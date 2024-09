I lenti progressi dell’intelligenza artificiale di Apple hanno spinto Buffett a vendere?

Apple ha recentemente fatto un ingresso significativo nella corsa all’intelligenza artificiale generativa, svelando la sua Apple Intelligence alla WorldWide Developer Conference di giugno.

Questa mossa ha segnato un momento cruciale per il colosso tecnologico, portando a un aumento del prezzo delle sue azioni e spingendo la sua capitalizzazione di mercato a un’incredibile cifra di 3,5 trilioni di dollari.

Nonostante questo traguardo, Apple è stata spesso in ritardo nell’adottare nuove funzionalità. Tuttavia, la sua posizione dominante sul mercato e il suo ecosistema unico gli consentono di introdurre funzionalità nella sua sequenza temporale preferita. Questa tendenza continua con le sue offerte di intelligenza artificiale generativa, che attualmente sono in ritardo rispetto alla concorrenza.

La visione dell’intelligenza artificiale di Apple

L’approccio di Apple all’intelligenza artificiale è distinto e non segue le linee guida stabilite da OpenAI. Invece, Apple Intelligence sta tracciando il suo percorso, il che solleva interrogativi sul potenziale impatto del suo ingresso ritardato nello spazio dell’intelligenza artificiale.

Storicamente, le interfacce di Apple sono state ben accolte dagli utenti. L’imminente interfaccia AI, Voice, mira a fungere da segretaria privata, assistendo gli utenti nella gestione dei propri dati, attività e vita quotidiana.

Una funzionalità degna di nota, le Notifiche prioritarie, che verrà lanciata questo autunno, aiuterà gli utenti a pianificare le attività per il giorno successivo, assicurandosi che non perdano mai una riunione o un evento importante.

Apple Intelligence mira a offrire un’esperienza IA completa, incorporando voce, immagini, video e altre funzioni IA generative utilizzando i dati dell’utente.

In linea con questi progressi, Apple prevede di migliorare le capacità di Siri e sta discutendo con Google sulla licenza dei modelli Gemini AI per iPhone 16, aprendo nuove possibilità nella scrittura di saggi e nella creazione di immagini.

Il CEO di Apple Tim Cook ha espresso il suo entusiasmo, affermando: “Siamo entusiasti di introdurre un nuovo capitolo nell’innovazione di Apple.

Apple Intelligence trasformerà ciò che gli utenti possono fare con i nostri prodotti e ciò che i nostri prodotti possono fare per i nostri utenti.”

Restare indietro rispetto ai concorrenti

Nel secondo trimestre del 2024, la quota di mercato di Apple è scesa dal 16% al 14%, a causa della forte concorrenza di giganti della tecnologia come Huawei e Samsung. Questo calo ha spinto Apple dal terzo al sesto posto nel mercato cinese degli smartphone.

Le spedizioni di Huawei sono aumentate del 41% su base annua, principalmente grazie al lancio della serie Pura 70 in aprile. Huawei afferma di aver ottenuto in 10 anni ciò che altre regioni, come gli Stati Uniti e l’Europa, hanno impiegato 30 anni per realizzare in settori come i sistemi operativi e l’intelligenza artificiale.

Allo stesso modo, la nuova serie Galaxy S24 di Samsung vanta funzionalità IA innovative, tra cui Circle to Search, Live Translation e Generative Edit to Galaxy AI.

Sebbene Apple stia senza dubbio lavorando duramente sulle sue iniziative di intelligenza artificiale, resta da vedere se questi sforzi saranno sufficienti per riconquistare la quota di mercato perduta. I prodotti Apple, anche se spesso arrivano sul mercato in ritardo, sono noti per la loro alta qualità. Tuttavia, gli investitori temono il ritardo dell’azienda nella corsa all’intelligenza artificiale.

Impatto sull’investimento di Buffett

Berkshire Hathaway di Warren Buffett ha recentemente ridotto la sua partecipazione in Apple, sollevando interrogativi sulle ragioni di questa decisione. Sebbene la logica esatta rimanga sconosciuta, è plausibile che i lenti progressi di Apple nel campo dell’intelligenza artificiale, insieme al calo della sua quota di mercato, possano aver influenzato la mossa di Buffett.

Il recente calo della quota di mercato e l’intensa concorrenza dei rivali evidenziano le sfide che Apple deve affrontare. Mentre l’azienda continua a sviluppare le sue capacità di intelligenza artificiale, il mondo della tecnologia guarda con attenzione per vedere se Apple riesce a riconquistare la sua posizione di leader di mercato. Solo il tempo dirà se le innovazioni dell’intelligenza artificiale di Apple saranno sufficienti a convincere investitori come Buffett a mantenere la loro fiducia nel colosso della tecnologia.

