Dopo l’attacco informatico a WazirX, il rivale CoinDCX costituisce un fondo di protezione degli investitori da 500 milioni di rupie

CoinDCX, il più grande exchange di criptovalute indiano, ha annunciato l’istituzione di un Crypto Investors Protection Fund (CIPF) per risarcire gli utenti per le perdite in scenari rari come una violazione della sicurezza o altri eventi avversi simili.

L’exchange di criptovalute locale ha inizialmente stanziato 500 milioni di rupie per il fondo.

Lo sviluppo, il primo per qualsiasi scambio di criptovalute indiano, arriva sulla scia del fatto che WazirX, un altro importante scambio di criptovalute indiano, è stato colpito da un attacco informatico il mese scorso, portando a una perdita di 230 milioni di dollari o quasi il 45% dei fondi dei suoi clienti da uno dei suoi portafogli.

WazirX deve ancora recuperare i fondi rubati. Le società di sicurezza informatica hanno identificato Lazarus, un gruppo di hacker nordcoreano dietro la rapina.

Una mossa per aumentare la fiducia all’interno dell’ecosistema crittografico: CoinDCX

Secondo CoinDCX, la decisione di questo fondo sottolinea “l’impegno di CoinDCX a sostenere la fiducia all’interno dell’ecosistema crittografico”.

È probabile che l’incidente di WazirX abbia spaventato gli investitori in criptovalute in un momento in cui gli attori dell’ecosistema stanno lavorando per integrare l’asset class e ottenerne una legittimità simile a quella azionaria nel paese, anche dal punto di vista della regolamentazione governativa.

Commentando la motivazione alla base della formazione del fondo, Sumit Gupta, co-fondatore di CoinDCX, ha affermato:

Nel caso estremamente raro di una violazione della sicurezza o di un evento avverso, questo fondo dedicato fornirà un ulteriore livello di protezione, garantendo che le risorse dei nostri clienti rimangano sicure e intatte. Ci impegniamo ad aggiungere il 2% del reddito di intermediazione al corpus e ad aumentare le dimensioni del pool nel tempo. Continueremo a monitorare le dimensioni del fondo, mantenendo il saldo a un livello adeguato per salvaguardare il patrimonio dei nostri utenti. Il CIPF sarà unico nel suo genere e rappresenterà un passo significativo verso la costruzione di una fiducia a lungo termine nell’ecosistema crittografico indiano.

Gupta ha affermato che le risorse gestite da CoinDCX sono attualmente diversificate tra più depositi che garantiscono un ulteriore livello di sicurezza.

In un’intervista con Invezz all’inizio di questo mese, alla domanda se l’incidente WazirX avesse avuto un impatto su altri scambi indiani o sarebbe stato usato come spunto per rivisitare le misure di sicurezza, Gupta aveva detto che era tutto come al solito su CoinDCX poiché le risorse crittografiche operano in un contesto globale, ed è improbabile che ogni singolo evento abbia un impatto significativo sul mercato nel suo insieme.

WazirX fatica a riportare indietro i fondi rubati

L’attacco ha messo fuori combattimento WazirX.

Nell’ultima mossa, martedì, quasi 20 giorni dopo l’attacco, l’exchange ha depositato un primo rapporto informativo (FIR) sul furto.

Dopo l’attacco, l’exchange ha cercato di escogitare vari nuovi modi per recuperare i fondi, mantenendo intatta la fiducia degli investitori.

Ha annunciato un programma di taglie in base al quale la società ha affermato che avrebbe premiato chiunque con “intelligence utilizzabile” che porta al congelamento dei fondi con una ricompensa di 23 milioni di dollari, oltre a un incentivo del 5% dell’importo recuperato come ricompensa white hat.

Tuttavia, alcune delle sue mosse disperate hanno attirato molte critiche.

Alla fine del mese scorso, l’exchange ha annunciato un piano per “socializzare” le perdite. Secondo il piano proposto, che alla fine è stato accantonato dopo che un sondaggio ha votato contro, WazirX consentirebbe ai clienti di accedere e scambiare solo il 55% dei loro asset sull’exchange, mentre il resto verrebbe convertito in stablecoin (USDT) e bloccato dall’exchange.

Il piano si applicava a un cliente anche se i suoi beni non erano stati rubati.

Gupta aveva ribattezzato il piano proposto su “X”. Ha detto che il piano non era innanzitutto comunitario e il modo in cui WazirX stava gestendo la crisi stava “danneggiando i partecipanti all’ecosistema”, esortando l’exchange a riconsiderarlo.

Anche Edul Patel, CEO di Mudrex, un altro scambio di criptovalute indiano, ha criticato la gestione della crisi della società definendola “profondamente imperfetta”.

Ha detto che WazirX ha continuato a funzionare anche per tre giorni dopo l’hacking in una decisione che non solo ha compromesso la sicurezza dell’utente ma ha anche “eroso la fiducia”.

Nel frattempo, il CEO di WazirX, Nischal Shetty, ha dichiarato di essere in trattative con la maggior parte delle principali borse mondiali per ottenere supporto e persino per cercare un potenziale acquirente.

