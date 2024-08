Vinci criptovalute gratis: i 3 migliori airdrop di minigiochi di Telegram da non perdere

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

I minigiochi di Telegram sono l’ultimo fenomeno che ha preso d’assalto il settore delle criptovalute.

Questi giochi sono “mini-app” di Telegram, applicazioni online progettate per essere eseguite all’interno della popolare app di messaggistica.

I giocatori possono guadagnare varie criptovalute come premi eseguendo semplici attività come toccare, scambiare o completare missioni come accedere quotidianamente o iscriversi a vari canali.

I giochi funzionano utilizzando economie di gioco e applicazioni decentralizzate (dApp) all’interno dell’ecosistema Open Network ( TON ).

Per partecipare, un utente deve semplicemente creare un portafoglio TON all’interno dell’app Telegram. Tutti i premi raccolti dai giochi possono essere trasferiti direttamente su questo portafoglio e riscattati tramite scambi di criptovalute.

In questo articolo, esamineremo alcuni dei giochi più popolari con cui è impegnata la comunità crittografica in previsione dei loro prossimi lanci.

Combattimento di criceti

Questo è probabilmente il minigioco più popolare e in più rapida crescita nell’ecosistema TON. L’idea del gioco è semplice: i giocatori possono toccare lo schermo per estrarre la valuta del gioco, che può poi essere scambiata con il prossimo token HMSTR del gioco.

In Hamster Kombat, i giocatori gestiscono uno scambio simulato di criptovaluta con un criceto come mascotte del personaggio. Più un giocatore tocca il criceto, più monete guadagna. Inoltre, il gioco presenta varie attività, premi per l’accesso giornaliero e aggiornamenti che consentono l’estrazione automatica delle monete anche quando il giocatore non è online.

Il gioco presenta uno schema di riferimento per generare premi aggiuntivi.

Esiste un sistema di classificazione che tiene traccia dei giocatori con il maggior numero di monete estratte finora. Questi giocatori saranno in prima linea nel prossimo airdrop HMSTR dopo un evento di generazione di token (TGE). Più token guadagnano nel gioco, più token guadagneranno in quello che Hamster Kombat definisce “il più grande airdrop” nella storia delle criptovalute.

Il token è attualmente disponibile per il trading pre-mercato su OKX, Bybit, KuCoin e Bitget.

Tocca Scambia

Questo è un altro gioco tocca per guadagnare che ha attirato milioni di giocatori da tutto il mondo. I giocatori toccano i loro schermi o completano semplici attività per guadagnare gettoni TAPS.

A seconda di quanto toccano, gli utenti possono scalare le classifiche, guadagnare più monete e battere altri utenti di campionati diversi. I giocatori possono anche sbloccare booster e completare determinate attività per massimizzare i guadagni in monete.

C’è anche uno schema di riferimento che offre incentivi bonus per invitare altri giocatori.

TapSwap è stato inizialmente costruito sulla blockchain di Solana ma ora è disponibile anche su Telegram. Ci sono anche piani per un airdrop sulla blockchain TON. I token TAPS hanno attualmente una fornitura di 1 miliardo.

Al momento in cui scriviamo, il progetto ha anche stanziato il 50% dei token per i membri della comunità, il 30% da bloccare nella tesoreria del gioco e il resto per aumentare la liquidità.

Catize

Catizen è un altro minigioco virale che presenta adorabili gatti e ha raccolto oltre 12 milioni di giocatori dal suo lancio. I giocatori devono scorrere per combinare i gatti insieme per aumentare il loro livello e valore.

A differenza dei giochi sopra menzionati, questo non è un clicker ideale e richiede ai giocatori di prestare attenzione. Questo approccio leggermente diverso ha reso Catizen più coinvolgente rispetto ad altri giochi.

I giocatori sono responsabili di un cat café, dove i visitatori vengono e trascorrono del tempo con i gatti. Premiano gli utenti con il token vKITTY nel gioco, che può essere utilizzato per acquistare più gatti o riscattare utilizzando il portafoglio TON.

Il gioco vanta già oltre 550.000 utenti paganti.

Un prossimo airdrop ricompenserà i giocatori in base al numero di token vKITTY che hanno guadagnato nel gioco. Il progetto prevede di destinare il 42% dei token alla community. È interessante notare che il progetto ha annunciato uno stanziamento dello 0% per il team, che è l’unico in questa lista.

Il gioco ha anche collaborato con la rete Mantle del protocollo Ethereum layer 2. Pluto Vision Labs, lo studio dietro il gioco, ha recentemente visto investimenti da parte di Binance Labs.



Il token è attualmente disponibile per il trading pre-mercato sugli scambi di criptovalute Bybit e Bitget.

Quando arriveranno gli airdrop?

Il lancio dell’HMSTR di Hamster Kombat era inizialmente previsto per luglio, ma è stato posticipato. Al momento non sono state annunciate nuove date.

TapSwap ha dichiarato che lancerà il suo airdrop TAPS durante il terzo trimestre del 2024. Finora non è stato fatto alcun annuncio.

Citizen aveva pianificato un airdrop di luglio per i suoi token CATI, ma è stato ritardato a causa di problemi tecnici citati dagli sviluppatori.

Sebbene la comunità crittografica non abbia accolto favorevolmente questi ritardi, danno ai nuovi giocatori la possibilità di unirsi ai milioni di giocatori già impegnati.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.