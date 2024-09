Dovresti acquistare Cadence dopo il recente calo del 23%? Piper Sandler la pensa così

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ: CDNS) ha recentemente registrato una notevole flessione, perdendo oltre il 23% nell’ultimo mese, ma gli analisti di Piper Sandler vedono questa come un’opportunità.

Gli analisti restano ottimisti

Migliorando il titolo da Neutrale a Sovrappeso, hanno mantenuto un obiettivo di prezzo rialzista di $ 318, suggerendo un potenziale rialzo del 25%.

Questa visione si basa in gran parte sulla convinzione che il recente calo offra un punto di ingresso redditizio in un solido asset software nel settore dei semiconduttori.

L’analista di Piper Sandler, Clarke Jeffries, ha sottolineato che, nonostante la tiepida performance del secondo trimestre abbia contribuito a questo declino, in mezzo alle più ampie incertezze del settore, la società è pronta per la ripresa.

Jeffries ha sottolineato sfide specifiche come la transizione in corso nelle tecnologie di verifica e le pressioni del mercato cinese, ma rimane ottimista riguardo all’aumento delle consegne di verifica e ai conseguenti miglioramenti finanziari nei prossimi trimestri.

Anche gli analisti di Baird hanno recentemente riaffermato la loro fiducia in Cadence, mantenendo un rating Outperform ma aggiustando leggermente il loro obiettivo di prezzo da $ 341 a $ 338 in seguito al rilascio degli utili del secondo trimestre.

Hanno attribuito questo leggero aggiustamento a una ricalibrazione delle aspettative, ma prevedono revisioni più forti delle stime nell’anno fiscale 2025 che potrebbero spingere ulteriormente il titolo.

Guadagni del secondo trimestre di Cadence

Questo sentimento è sostenuto dagli utili del secondo trimestre di Cadence, dove ha superato le aspettative con un EPS non GAAP di 1,28 dollari, superando le stime di 0,05 dollari, e un fatturato di 1,06 miliardi di dollari che ha superato le previsioni di 20 milioni di dollari.

L’azienda ha beneficiato di una forte domanda nei settori dell’intelligenza artificiale, dell’iperscala e dell’automotive, rafforzando la sua posizione finanziaria.

Guardando più in generale alla salute finanziaria di Cadence, la società ha registrato un secondo trimestre resiliente con un arretrato di 6,0 miliardi di dollari, segnalando una forte domanda continua per le sue offerte.

Le prospettive fiscali per il 2024 sembrano promettenti con ricavi previsti compresi tra 4,60 e 4,66 miliardi di dollari e margini operativi non GAAP previsti tra il 41,7% e il 43,3%.

Per i prossimi trimestri, Cadence prevede di guadagnare tra 1,165 e 1,195 miliardi di dollari di entrate. Prevedono inoltre di mantenere forti utili per azione non GAAP, il che evidenzia la loro capacità di continuare a ottenere buoni risultati finanziari anche quando il mercato è imprevedibile.

Acquisizione recente e fossato competitivo

Scavando più a fondo nelle operazioni fondamentali di Cadence, l’abilità dell’azienda nel settore EDA è notevolmente rafforzata dalle sue offerte di prodotti innovativi e dalle acquisizioni strategiche, come il recente acquisto dei sistemi BETA CAE.

Questa acquisizione non solo diversifica il portafoglio di simulazione di Cadence, ma migliora anche la sua presenza in diversi settori critici tra cui quello automobilistico e aerospaziale, aggiungendo potenzialmente 40 milioni di dollari di entrate per l’anno fiscale 24.

Tali mosse strategiche sono fondamentali poiché Cadence capitalizza le crescenti richieste nel mercato dei semiconduttori basato sull’intelligenza artificiale, sfruttando il suo portafoglio Cadence.AI e i sistemi hardware di prossima generazione come Palladium Z3 e Protium X3, che stanno stabilendo nuovi standard in termini di verifica e prestazioni.

Le prospettive aziendali rimangono ottimistiche poiché Cadence continua a consolidare la propria leadership nella verifica.

Si prevede che le sue principali implementazioni di partnership e innovazioni di prodotto porteranno a produttività e prestazioni più elevate, cruciali per la progettazione di chip AI.

Questi progressi posizionano Cadence favorevolmente all’interno del dinamico settore dei semiconduttori, destinato a crescere in modo significativo, alimentato dall’aumento della spesa in ricerca e sviluppo da parte dei principali attori dell’intelligenza artificiale e di altri settori ad alta crescita.

Dal punto di vista della valutazione, nonostante il recente calo del prezzo delle azioni, con un rapporto P/E a termine di 42 Cadence viene ancora scambiato a un premio rispetto ai suoi concorrenti, riflettendo le elevate aspettative implicite nella sua traiettoria di crescita futura.

Tenendo presenti questi aspetti, passiamo ora all’analisi tecnica per esplorare ciò che suggeriscono i grafici sulla traiettoria del prezzo delle azioni di Cadence, in particolare alla luce dei recenti movimenti di mercato e degli aggiornamenti degli analisti.

Questa analisi fornirà un’altra lente attraverso la quale valutare le potenziali opportunità di investimento in Cadence mentre continua a innovare e ad essere leader nello spazio di progettazione dei semiconduttori.

La tendenza rialzista a lungo termine rimane intatta

Le azioni di Cadence hanno registrato una performance straordinaria nel settore dei semiconduttori, aumentando di sei volte rispetto ai minimi del 2020 negli ultimi quattro anni.

Ciò che rende questa performance davvero notevole è che il titolo ha mostrato una volatilità molto inferiore rispetto ai suoi concorrenti nel settore dei semiconduttori, che è altamente ciclico.







Grafico CDNS di TradingView

Sebbene il titolo stia vivendo uno slancio ribassista a breve e medio termine, la sua tendenza al rialzo a lungo termine rimane intatta, quindi gli azionisti esistenti che hanno acquistato il titolo a prezzi più bassi non devono farsi prendere dal panico.

Il titolo ha recentemente trovato un supporto al di sopra del ritracciamento di Fibonacci del 38,2% rispetto ai minimi del 2020 e al massimo di quest’anno a circa 241 dollari.

Gli investitori rialzisti sulle azioni come gli analisti possono acquistarlo vicino a $ 250 con uno stop loss al ritracciamento di Fibonacci del 38,2% a $ 222.

I trader che sono ribassisti sul titolo, ma non hanno ancora avviato una posizione corta, devono astenersi dal farlo ai livelli attuali perché il titolo ha subito un drammatico calo di recente e l’RSI sui grafici giornalieri ha raggiunto livelli ipervenduti.



Qualsiasi nuova posizione corta dovrebbe essere presa in considerazione solo se il titolo rimbalza sopra i 280 dollari o se scende sotto i 223 dollari.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.