La criptovaluta e il mercato azionario stanno attraversando un periodo di notevole instabilità mentre gli investitori valutano i crescenti rischi di una recessione e la liquidazione del commercio dello yen giapponese. Di conseguenza, nonostante i recenti guadagni del mercato, l’indice della paura e dell’avidità è sceso nella zona della paura estrema mentre l’indice VIX è in aumento.

Poodlana sta dando il massimo

Nonostante queste perdite, alcune aree del settore delle criptovalute stanno andando bene. Poodlana (POODL), una meme coin di Solana in arrivo, sta dando il massimo mentre conduce una delle vendite di token più performanti dell’anno.

Nelle ultime tre settimane, gli investitori di tutto il mondo hanno investito nel token oltre 5,59 milioni di dollari.

Hanno una buona ragione per farlo poiché le meme coin sono alcuni degli asset più performanti dell’anno. I dati mostrano che una nuova meme coin come Dogwifhat (WIF) ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di oltre 1,72 miliardi di dollari.

Secondo Solscan, Dogwifhat ha 176.127 titolari. Supponendo che tutti i detentori abbiano lo stesso importo, il che non è il caso, significa che ciascuno di essi detiene quasi 10.000 dollari. Si stima che il token WIF abbia reso alcuni investitori milionari.

Lo stesso sta accadendo con altri token come Bonk, Popcat, Brett e Cat in a dogs world, che hanno una capitalizzazione di mercato di oltre 500 milioni di dollari.

Podlana si è posizionata come un token migliore a tema cane. Innanzitutto, prende il nome da Poodle, uno dei marchi più costosi del Giappone. Inoltre, gli sviluppatori l’hanno etichettato come la crème de la crème del mercato del lusso.

In questo caso, lo hanno descritto come l’Hermes dell’industria delle criptovalute. Come ho scritto prima, Hermes è diventato uno dei marchi di lusso più resilienti al mondo poiché ha continuato a battere marchi del calibro di Dior e Kering.

Inoltre, Poodlana ha selezionato Solana come blockchain preferita. Solana si è evoluta in una delle reti blockchain più popolari per gli sviluppatori di meme coin grazie ai suoi costi di transazione sostanzialmente bassi.

Poodlana è diversa dalla maggior parte delle vendite di token

Gli utenti comprano il token POODL per molti altri motivi. Uno dei più importanti è che inizierà a fare trading poco dopo la fine della vendita dei token. Precisamente, sarà attivo in alcuni Solana Decentralized Exchanges (DEX) come Raydium alle 12:00 UTC del 16 agosto.

Questo è un approccio importante poiché significa che gli acquirenti di token avranno la possibilità di uscire immediatamente dalle loro operazioni. In passato, alcuni token non sono stati quotati o sono rimasti per molti mesi senza quotazione, causando perdite sostanziali tra gli utenti.

Inoltre, gli utenti possono utilizzare diverse valute per comprare il token. Le più popolari sono le stablecoin come Tether, USD Coin e persino il dollaro USA. Inoltre, hanno creato una vendita di token scalata in cui il prezzo continua a salire dopo due giorni, il che significa che gli investitori iniziali hanno acquistato con un forte sconto rispetto a quelli che acquisteranno l’ultimo giorno della vendita.

Per essere chiari: investire in token in prevendita comporta alcuni rischi, il che spiega perché gli investitori dovrebbero avere le migliori strategie di gestione del rischio. L’approccio migliore è quello di assicurarsi di investire solo i fondi che sei disposto a perdere poiché le cose possono andare storte. Puoi comprare il token Poodlena qui.