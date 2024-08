Chevron trasferirà il quartier generale in Texas in mezzo ai cambiamenti politici: Kamala Harris è una minaccia per Big Oil?

Chevron Corp (NYSE: CVX) ha annunciato l’intenzione di spostare la propria sede dalla California al Texas, un trasferimento strategico in linea con la risposta dell’azienda al panorama politico in evoluzione. Questa mossa avviene in un momento in cui le prospettive della vicepresidente Kamala Harris per le prossime elezioni di novembre appaiono sempre più solide.

La decisione di spostare la sede riflette tensioni politiche più ampie. Mentre l’ex presidente Donald Trump è unconvinto sostenitore dell’industria petrolifera, Kamala Harris è stata associata a politiche progressiste che potrebbero sfidare gli interessi tradizionali del petrolio e del gas.

La corsa presidenziale è sempre più inquadrata come una competizione tra programmi pro-petrolio e sostenitori della tecnologia, sottolineando l’impatto dei forti legami di Harris con la Silicon Valley in California.

Il Texas è felice

Lo stato del Texas, che vota prevalentemente repubblicano, accoglie favorevolmente la mossa. Il governatore Greg Abbott si è recato a X per esprimere la sua gioia per la decisione.

WELCOME HOME Chevron!



Texas is your true home.



Drill baby drill.



— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) August 2, 2024

Il CEO dell’azienda Mike Wirth e il VC Mark Nelson si trasferiranno in Texas molto prima della data di trasferimento del 1° gennaio per garantire una transizione graduale della forza lavoro. Circa 2000 dipendenti dell’azienda lavorano attualmente a San Ramon, in California.

Questo non è l’unico incidente di un’azienda che si è trasferita dal Texas. Recentemente, grandi aziende come Tesla, Oracle, Hewlett Packard Enterprises e SpaceX di Elon Musk si sono trasferite fuori dalla California.

Per Chevron, il motivo è principalmente la causa intentata l’anno scorso da un gruppo industriale sul cambiamento climatico. La Chevron era una delle cinque compagnie petrolifere parti in causa.

Trasferendosi fuori dallo Stato, queste aziende possono ora migliorare il proprio processo decisionale aziendale e avere meno di cui preoccuparsi quando trattano con le autorità statali.

Man mano che le aziende cambiano sede, le città che le ospitano trarranno probabilmente vantaggio da qualsiasi sostegno governativo concesso a queste aziende.

Tuttavia, il motivo dell’abbandono dello Stato potrebbe anche essere la crescente popolarità di Kamala Harris nella corsa presidenziale.

Kamala Harris sembra forte

Questa mossa della Chevron e l’incarico di ‘drill baby drill’ del governatore del Texas suggeriscono anche che ci sia un motivo politico dietro questa mossa. Trump è ovviamente amico delle grandi compagnie petrolifere e non esita a dirlo così com’è.

Kamala Harris, invece, ha radici californiane e ha buoni rapporti anche con i dirigenti della Silicon Valley. L’ambiente politicamente carico spinge le aziende a prendere decisioni estreme, anche se vorrebbero fingere di essere apolitiche.

La “richiesta” di un miliardo di dollari da parte di Trump da parte delle compagnie petrolifere per sostenere la sua nomina si tradurrà in politiche amichevoli per queste compagnie se il denaro lo aiuterà a salire al potere. Con queste politiche, le compagnie petrolifere possono guadagnare molti più miliardi, rendendosi più ricche di prima.

Le azioni Chevron non hanno avuto un anno speciale finora, con il prezzo bloccato nella fascia $ 140-$ 160. La società ha annunciato oggi i suoi utili e ha registrato profitti per 4,4 miliardi di dollari per il trimestre, in netto calo rispetto ai 6 miliardi di dollari dello stesso periodo dell’anno scorso.

Gli utili sono stati inferiori alle aspettative e di conseguenza il prezzo delle azioni sta scendendo.

