TikTok ritirerà permanentemente il programma Lite Rewards dall’UE a causa di problemi di sicurezza

TikTok ha accettato di ritirare definitivamente il suo programma “Lite Rewards” dall’Unione Europea in risposta alle preoccupazioni sollevate dalla Commissione Europea.

Questa decisione, presa ai sensi del Digital Services Act (DSA), evidenzia il crescente controllo delle piattaforme digitali, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e il benessere degli utenti, in particolare dei bambini.

Nell’aprile 2024, la Commissione Europea ha avviato un procedimento formale contro TikTok, concentrandosi sul suo “Programma di compiti e ricompense” di TikTok Lite, una versione più leggera dell’app principale lanciata in Spagna e Francia.

Il programma consentiva agli utenti di guadagnare punti eseguendo attività come guardare video e apprezzare i contenuti.

La Commissione temeva che questo programma potesse violare gli articoli 34 e 35 della DSA, in particolare per quanto riguarda la mancanza di una valutazione diligente e preventiva dei rischi fisici e mentali, la natura che crea dipendenza della piattaforma e l’assenza di efficaci misure di mitigazione del rischio.

Preoccupazioni per la sicurezza dei bambini

Uno dei problemi principali era la sospetta mancanza di meccanismi efficaci di verifica dell’età su TikTok, sollevando allarmi sul potenziale impatto sui bambini.

Per rispettare la DSA, TikTok si è impegnata a ritirare definitivamente il programma Lite Rewards dall’UE e ha accettato di non lanciare alcun programma simile che possa aggirare tale ritiro.

Gli impegni assunti da TikTok sono giuridicamente vincolanti e qualsiasi violazione costituirebbe immediatamente una violazione della DSA, con conseguenti sanzioni.

Thierry Breton, commissario europeo per il Mercato interno, ha sottolineato l’importanza di questa decisione, sottolineando il potenziale di dipendenza di tali programmi e la necessità di proteggere il “tempo cerebrale” dei giovani europei.

La DSA, entrata in vigore per tutte le piattaforme online dell’UE il 17 febbraio 2024, mira a garantire uno spazio digitale più sicuro.

Il procedimento TikTok rappresenta il primo caso chiuso ai sensi della DSA e segna la prima volta che la Commissione UE accetta impegni da una piattaforma online designata contro la quale aveva avviato un procedimento formale.

Controllo continuo delle pratiche di TikTok

È ancora in corso un procedimento separato contro TikTok, avviato dalla Commissione Europea nel febbraio 2024.

In questo procedimento si sta valutando se TikTok abbia violato le disposizioni relative alla tutela dei minori, alla trasparenza della pubblicità, all’accesso ai dati per i ricercatori e alla gestione del rischio di design che creano dipendenza e contenuti dannosi.

Una causa è stata intentata dal governo degli Stati Uniti contro TikTok e la sua società madre ByteDance nell’agosto 2024.

La causa denuncia diffuse violazioni del Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA).

Anche i governi occidentali hanno espresso notevoli preoccupazioni sui legami di ByteDance con il Partito Comunista Cinese, portando l’app a essere bandita sui dispositivi ufficiali.

Nel marzo 2024, il Congresso degli Stati Uniti ha approvato un disegno di legge che obbliga ByteDance a cedere la piattaforma di social media o ad affrontare un divieto totale negli Stati Uniti.

Questa pressione legislativa sottolinea il controllo globale a cui TikTok è sottoposto per quanto riguarda i problemi di privacy e sicurezza.

La decisione di TikTok di ritirare il programma Lite Rewards dall’UE segna un passo significativo nell’allineamento con le aspettative normative e nell’affrontare i problemi di sicurezza.

L’ultimo sviluppo costituisce un precedente su come le piattaforme digitali potrebbero dover adattare le proprie pratiche per conformarsi a normative rigorose progettate per proteggere gli utenti, in particolare la fascia demografica più giovane. La mossa riflette anche la tendenza più ampia di un crescente controllo normativo sui giganti della tecnologia a livello globale, sottolineando l’importanza di pratiche digitali responsabili nella salvaguardia del benessere degli utenti.

