I risultati dell’iniezione di tirzepatide di Eli Lilly potrebbero innescare un’altra corsa al rialzo: ecco perché

Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) ha recentemente annunciato risultati promettenti dei suoi studi di fase 3 SUMMIT, concentrati sull’efficacia dell’iniezione di tirzepatide.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

I risultati positivi hanno suscitato l’interesse degli investitori, facendo salire oggi il titolo del 3%.

Questi risultati non sono significativi solo per Eli Lilly, ma hanno un potenziale anche per milioni di pazienti affetti da insufficienza cardiaca con frazione di eiezione conservata (HFpEF) e obesità.

Risultati degli studi promettenti

Copy link to section

I risultati dello studio di fase 3 SUMMIT hanno rivelato che tirzepatide ha ridotto il rischio di esiti di insufficienza cardiaca del 38% rispetto a un placebo. Inoltre, tutti gli endpoint secondari chiave sono stati raggiunti con successo, tra cui:

Ha ridotto il rischio di esiti di insufficienza cardiaca del 38% rispetto al placebo.

Tutti gli endpoint secondari chiave sono stati raggiunti con successo. Questi includevano la capacità di esercizio, la riduzione media del peso corporeo rispetto al basale a 52 settimane e la riduzione della proteina C-reattiva ad alta sensibilità, marcatore dell’infiammazione.

Per quanto riguarda la stima dell’efficacia, ciò ha portato ad una riduzione di peso del 15,7% rispetto al 2,2% del placebo.

Per quanto riguarda il regime di trattamento stimato, ciò ha portato ad una riduzione del peso corporeo del 13,9% rispetto al 2,2% del placebo.

Perché questo risultato è significativo?

Copy link to section

Il risultato ha un peso perché l’HFpEF (insufficienza cardiaca con frazione di eiezione preservata) rappresenta il 50% di tutti i casi di insufficienza cardiaca. Negli Stati Uniti, il 60% delle persone soffre anche di obesità.

È una condizione in cui la camera di pompaggio sinistra del cuore diventa rigida e non è in grado di riempirsi normalmente. Grazie alla tirzepatide questo problema può finalmente essere risolto.

L’azienda presenterà ora i risultati dello studio SUMMIT alla FDA e spera in una risposta positiva da parte sua. Se il farmaco verrà approvato, la tirzepatide potrebbe diventare la pietra angolare del portafoglio di Eli Lilly e aumentare sostanzialmente le entrate.

Il CEO afferma che la carenza di tirzepatide dovrebbe finire presto

Copy link to section

Il CEO David Ricks ha dato oggi altre buone notizie agli investitori poiché ha affermato che la carenza di tirzepatide dovrebbe finire presto. Ha fatto questa rivelazione durante un’intervista a Bloomberg.

Alcune dosi dei farmaci dimagranti Zepbound e Mounjaro della LLY sono sulla lista delle carenze della FDA ormai da qualche tempo. In effetti, Mounjaro è in quella lista dal 2022.

L’azienda aveva inizialmente dichiarato in aprile che si aspettava che l’offerta rimanesse limitata. Tuttavia, i commenti del CEO hanno aumentato la fiducia e le speranze degli investitori.

Cosa dice il grafico?

Copy link to section

Le azioni LLY sono state recentemente in ribasso mentre il mercato statunitense si corregge su tutta la linea. L’annuncio della sperimentazione del farmaco arriva in un momento in cui il titolo stava per testare un livello di supporto chiave, come mostrato nel grafico sottostante.

La linea di tendenza iniziata più di un anno fa stava per essere avvicinata, ma il prezzo delle azioni non l’ha mai raggiunta. I trader probabilmente aspetteranno ancora un nuovo test di quella linea, ma gli investitori, sulla base degli sviluppi positivi di cui sopra, sperano che il nuovo test non sia necessario e che il titolo possa continuare il suo viaggio al rialzo.

Mentre il mercato crolla oggi, gli investitori troveranno conforto nel fatto che le azioni LLY sono ancora in rialzo del 3%. Solo il tempo dirà se si tratta di una situazione temporanea.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.