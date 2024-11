Gli utili del terzo trimestre di Volvo sono insufficienti: la domanda stagnante solleva l’allarme per la crescita futura

Il produttore svedese di camion AB Volvo (VOLVb.ST) ha segnalato un calo degli utili trimestrali rettificati maggiore del previsto e prevede una domanda stagnante per il prossimo anno, il che riflette un notevole cambiamento nelle condizioni di mercato.

La riduzione delle attività di trasporto merci e di costruzione ha frenato le vendite di veicoli, contribuendo a questa recessione.

Dopo un’impennata record nel 2023, trainata dalla ripresa post-pandemia, il mercato dei camion sta attraversando una fase di normalizzazione, con conseguente calo della domanda.

Volvo prevede che le vendite di autocarri pesanti in Europa e Nord America rimarranno relativamente invariate nel 2025, stimando un totale di 290.000 veicoli in Europa e 300.000 in Nord America, rispecchiando i dati di vendita previsti per quest’anno.

In una svolta deludente, il rapporto sugli utili di venerdì ha segnato il primo caso quest’anno in cui i risultati di Volvo non hanno superato le aspettative, con le azioni in calo dello 0,9% alle 07:27 GMT.

L’utile operativo rettificato della società per il terzo trimestre è stato di 14,1 miliardi di corone (1,34 miliardi di dollari), in calo rispetto ai 19,3 miliardi di corone dell’anno precedente e al di sotto della previsione media di 15,6 miliardi di corone da un sondaggio di analisti LSEG.

Essendo il primo tra i principali produttori europei di camion a pubblicare i risultati del terzo trimestre, Volvo prepara il terreno per concorrenti come Traton (8TRA.DE) e Daimler (DTGGe.DE), la cui presentazione è prevista entro la fine del mese.

Volvo, nota per i suoi marchi come Mack Trucks e Renault, ha registrato un calo del 7% negli ordini per i suoi autocarri pesanti nel terzo trimestre rispetto all’anno precedente.

Il CEO Martin Lundstedt ha sottolineato l’incertezza prevalente nelle condizioni macroeconomiche, affermando: “C’è una certa incertezza sullo sviluppo macroeconomico nel breve termine e ciò si riflette nelle nostre previsioni di mercati complessivamente relativamente stabili per il prossimo anno”.

I tagli alla produzione negli stabilimenti europei di Volvo nella prima metà dell’anno hanno contribuito ad allineare la produzione alla domanda regionale, mentre l’azienda ha mantenuto risorse aggiuntive in Nord America per sviluppare una nuova gamma di camion.

“Volvo non sta funzionando a pieno regime, dato che l’attività globale di trasporto merci e di costruzione si è normalizzata rispetto ai picchi dell’anno scorso”, ha dichiarato a Reuters Aarin Chiekrie, analista azionario di Hargreaves Lansdown, riflettendo sulle attuali sfide dell’azienda.