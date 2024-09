Le azioni Palantir salgono del 6% dopo la partnership strategica con Microsoft

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Palantir Technologies ha registrato un aumento del 6% del prezzo delle sue azioni giovedì in seguito all’annuncio di una partnership strategica con Microsoft.

Questa collaborazione mira a migliorare le capacità sicure di cloud, analisi e intelligenza artificiale (AI) per le comunità di difesa e intelligence degli Stati Uniti, rafforzando la forte presenza di Palantir nel settore governativo.

Palantir, rinomata per le sue soluzioni software avanzate su misura per uso governativo, sfrutterà questa partnership integrando i suoi prodotti chiave, tra cui Gotham, Foundry, Apollo e la nuova piattaforma AI (AIP), con i servizi cloud specializzati di Microsoft per le agenzie governative.

Si prevede che questa collaborazione non solo rafforzerà le capacità operative di Palantir, ma rafforzerà anche la sua presenza sul mercato nel settore pubblico, un’area critica per l’azienda.

Palantir ha generato il 54% dei suoi ricavi da clienti governativi

All’inizio di questa settimana, Palantir ha riportato i suoi ultimi guadagni e ha rivisto al rialzo le sue previsioni sui ricavi annuali.

L’azienda prevede ora un fatturato annuo compreso tra 2,74 e 2,75 miliardi di dollari, superando la precedente previsione compresa tra 2,68 e 2,69 miliardi di dollari.

Questo aggiustamento supera anche la stima di consenso di LSEG di 2,7 miliardi di dollari, riflettendo la fiducia della società nella sua traiettoria di crescita.

In una lettera agli azionisti, l’amministratore delegato Alex Karp ha sottolineato che i ricavi finali di Palantir negli ultimi 12 mesi derivanti dalle sue attività governative statunitensi, che comprendono agenzie di intelligence e di difesa, hanno superato per la prima volta 1 miliardo di dollari.

In particolare, nel secondo trimestre la società ha generato il 54% dei suoi ricavi da clienti governativi, sottolineando l’importanza strategica dei suoi impegni nel settore pubblico.

Le azioni di Palantir si sono apprezzate di circa il 60% da inizio anno e quest’ultima partnership con Microsoft probabilmente rafforzerà ulteriormente la fiducia degli investitori.

Per Microsoft, questa partnership sottolinea l’obiettivo di fornire soluzioni cloud e AI avanzate, su misura per le esigenze specifiche delle agenzie governative.

Collaborando con Palantir, Microsoft può consolidare ulteriormente la propria posizione come fornitore chiave di soluzioni tecnologiche sicure ed efficienti per il settore pubblico.

Perché questa partnership è importante?

La partnership tra Palantir e Microsoft rappresenta una vittoria strategica per entrambe le società.

Per Palantir, fornisce una piattaforma per espandere la propria portata e migliorare l’implementazione dei suoi prodotti all’avanguardia in un settore cruciale.

Per Microsoft, si rafforza il proprio impegno nel supportare le agenzie governative con funzionalità avanzate di cloud e intelligenza artificiale, cruciali per modernizzare le operazioni e migliorare i risultati.

Questa collaborazione segna una pietra miliare significativa nell’integrazione di tecnologie sofisticate all’interno delle comunità di difesa e intelligence degli Stati Uniti.

Combinando l’esperienza di Palantir nelle soluzioni software con la solida infrastruttura cloud di Microsoft, la partnership promette di fornire funzionalità potenziate e miglioramenti operativi, stabilendo un nuovo standard per l’integrazione tecnologica nelle operazioni governative.

