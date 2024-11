Book of Meme balza del 18% con MOG, MEW, FLOKI e WIF in rialzo

Il valore di Book of Meme è aumentato nelle ultime 24 ore, mentre le monete meme hanno guidato il rally del mercato delle criptovalute il 18 ottobre.

Dopo l’incredibile ascesa del Bitcoin (BTC) sopra i 68.000 dollari, le monete meme sono diventate oggetto di attenzione.

Dogecoin (DOGE) è balzato del 10%, raggiungendo il massimo delle ultime 11 settimane, mentre altri token a tema canino come Brett, Bonk e Popcat hanno registrato guadagni significativi.

Secondo DEGEN NEWS su X, sette delle prime 10 monete in crescita tra le prime 100 per capitalizzazione di mercato durante le prime contrattazioni statunitensi di venerdì erano monete meme.

BOME balza del 18%

Secondo i dati di CoinMarketCap al momento della stesura, i primi tre token in termini di guadagni in 24 ore tra i primi 100 per capitalizzazione di mercato sono Book of Meme (BOME), Mog Con (MOG) e cat in a dogs world (MEW). Anche Floki (FLOKI) e dogwifhat (WIF) sono stati tra i maggiori guadagni.

Per Book of Meme, il rialzo ha visto anche un aumento del volume degli scambi, con i trader che hanno gestito oltre 337 milioni di dollari, con un incremento del 26% nello stesso periodo.

Sebbene questo discreto incremento suggerisse un atteggiamento aggressivo da parte dei rialzisti, il BOME veniva scambiato a livelli visti l’ultima volta il 15 ottobre, quando i prezzi sono scesi da oltre 0,011 $ a causa dell’aumento della volatilità.

La moneta meme basata su Solana è cresciuta di oltre il 55% nell’ultima settimana e di oltre il 986% nell’ultimo anno.

I token MOG, MEW, FLOKI e WIF guadagnano

Anche altre monete meme hanno registrato un’impennata, poiché gli analisti prevedono un rafforzamento della narrazione dei meme nel previsto ciclo rialzista.

MOG e MEW hanno entrambi registrato un movimento al rialzo che ha battuto le principali altcoin. Ad esempio, il prezzo di Mog Coin è cambiato di mano di circa l’11% in più, e cat in dogs world è salito del 9%.

Anche FLOKI e WIF hanno registrato un aumento sia nei prezzi che nei volumi giornalieri, con un balzo rispettivamente del 19% e del 14%.

L’ecosistema TRON ha beneficiato dell’aumento delle monete meme

Le prime 100 monete meme in termini di capitalizzazione di mercato sono in gran parte Ethereum e Solana.

Tuttavia, un recente rapporto della piattaforma di criptovalute Messari evidenzia come le monete meme abbiano avuto un ruolo cruciale nell’aumento dei prezzi di TRON (TRX) nell’ultimo trimestre.

SunPump, la nuova piattaforma di lancio di meme coin di TRON, è ciò che ha innescato questa crescita, ha scritto Messari su X. Questa crescita si è riflessa nelle metriche della finanza decentralizzata (DeFi) per TRON, tra cui un aumento dei ricavi del Q3 del 29% a un nuovo massimo storico.

Le monete meme basate su Tron come Sundog (SUNDOG) sono in ritardo.

Tuttavia, le metriche on-chain mostrano che nell’ultimo trimestre hanno portato il volume dell’exchange decentralizzato (DEX) di TRON a un aumento del 150% su base trimestrale.

Il valore totale bloccato sulla piattaforma ha raggiunto gli 8,09 miliardi di dollari con un picco del 4%.