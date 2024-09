Le azioni di Shopify salgono del 22% grazie agli utili nonostante il rallentamento della spesa dei consumatori: è ora di comprare?

Oggi le azioni Shopify sono aumentate del 22% a seguito di utili positivi e di previsioni salutari per il resto dell’anno.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

L’azienda ha registrato un aumento della domanda per il suo software di e-commerce nonostante un rallentamento della spesa dei consumatori.

I risultati sono notevoli perché concorrenti come Amazon ed Etsy, recentemente, nelle rispettive chiamate di guadagno, si sono lamentati del rallentamento della spesa dei consumatori che ha avuto un impatto negativo sulle loro attività. Shopify, tuttavia, ha presentato tali reclami.

La società ha registrato vendite per 2,05 miliardi di dollari rispetto alle aspettative di 2,01 miliardi di dollari. L’EPS si è attestato a 0,26 dollari contro le aspettative di 0,2 dollari. Il margine operativo della società è stato del 15% contro le aspettative del 12%.

Diversificato in tutte le tipologie di aziende

Copy link to section

Secondo il presidente di Shopify Harley Finkelstein, la sua azienda è stata in grado di resistere alla tempesta della spesa dei consumatori grazie alla sua base di clienti diversificata.

Penso che gran parte del motivo per cui non vediamo la stessa cosa che potrebbero vedere gli altri sia perché abbiamo semplicemente commercianti su una tonnellata di verticali e su una tonnellata di [geografie].

Il presidente ha anche menzionato come alcuni dei più grandi marchi continuino ad aderire alla piattaforma Shopify. Marchi come Casper, QVC e Barnes & Noble hanno iniziato a utilizzare i prodotti dell’azienda questo trimestre. Questo è uno dei motivi per cui l’azienda è riuscita a ottenere risultati migliori rispetto ai suoi concorrenti in questo trimestre. I consumatori spendono meno, il che significa che spendono per la qualità.

La maggior parte dei marchi di alta qualità si sta trasferendo su Shopify, portando con sé i propri clienti. Di conseguenza, Shopify continua a sottrarre quote di mercato ai concorrenti.

Shopify Point of Sale è un’altra fonte di entrate che non esisteva 5 anni fa nella forma in cui esiste ora. Quest’anno il valore lordo della merce per il PoS di Shopify ha superato la soglia dei 100 miliardi di dollari.

Il fatto che un insieme diversificato di aziende preferisca Shopify per vendere i propri prodotti significa che la ciclicità è meno importante per l’azienda rispetto ai suoi concorrenti. L’indebolimento del contesto di spesa non è quindi un problema così grande come pensava il mercato.

Cosa significa per gli investitori?

Copy link to section

Da febbraio di quest’anno, le azioni di Shopify si sono quasi dimezzate. Col senno di poi, si è trattato di una reazione eccessiva al presupposto che un consumatore più debole avrebbe portato a una riduzione della spesa e quindi a minori utili per l’azienda. Ora sappiamo che non è stato così e che la società è ottimista sulla sua performance per il resto dell’anno.

Potrebbe sembrare che il mercato abbia reagito in modo eccessivo al rapporto sugli utili. Nonostante questa reazione, il titolo è ancora disponibile a un prezzo interessante a causa del crollo del 50% da febbraio. Qualcuno che entra adesso potrebbe essere ancora in grado di spremere un po’ di succo dalle migliorate prospettive a breve termine dell’azienda.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.