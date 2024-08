Elezioni americane: la campagna di Harris frutta 310 milioni di dollari a luglio, superando Trump

La campagna presidenziale di Kamala Harris ha raggiunto un notevole traguardo nella raccolta fondi, raccogliendo 310 milioni di dollari a luglio.

Secondo un rapporto di Politico, questa cifra è più del doppio dei 137 milioni di dollari raccolti dalla campagna di Donald Trump nello stesso periodo.

Significativo vantaggio in denaro per Harris

Al momento, la campagna di Harris e i comitati affiliati detengono 377 milioni di dollari in contanti, dandole un vantaggio di 50 milioni di dollari su Trump, i cui fondi totali ammontano a 327 milioni di dollari.

Questo vantaggio finanziario sottolinea il crescente sostegno per Harris sin dal suo ingresso in corsa in seguito alla decisione di Joe Biden di non chiedere la rielezione.

Forte sostegno tra i democratici

Harris ha galvanizzato con successo i democratici in tutto il paese. Un recente sondaggio dell’Associated Press indica che circa otto democratici su dieci sarebbero abbastanza o molto soddisfatti se lei diventasse la candidata democratica alla presidenza.

Questa diffusa approvazione evidenzia la forte posizione di Harris all’interno del suo partito mentre continua i suoi sforzi elettorali.

I sondaggi mostrano Harris in testa negli stati chiave

La campagna di Harris sta facendo passi da gigante anche negli stati cruciali in bilico. Un nuovo sondaggio del gruppo conservatore Competitiveness Coalition rivela che Harris è in testa a Trump in Pennsylvania e Wisconsin con margini rispettivamente dal 48% al 45% e dal 48% al 46%.

Inoltre, i due sono pari al 45% ciascuno nel Michigan. Queste cifre dimostrano il crescente appeal di Harris tra gli elettori negli stati critici per le elezioni presidenziali del 2024.

Prossimo tour della campagna

Per sfruttare questo slancio, la prossima settimana Harris si recherà in diversi importanti stati oscillanti, tra cui Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Carolina del Nord, Georgia, Arizona e Nevada.

Durante questo tour elettorale di cinque giorni, interagirà con gli elettori e svilupperà la sua attuale leadership in queste aree cruciali.

Annuncio del candidato alla carica imminente

Si prevede che Harris annuncerà il suo compagno di corsa entro martedì della prossima settimana.

Tra i finalisti segnalati per il posto di vicepresidenza figurano il governatore del Minnesota Tim Walz, il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro, il governatore dell’Illinois JB Pritzker, il governatore del Kentucky Andy Beshear, il senatore dell’Arizona Mark Kelly e il segretario ai trasporti Pete Buttigieg.

La scelta di un candidato alla vicepresidenza sarà cruciale per consolidare ulteriormente la posizione della sua campagna.

JD Vance è stato messo sotto esame

Nel frattempo, JD Vance è finito sotto esame per le osservazioni fatte nel 2021, in cui ha criticato Alexandria Ocasio-Cortez per il suo “atteggiamento sociopatico” nei confronti dei bambini e della famiglia in un discorso a un gruppo cattolico.

Questa controversia si aggiunge al discorso politico in corso con l’avvicinarsi delle elezioni del 2024.

Inoltre, secondo un rapporto del The Guardian, il Courage Tour, una tenda itinerante con sedicenti profeti, si sta facendo strada attraverso gli stati indecisi per convincere i cristiani a votare per Trump.

Questa iniziativa sottolinea le diverse strategie impiegate dalle diverse fazioni politiche per garantire il sostegno degli elettori.

L’imponente raccolta fondi di Kamala Harris e il crescente sostegno tra i democratici la posizionano come una candidata formidabile nella corsa presidenziale del 2024. Con una notevole liquidità a disposizione e numeri favorevoli nei sondaggi negli stati chiave, la sua campagna sta guadagnando terreno.

Mentre si prepara ad annunciare il suo vice e si imbarca in un cruciale tour elettorale, tutti gli occhi saranno puntati su come si svilupperà la sua strategia nelle prossime settimane.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.