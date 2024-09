I prezzi delle criptovalute hanno avuto un andamento positivo durante il weekend, mentre il recente senso di paura tra gli investitori si è attenuato. Il token Beam è aumentato di oltre il 16% domenica, mentre Akash Network (AKT), Artificial Superintelligence Alliance (FET) e Terra Classic (LUNC) sono balzati a due cifre.

Anche la maggior parte delle grandi monete era in verde, con Bitcoin, Ethereum e Solana in aumento di oltre il 2% da venerdì. Nel frattempo, i trader si stanno ancora concentrando su Bitbot, il prossimo bot di trading di Telegram che ha avuto una vendita di token di grande successo.

Le criptovalute sono in crescita

Ci sono alcune ragioni per cui i prezzi della maggior parte delle monete digitali stanno aumentando. Innanzitutto, i dati mostrano che l’indice di paura e avidità delle criptovalute è passato dal livello di paura di 35 al punto neutro di 55. Questa tendenza significa che potrebbe salire alla zona di avidità di 60. Nella maggior parte dei casi, le criptovalute vanno bene quando c’è un senso di avidità nel mercato.

In secondo luogo, le monete sono salite perché sono aumentate le speranze che più governi abbraccino queste monete digitali. Negli Stati Uniti, Donald Trump si è impegnato a mantenere le riserve di Bitcoin del paese, che ammontano a oltre 213k. Ci sono anche segnali che accetterà di impostarle come riserva del Paese.

La scorsa settimana, il presidente russo Putin ha firmato una legge che ha legalizzato Bitcoin e il mining, in un grande cambiamento di registro. Gli analisti ritengono che la Cina potrebbe ora muoversi per togliere il divieto a queste monete, una mossa che sarebbe positiva per le monete.

Terzo, ci sono segnali che la Federal Reserve inizierà a tagliare i tassi di interesse nella prossima riunione di settembre. Questo perché il mercato del lavoro si è deteriorato mentre l’inflazione ha continuato a scendere negli ultimi mesi.

I tagli dei tassi da parte della Federal Reserve innescherebbero maggiori guadagni tra gli asset rischiosi come azioni e criptovalute, come abbiamo visto nel 2021.

Continua la richiesta di token BitBot

Nel frattempo, i trader tengono d’occhio BitBot, il nuovo bot di Telegram che ha raccolto milioni di dollari in un evento di vendita di token di grande successo.

Gli sviluppatori hanno ora aperto le richieste di risarcimento per il progetto in vista del previsto processo di quotazione in borsa.

Per cominciare, BitBot è un’azienda che cerca di sposare tre settori in rapida crescita: cripto, Telegram e intelligenza artificiale. Le criptovalute sono ora valutate oltre 2,3 trilioni di dollari e il settore continua a crescere.

Telegram è diventata una grande industria, aiutata dal tap-to-earn in corso e da altre piattaforme di gioco. Alcuni dei player più noti del settore sono Hamster Kombat, TapSwap, Catizen, PixelSwap e Notcoin.

La rete è anche all’intersezione dell’intelligenza artificiale (IA), che ha sconvolto tutti i settori. In particolare, l’applicazione mira a diventare il più grande bot di Telegram per il settore finanziario. Fornirà segnali di trading in altri settori come forex, criptovalute e materie prime.

Il vantaggio principale di BitBot è che non è un sistema di custodia, il che significa che i fondi degli utenti saranno al sicuro poiché gli sviluppatori non avranno accesso ai fondi. Puoi scoprire di più su BitBot qui.