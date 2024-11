British American Tobacco offre un accordo da 24 miliardi di dollari per risolvere le cause legali canadesi

Philip Morris International (PM.N), British American Tobacco (BATS.L) e Japan Tobacco (2914.T) hanno raggiunto una proposta di accordo da 32,5 miliardi di dollari canadesi (23,6 miliardi di dollari) per risolvere una controversia legale di lunga data in Canada.

L’accordo è stato raggiunto dopo quasi un decennio di contenziosi, in seguito a una sentenza del tribunale del Quebec del 2015 che ha riconosciuto un risarcimento danni a oltre 100.000 fumatori ed ex fumatori che sostenevano che le aziende non avevano informato adeguatamente i consumatori sui rischi per la salute associati al fumo.

La proposta fa parte di un processo di mediazione supervisionato da un mediatore nominato dal tribunale.

La sentenza del tribunale del 2015 ha assegnato 15 miliardi di dollari canadesi di danni

La battaglia legale è iniziata nel 2015, quando un tribunale del Quebec si è pronunciato contro le filiali canadesi di Philip Morris, British American Tobacco e Japan Tobacco.

La sentenza ha riconosciuto circa 15 miliardi di dollari canadesi di danni ai fumatori del Quebec, i quali hanno sostenuto che le aziende erano a conoscenza dei rischi per la salute derivanti dal fumo fin dagli anni ’50, ma continuavano a vendere i loro prodotti senza le dovute avvertenze.

Dopo che il tribunale ha confermato la sentenza nel 2019, le unità canadesi hanno chiesto la protezione fallimentare, dando tempo alle negoziazioni per un potenziale accordo.

Il processo di mediazione porta a una proposta multimiliardaria

Sotto la supervisione del tribunale, le filiali canadesi dei tre giganti del tabacco stanno negoziando i termini di un accordo.

Sebbene sia stato stabilito l’importo complessivo dell’accordo pari a 32,5 miliardi di dollari canadesi, la ripartizione di questa somma tra Philip Morris, British American Tobacco e Japan Tobacco non è stata ancora definita.

Le aziende rimangono ottimiste sul fatto che il procedimento legale si concluderà presto, e il CEO di Philip Morris, Jacek Olczak, ha espresso la speranza che la loro divisione canadese, Rothmans, Benson & Hedges (RBH), possa concentrarsi sulle future operazioni commerciali.

BAT definisce il piano proposto un “passo positivo”

La British American Tobacco, proprietaria della Imperial Tobacco Canada, ha descritto l’accordo proposto come un passo positivo verso la risoluzione del problema.

Pur non fornendo dettagli specifici del piano, la società ha sottolineato il proprio sostegno al quadro conciliativo.

La società prevede di utilizzare le riserve di liquidità disponibili e il flusso di cassa futuro derivante dalle vendite di tabacco canadese per finanziare la propria quota dell’accordo.

Nonostante questo annuncio, venerdì mattina le azioni della British American Tobacco sono scese del 3%, a dimostrazione della cautela degli investitori.

Philip Morris prevede di votare il piano a dicembre

Prima di procedere, il piano di conciliazione proposto richiede l’approvazione dei ricorrenti.

Philip Morris ha dichiarato che, se la votazione verrà approvata, si prevede che si terrà una votazione nel dicembre 2024 e che, presumibilmente, si terrà una successiva udienza in tribunale per approvare il piano nella prima metà del 2025.

Un voto favorevole porrebbe fine ad anni di incertezza per le attività canadesi delle aziende produttrici di tabacco, che hanno operato sotto protezione fallimentare e si sono trovate ad affrontare ingenti passività finanziarie.

L’accordo segna un cambiamento significativo nel contenzioso canadese sul tabacco

Se approvato, questo accordo rappresenterebbe uno dei più grandi nella storia giuridica canadese e rappresenterebbe una svolta nel contenzioso sul tabacco nel Paese.

Il caso ha evidenziato le implicazioni a lungo termine del fumo sulla salute e le responsabilità delle aziende produttrici di tabacco di informare i consumatori sui rischi.

Sottolinea inoltre il notevole impatto finanziario che tali contenziosi possono avere sui principali attori globali come Philip Morris, British American Tobacco e Japan Tobacco, alle prese con continue sfide legali in diverse giurisdizioni.