Quasi il 50% dei mutuatari di prestiti studenteschi prevede la futura remissione del debito: cosa devi sapere

In un recente sondaggio, quasi la metà dei mutuatari di prestiti studenteschi è ottimista riguardo al futuro condono dei propri debiti.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Il rapporto “How America Pays for College” di Sallie Mae rivela che il 48% dei mutuatari si aspetta che il governo esenti i loro prestiti per l’istruzione.

Questo rapporto annuale, condotto tra l’8 aprile e il 14 maggio dalla società di ricerche di mercato globale Ipsos, ha raccolto informazioni da 1.000 studenti universitari e 1.000 genitori di studenti universitari.

Nonostante l’ottimismo diffuso, i consumatori invitano alla cautela nel prendere decisioni di prestito basate sul presupposto che i debiti verranno cancellati.

Questo avvertimento fa seguito al rifiuto da parte della Corte Suprema del piano del presidente Joe Biden di condonare fino a 20.000 dollari di debito studentesco per mutuatario la scorsa estate, colpendo decine di milioni di mutuatari che non hanno ricevuto il sollievo previsto.

Le prossime elezioni introducono ulteriore incertezza

Copy link to section

Le imminenti elezioni presidenziali introducono ulteriore incertezza riguardo ai programmi di condono dei prestiti studenteschi esistenti.

Durante il suo mandato, l’ex presidente Donald Trump ha chiesto l’eliminazione dei programmi di riduzione dei prestiti del Dipartimento dell’Istruzione degli Stati Uniti, inclusa l’iniziativa ampiamente utilizzata Public Service Loan Forgiveness (PSLF).

Questo programma avvantaggia i dipendenti pubblici come i membri delle forze armate statunitensi, i primi soccorritori, i difensori pubblici, i pubblici ministeri e gli insegnanti.

Trump mirava a ridurre il budget del dipartimento e a bloccare un regolamento volto a condonare i prestiti agli studenti defraudati dalle loro scuole.

D’altro canto, l’amministrazione del presidente Joe Biden ha introdotto un nuovo piano di rimborso conveniente, denominato SAVE, che mira ad accelerare la cancellazione dei debiti per molti debitori.

Questa iniziativa è attualmente sospesa a causa di una serie di controversie legali.

Strategie alternative per la gestione dei costi dell’istruzione

Copy link to section

“Prendere in prestito per il college ha senso per alcune famiglie, ma è fondamentale avere un piano e farlo in modo responsabile”, ha affermato Rick Castellano, vicepresidente di Sallie Mae, in una nota.

Con il futuro incerto della remissione dei prestiti studenteschi, le famiglie sono incoraggiate a esplorare strategie alternative per gestire i costi dell’istruzione.

Queste strategie includono la ricerca di borse di studio, sovvenzioni e opportunità di studio-lavoro, nonché la considerazione di college comunitari o università statali per ridurre le spese di iscrizione.

Inoltre, la creazione di un budget dettagliato e di un piano finanziario può aiutare le famiglie a evitare prestiti eccessivi e a gestire le spese legate all’istruzione in modo più efficace.

Il debito dei prestiti studenteschi continua a rappresentare un problema significativo negli Stati Uniti, con mutuatari che complessivamente hanno debiti per oltre 1,7 trilioni di dollari.

Questo peso del debito ha implicazioni diffuse, che influiscono sulla capacità dei mutuatari di acquistare case, avviare attività imprenditoriali e risparmiare per la pensione.

Pertanto, il dibattito sulla remissione dei prestiti studenteschi e sulle politiche di rimborso rimane un argomento critico nelle discussioni nazionali.

Mentre il dibattito sulla remissione dei prestiti studenteschi continua, è essenziale che i mutuatari rimangano informati sui potenziali cambiamenti politici e affrontino il prestito con cautela.

Considerando strategie alternative e mantenendo un approccio responsabile al prestito, le famiglie possono gestire meglio le spese legate all’istruzione ed evitare le trappole di un debito eccessivo.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.