono una prospettiva positiva per gli indici di riferimento del Regno Unito nei prossimi mesi.

Performance storica del FTSE 100 e del FTSE 250

Storicamente, gli indici FTSE 100 e FTSE 250 hanno risposto favorevolmente ai tagli dei tassi della BOE.

In tre degli ultimi quattro casi in cui la Banca d’Inghilterra ha ridotto i tassi – in particolare nel 1986, 1990 e 1998 – il FTSE 100 ha registrato un aumento medio di oltre il 20% nei successivi 12 mesi.

Allo stesso modo, il FTSE 250 ha registrato guadagni ancora più significativi, con un rally del 25% o più in questi periodi.

Tuttavia, vale la pena notare che l’unica eccezione a questa tendenza si è verificata nel 2007, quando entrambi gli indici hanno registrato un calo.

Il FTSE 100 è sceso del 38% e il FTSE 250 è sceso del 46% nel corso dell’anno a seguito di un taglio dei tassi.

Questa flessione è stata in gran parte attribuita alla crisi finanziaria globale, rendendola un valore anomalo nei dati storici.

Impatto dei tassi più bassi sulla sterlina e sul mercato immobiliare

La decisione della BOE di abbassare i tassi è stata approvata con uno stretto margine di cinque-quattro voti all’interno del Comitato di Politica Monetaria (MPC).

Questa decisione riflette l’attenzione della banca centrale nel promuovere la stabilità economica senza innescare nuove pressioni inflazionistiche.

L’inflazione dei prezzi al consumo nel Regno Unito si è attenuata in modo significativo, attestandosi al 2,0% annuo a maggio e giugno, in calo rispetto al picco dell’11,1% nell’ottobre 2022.

L’attuale taglio dei tassi rientra nel contesto delle aspettative del mercato per ulteriori riduzioni.

I mercati monetari segnalano che la BOE potrebbe attuare altri due tagli dei tassi nei prossimi cinque mesi. In risposta al taglio dei tassi, la sterlina britannica (GBP) si è inizialmente indebolita rispetto al dollaro statunitense, per poi iniziare a riprendersi. Questa volatilità sottolinea la sensibilità del mercato ai futuri segnali di politica monetaria.

Si prevede inoltre che il taglio dei tassi da parte della BOE fornirà la spinta tanto necessaria al mercato immobiliare.

Stephanie Daley di Alexander Hall ha commentato i potenziali effetti positivi, affermando: “La decisione della BOE offre un’opportunità significativa per i proprietari e gli acquirenti di case. Anche se i tassi ipotecari potrebbero non scendere immediatamente, questo cambiamento dovrebbe aiutare a liberare la domanda repressa e a ripristinare la fiducia nel settore immobiliare”.

Nel complesso, la recente mossa della BOE potrebbe preparare il terreno per un periodo favorevole per i titoli azionari del Regno Unito, in particolare se i modelli storici dovessero confermarsi.

Gli investitori e gli analisti di mercato osserveranno da vicino come si svilupperanno questi sviluppi e quale impatto avranno sul panorama economico più ampio.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.