Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ: AMD) e Eaton Corporation PLC (NYSE: ETN) sono ingiustamente in ribasso in seguito ai loro utili e, pertanto, dovrebbero essere acquistati sulla base della recente debolezza, afferma il famoso investitore Jim Cramer.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Ha caricato 75 azioni di AMD e 25 azioni di Eaton dopo la campana di apertura di martedì. Il suo Charitable Trust ora possiede in totale 425 azioni del produttore di chip e 300 azioni della società di gestione dell’energia.

Sia AMD che ETN hanno riportato solidi risultati trimestrali e la scorsa settimana hanno pubblicato previsioni ottimistiche per il futuro. Tuttavia, entrambi i titoli hanno perso circa il 7,0% negli ultimi giorni.

Perché Cramer è rialzista sulle azioni AMD?

Copy link to section

La settimana scorsa Advanced Micro Devices ha superato le stime di Street per il secondo trimestre, poiché i ricavi dei data center sono più che raddoppiati su base annua.

La multinazionale con sede a Santa Clara, in California, è il secondo produttore di chip per data center dopo Nvidia. Jim Cramer è ottimista sulle azioni AMD perché ha recentemente aumentato le sue previsioni per le vendite di chip AI MI300X di circa 500 milioni di dollari.

Il conduttore di Mad Money si aspetta che il fallimento di Intel nel rafforzare la propria presenza nell’intelligenza artificiale sia un vantaggio anche per AMD in termini di guadagno di quote di mercato.

L’ottimismo di Cramer sulle azioni AMD è ampiamente condiviso da Wall Street. Gli analisti attualmente valutano il titolo AI come “sovrappeso”, con un potenziale di rialzo pari in media a 188 dollari. Ciò suggerisce il potenziale per un guadagno del 40% da qui.

Perché Jim Cramer ha acquistato azioni Eaton?

Copy link to section

Eaton ha anche riportato utili migliori del previsto per il secondo trimestre la scorsa settimana e ha aumentato le previsioni per l’intero anno per le vendite organiche, il margine e gli utili per azione rettificati.

Jim Cramer è d’accordo sul fatto che il possesso di azioni industriali è ora altrettanto poco costoso quanto quello di alcuni dei suoi pari nella scrittura. Tuttavia, un colpo del 20% circa su ETN in meno di tre mesi giustifica un investimento, ha detto martedì ai membri del suo club di investimento.

Il conduttore di Mad Money ha particolarmente elogiato la previsione ottimistica della società di gestione dell’energia per il terzo trimestre di oggi in quanto contrasta con le preoccupazioni più ampie di un imminente rallentamento economico.

Proprio come AMD, anche Wall Street condivide l’ottimismo di Cramer sulle azioni Eaton. Gli analisti hanno attualmente un rating “sovrappeso” sulle azioni ETN abbinato a un obiettivo di prezzo di 344 dollari in media che si traduce in un potenziale di rialzo di oltre il 20% da qui.

Eaton Corporation paga anche un rendimento da dividendi dell’1,34% alla scrittura, il che costituisce un altro buon motivo per averlo nel proprio portafoglio di investimenti.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.