Perché le azioni di Manappuram Finance sono crollate?

Le azioni di Manappuram Finance hanno subito un forte calo il 17 ottobre, scendendo fino al 15% a 150,73 rupie nelle contrattazioni mattutine dopo che la Reserve Bank of India (RBI) ha ordinato alla sua sussidiaria, Asirvad Microfinance, di sospendere l’erogazione dei prestiti.

La repressione della banca centrale nei confronti di Asirvad e di altre tre società finanziarie non bancarie (NBFC) ha evidenziato preoccupazioni sostanziali in materia di vigilanza sulle politiche di determinazione dei prezzi dei prestiti.

Venerdì alle 10:10 le azioni di Manappuram Finance venivano scambiate a 149,70 rupie.

La RBI sospende i prestiti ad Asirvad Microfinance, innescando la svendita

La RBI ha annunciato un’azione legale contro Asirvad Microfinance, Arohan Financial Services, DMI Finance e Navi Finserv, ordinando loro di sospendere le sanzioni e gli esborsi sui prestiti.

Secondo la RBI, queste aziende hanno adottato pratiche di prezzi eccessivi, violando le linee guida normative.

Asirvad Microfinance, una divisione fondamentale di Manappuram Finance che fornisce piccoli prestiti a donne a basso reddito, ha contribuito per il 27% al fatturato totale della società madre nell’anno fiscale 2024.

Dopo l’annuncio della RBI, le azioni di Manappuram Finance hanno subito un’ondata di vendite, con gli analisti che hanno sollevato preoccupazioni circa il potenziale impatto sugli utili e le esigenze di infusione di capitale.

Le società di brokeraggio rispondono con prospettive contrastanti sul titolo

La società di intermediazione internazionale Jefferies ha declassato Manappuram a “hold”, citando la probabilità di una riduzione degli utili e la potenziale necessità di Asirvad di raccogliere capitali.

La società ha avvertito che la società madre potrebbe dover intervenire con un sostegno finanziario se il patrimonio netto di Asirvad dovesse deteriorarsi, aumentando la pressione sulla stabilità finanziaria di Manappuram.

Bank of America ha ribadito la sua proposta di “acquisto”, ma ha ridotto il prezzo obiettivo da ₹240 a ₹220 per azione, adeguando al ribasso le stime degli utili del 3-6% per riflettere la crescita più lenta di Asirvad.

“Il titolo ha già subito un de-rating del 25% negli ultimi tre mesi, il che spiega in larga misura la debolezza della crescita”, ha osservato la società di brokeraggio, aggiungendo che il finanziamento in oro rimane un punto positivo.

Morgan Stanley ha adottato una posizione più cauta, declassando Manappuram a “equal-weight” e tagliando del 30% le sue previsioni di utili per l’anno fiscale 2026-2027.

La società di intermediazione ha evidenziato i rischi derivanti da una crescita più lenta dei prestiti, da pratiche creditizie più restrittive e da accantonamenti più elevati per preservare la fiducia degli investitori, fattori che potrebbero ritardare qualsiasi ripresa del titolo.

Anche JP Morgan ha rivisto le sue prospettive sulle obbligazioni di Manappuram, avvertendo che l’intervento della RBI potrebbe avere un impatto sui costi di prestito e sull’accesso ai finanziamenti della società.

CRISIL attualmente mantiene un rating a lungo termine pari a ‘AA-/Stabile’ su Asirvad Microfinance, ma gli analisti avvertono che un ulteriore controllo normativo potrebbe portare a declassamenti.

Manappuram affronta ripetuti controlli normativi

Non è la prima volta che Manappuram Finance subisce pressioni da parte della banca centrale.

A maggio, la RBI ha emesso un avviso che limitava l’erogazione di denaro contante per i prestiti sia per Manappuram che per la sua omologa Muthoot Finance, intimando loro di rispettare il limite di ₹20.000 previsto dall’Income Tax Act per le erogazioni di denaro contante.

A settembre, la RBI ha ordinato ai finanziatori dell’oro di rivedere le loro pratiche di emissione dei prestiti dopo aver segnalato irregolarità nei prestiti su ornamenti d’oro dati in pegno.

Gli analisti ritengono che queste misure normative potrebbero incidere sulla crescita e sulla redditività del settore finanziario dell’oro.

Asirvad Microfinance promette azioni correttive

In risposta alla direttiva della RBI, Asirvad Microfinance ha dichiarato: “Apprezziamo il feedback fornito dalla RBI e abbiamo adottato misure immediate per informare il nostro consiglio.

È stata convocata una riunione per affrontare le preoccupazioni sollevate e adottare le misure correttive necessarie.”

Sebbene la mossa della RBI sollevi preoccupazioni sulla stabilità operativa, le società di brokeraggio restano divise sulle prospettive a lungo termine di Manappuram Finance.

Con il business del finanziamento dell’oro che mostra resilienza, alcuni analisti ritengono che le valutazioni attuali possano presentare un’opportunità di acquisto. Tuttavia, il sentiment degli investitori rimane fragile e il titolo potrebbe impiegare del tempo per riprendersi tra le incertezze normative in corso.