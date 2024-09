RBC declassa Moderna e taglia l’obiettivo di prezzo del 28%: dovresti uscire?

La decisione di RBC Capital Markets di declassare Moderna Inc. (NASDAQ:MRNA) da “Outperform” a “Sector Perform” ha fatto crollare il titolo di oltre il 6% nelle negoziazioni pre-mercato di lunedì.

Questo downgrade riflette le crescenti preoccupazioni sulle prospettive a breve termine di Moderna in un mercato sempre più difficile per i suoi vaccini di punta contro il COVID-19 e l’RSV.

Oltre al downgrade, RBC ha tagliato il prezzo obiettivo del titolo da 125 a 90 dollari, a significare un atteggiamento cauto nei confronti del futuro della società.

Questo obiettivo rivisto suggerisce ancora un modesto rialzo rispetto al suo ultimo prezzo di chiusura, ma sottolinea le prospettive incerte che Moderna si trova ad affrontare dopo un tumultuoso rapporto sugli utili del secondo trimestre.

Guadagni del secondo trimestre in dettaglio

Gli utili della società per il secondo trimestre dell’anno fiscale 2024, pubblicati il 1° agosto, hanno superato le previsioni di Wall Street con un fatturato di 241 milioni di dollari, battendo le aspettative di 106,13 milioni di dollari.

Nonostante questo ritmo, Moderna ha registrato uno sconcertante calo del 73% su base annua nelle vendite nette dei prodotti, principalmente guidato dalla diminuzione della domanda per il suo vaccino COVID-19, Spikevax.



L’azienda biotecnologica prevede ora che le vendite annuali dei suoi prodotti saranno comprese tra i 3 e i 3,5 miliardi di dollari, in calo rispetto a una previsione precedente di circa 4 miliardi di dollari.

La guida al ribasso riflette molteplici fattori sfavorevoli, tra cui la riduzione delle vendite nell’Unione Europea e l’intensificarsi della concorrenza nel mercato statunitense dei vaccini respiratori.

I concorrenti di Moderna, come Pfizer e GSK, hanno rafforzato le loro posizioni, lasciando Moderna a navigare in un panorama irto di rivalità.



L’amministratore delegato di Moderna, Stéphane Bancel, ha sottolineato l’impegno dell’azienda nell’attuazione della propria strategia per la prossima stagione COVID e il lancio negli Stati Uniti del suo vaccino RSV. Tuttavia, il downgrade da parte di RBC suggerisce che questi sforzi potrebbero non essere sufficienti a compensare le sfide prevalenti.

Venti contrari affrontati da Moderna

Fondamentalmente, Moderna deve affrontare una serie complessa di problemi. Il bilancio della società, sebbene solido con una riserva di liquidità di 10,8 miliardi di dollari al 30 giugno 2024, rivela vulnerabilità nel sostenere la redditività in un contesto di vendite in calo.



La nuova guidance ha scosso la fiducia degli investitori, contribuendo a un forte calo del prezzo delle azioni di Moderna, che è crollato da 120 a 86 dollari in soli due giorni dopo l’annuncio degli utili.



Questa volatilità evidenzia la apprensione del mercato riguardo alla dipendenza di Moderna dal suo franchising COVID-19, una preoccupazione esacerbata dal più ampio spostamento verso una gestione endemica del virus.

Dal punto di vista della crescita, Moderna è a un bivio. L’azienda sta espandendo attivamente la sua pipeline oltre il COVID-19, con notevoli progressi nei programmi relativi al virus respiratorio sinciziale (RSV) e al vaccino antinfluenzale.



L’approvazione da parte della FDA del vaccino RSV di Moderna, mRESVIA, segna una pietra miliare significativa, ma la reazione del mercato indica scetticismo riguardo al suo impatto immediato sulla crescita dei ricavi.



L’attenzione strategica di Moderna sullo sfruttamento della propria piattaforma tecnologica mRNA per affrontare sfide più ampie in materia di salute pubblica rimane una parte fondamentale della sua narrativa di crescita a lungo termine.

Nonostante queste iniziative di crescita, le prospettive a breve termine rimangono nebulose. L’aggressiva spesa in ricerca e sviluppo di Moderna, prevista a circa 4,5 miliardi di dollari per il 2024, sottolinea il suo impegno per l’innovazione ma riflette anche l’elevata posta in gioco nello sviluppo di nuove terapie.



L’azienda biotecnologica ha fatto passi da gigante in oncologia con la sua terapia neoantigenica individualizzata basata su mRNA, ma non si prevede che questi progressi contribuiscano alle entrate nel breve termine.

Mentre Moderna traccia il suo percorso attraverso questo panorama turbolento, le prestazioni dell’azienda saranno attentamente esaminate.

I prossimi trimestri saranno decisivi per determinare se Moderna sarà in grado di stabilizzare la propria base di ricavi e sfruttare il potenziale del suo gasdotto.

Sia gli investitori che gli analisti cercheranno segnali di ripresa e di crescita sostenuta nei parametri finanziari della società.

Tenendo presente questa panoramica fondamentale, è tempo di rivolgere la nostra attenzione agli aspetti tecnici delle azioni Moderna.

Analizzando i principali indicatori tecnici e le tendenze, possiamo ottenere preziose informazioni sul sentiment del mercato e anticipare come le azioni di Moderna potrebbero comportarsi nei prossimi mesi.

Un rimbalzo sulle carte?

Le azioni di Moderna hanno registrato un calo sostanziale rispetto al massimo storico registrato intorno al 2022 alla fine del 2021. Sebbene abbia tentato di riprendersi e stabilizzarsi più volte durante questa tendenza al ribasso, non è riuscito a riconquistare i precedenti massimi.



Il titolo ha perso il 50% del suo valore rispetto al precedente massimo di 170,47 dollari registrato a maggio di quest’anno e un terzo del suo valore dall’inizio del mese. Inoltre, ora viene scambiato vicino al suo precedente livello di supporto, vicino a 67,5 dollari. Pertanto, la possibilità di un pullback rimane forte.

Pertanto, gli orsi che desiderano aprire una nuova posizione corta sul titolo devono attendere che si materializzi un rimbalzo o che il titolo scenda sotto i 67,5 dollari.

Gli investitori e i trader che hanno una prospettiva favorevole sulla società nel breve e medio termine possono trarre vantaggio da questo recente rapido calo acquistando le azioni al di sotto degli 80 dollari con uno stop loss a 67,2 dollari. Se lo slancio cambia, anche temporaneamente, il titolo può tornare presto a livelli superiori a $ 100.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.