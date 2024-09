Il Venezuela blocca X tra le crescenti tensioni tra Maduro e Musk

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha aumentato la tensione con Elon Musk ordinando il blocco temporaneo dell’accesso a X, la piattaforma di social media precedentemente nota come Twitter.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Questa mossa, che arriva nel mezzo di una disputa online in corso tra i due e sulla scia della controversa rielezione di Maduro, rappresenta una significativa repressione del dissenso all’interno del Paese.

Maduro accusa Musk di alimentare i disordini

Copy link to section

Maduro, che spesso si descrive come un socialista rivoluzionario, ha accusato Musk di usare X per promuovere proteste e disordini in Venezuela.

Il presidente sostiene che queste azioni fanno parte di un più ampio tentativo di colpo di stato “fascista e imperialista” sostenuto dagli Stati Uniti. In un discorso pronunciato giovedì sera, Maduro ha affermato:

Ha violato le regole incitando all’odio, al fascismo, alla guerra civile, alla morte, allo scontro tra venezuelani e ha violato tutte le leggi venezuelane.

Queste accuse riflettono la narrazione più ampia spesso utilizzata dal governo di Maduro, che spesso incolpa le potenze straniere, in particolare gli Stati Uniti, per le sfide interne del Paese.

Prendendo di mira Musk, Maduro sta inquadrando il magnate dei social media come una grave minaccia esterna alla sovranità venezuelana.

Il governo ordina che X venga bloccato per 10 giorni

Copy link to section

In risposta a queste accuse, Maduro ha annunciato che la Commissione nazionale delle telecomunicazioni del Venezuela avrebbe bloccato l’accesso a X per un periodo di 10 giorni.

“Rimuoveremo il social network X dalla circolazione in Venezuela per 10 giorni”, ha dichiarato Maduro.

Venerdì mattina, gli utenti in Venezuela hanno segnalato che i post su X avevano smesso di caricarsi e che solo coloro che utilizzavano una VPN riuscivano ad accedere alla piattaforma.

Questa mossa sottolinea gli sforzi costanti del governo per reprimere il dissenso e controllare il flusso di informazioni all’interno del Paese.

Le piattaforme di social media come X sono da tempo uno strumento essenziale per i gruppi di opposizione in Venezuela per organizzare proteste e condividere informazioni, il che li ha spesso bersagli delle misure repressive del governo.

Le implicazioni del divieto

Copy link to section

Il divieto temporaneo imposto a X solleva diverse questioni critiche sul futuro della libertà di parola e dell’accesso alle informazioni in Venezuela.

Bloccando una delle piattaforme di social media più popolari, il governo sta di fatto soffocando un mezzo fondamentale per il dibattito pubblico e il dissenso.

Ciò potrebbe avere conseguenze significative sul già fragile contesto politico del Paese.

Inoltre, la decisione di prendere di mira una piattaforma di proprietà di una figura di spicco come Elon Musk potrebbe mettere ulteriormente a dura prova i già tesi rapporti del Venezuela con gli Stati Uniti.

Musk, imprenditore miliardario con notevole influenza, potrebbe usare la sua piattaforma per amplificare la situazione in Venezuela, attirando maggiore attenzione internazionale sulle azioni del governo Maduro.

Andando avanti: cosa aspettarsi?

Copy link to section

Mentre il divieto di 10 giorni prosegue, resta da vedere se il governo venezuelano estenderà il blocco o adotterà ulteriori misure contro altre piattaforme di social media.

La situazione solleva anche interrogativi su come gli attori internazionali, compresi gli Stati Uniti, potrebbero rispondere a questa ultima escalation.

Per ora, i venezuelani con accesso alle VPN continueranno a utilizzare X e altre piattaforme bloccate per condividere informazioni ed esprimere dissenso.

Tuttavia, la volontà del governo di imporre una restrizione così significativa suggerisce che potrebbero essere all’orizzonte misure più severe.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.