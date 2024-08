L’indice dei prezzi alimentari delle Nazioni Unite scende leggermente a luglio

Venerdì l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) ha pubblicato i suoi ultimi dati, indicando un leggero calo dell’indice globale dei prezzi alimentari per luglio.

L’indice, che monitora i prezzi delle materie prime alimentari più scambiate a livello internazionale, è sceso a 120,8 punti, in calo rispetto ai 121,0 rivisti di giugno. Questa leggera diminuzione segna una pausa nella tendenza al rialzo osservata nei quattro mesi precedenti.

L’indice dei cereali registra un calo significativo

Il fattore principale del calo complessivo dell’indice è stato un notevole calo dei prezzi dei cereali.

Questa componente dell’indice ha registrato un calo, alleviando una certa pressione sui mercati alimentari globali. L’indice dei prezzi dei cereali della FAO è sceso a causa del miglioramento delle condizioni dei raccolti e delle aspettative di raccolti abbondanti nelle principali regioni produttrici.

Al contrario, i prezzi delle altre categorie alimentari hanno mostrato movimenti al rialzo. L’indice degli oli vegetali, della carne e dello zucchero ha registrato aumenti, contribuendo alle complesse dinamiche del mercato alimentare globale.

In aumento gli indici di carne, oli vegetali e zuccheri

L’indice dei prezzi della carne ha registrato un aumento, riflettendo una maggiore domanda e un’offerta limitata in diverse regioni. L’indice dei prezzi dell’olio vegetale è aumentato, influenzato dalle scarse scorte globali e dai livelli di produzione inferiori alle attese.

Anche i prezzi dello zucchero sono aumentati, spinti dalle preoccupazioni per le condizioni meteorologiche avverse che colpiscono i principali paesi produttori di zucchero.

L’analisi su base annua mostra un calo significativo

Nonostante il leggero calo da giugno a luglio, l’indice FAO è stato inferiore del 3,1% rispetto al livello di un anno fa.

Ancora più sorprendente, è stato del 24,7% inferiore al picco raggiunto nel marzo 2022, a seguito delle turbolenze geopolitiche causate dall’invasione russa dell’Ucraina, entrambi importanti esportatori di prodotti agricoli.

Fattori che influenzano i movimenti dell’indice

I dati di luglio sottolineano la volatilità dei mercati alimentari globali, influenzati da una miriade di fattori tra cui condizioni meteorologiche, eventi geopolitici e cambiamenti nelle dinamiche della domanda e dell’offerta.

Ad esempio, il miglioramento del clima negli Stati Uniti e in Brasile ha contribuito a migliorare le condizioni dei raccolti, che a loro volta hanno contribuito ad abbassare i prezzi dei cereali.

Altre materie prime, come gli oli vegetali e lo zucchero, hanno dovuto far fronte a vincoli di offerta, in parte dovuti rispettivamente alle condizioni meteorologiche avverse nelle principali regioni produttrici come il Sud-est asiatico e il Brasile.

L’aumento dell’indice della carne è stato in parte attribuito alla continua domanda elevata nei principali mercati, unita alle interruzioni della catena di approvvigionamento e all’epidemia di malattie in alcuni settori dell’allevamento.

Implicazioni più ampie per la sicurezza alimentare globale

Le fluttuazioni dell’indice dei prezzi alimentari della FAO hanno implicazioni più ampie per la sicurezza alimentare globale.

Sebbene il recente calo offra un certo sollievo, i prezzi complessivamente elevati continuano a rappresentare una sfida, in particolare per i paesi a basso reddito che dipendono fortemente dalle importazioni alimentari.

I costi elevati dei beni essenziali come gli oli vegetali e lo zucchero possono mettere a dura prova i bilanci delle famiglie ed esacerbare l’insicurezza alimentare.

Inoltre, il conflitto in corso in Ucraina continua a rappresentare un rischio per le catene di approvvigionamento alimentare globali. Le interruzioni delle attività di produzione ed esportazione da Ucraina e Russia hanno impatti significativi, dato il loro ruolo di principali fornitori di grano, mais e olio di girasole.

Guardando al futuro: cauto ottimismo

Guardando al futuro, c’è un cauto ottimismo riguardo ai prezzi alimentari globali. Migliori previsioni sui raccolti e aspettative di raccolti abbondanti nelle principali regioni produttrici potrebbero contribuire a stabilizzare i prezzi.

La FAO avverte che le attuali tensioni geopolitiche, le perturbazioni legate al clima e le incertezze economiche potrebbero continuare a influenzare i mercati alimentari.

I politici e le organizzazioni internazionali sono invitati a monitorare attentamente questi sviluppi e ad attuare misure a sostegno delle popolazioni vulnerabili.

Garantire la resilienza delle catene di approvvigionamento alimentare globali e affrontare le cause alla base della volatilità dei prezzi sono passi cruciali verso il raggiungimento della sicurezza alimentare per tutti.

