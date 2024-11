Quanto è difficile prendere la quota di mercato di TSMC? Samsung impara a sue spese

Samsung Electronics, in una mossa che ha messo in luce i problemi di produzione dell’azienda, ha chiesto ad ASML Holdings di posticipare la spedizione delle attrezzature per il suo nuovo stabilimento in Texas.

L’azienda non ha ancora acquisito abbastanza clienti per il suo progetto affinché la gestione della fabbrica valga la pena.

L’azienda è alla disperata ricerca di clienti per la sua fabbrica, la cui costruzione ha richiesto una spesa di 17 miliardi di dollari.

L’azienda ha rimandato a casa parte del personale per gestire i costi associati alla struttura.

Se non riuscisse a trovare clienti per i suoi prodotti, ciò potrebbe rappresentare un grave rischio per la salute finanziaria dell’azienda.

Perché la fabbrica cittadina di Taylor è importante?

Il presidente della Samsung, Jay Y. Lee, vuole che la sua azienda si espanda da semplice produttore di chip di memoria a produttore di chip a tutti gli effetti.

Il settore della produzione di chip è attualmente dominato dalla Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Anche un altro concorrente di Samsung, SK Hynix, sta attualmente incrementando la produzione dei suoi chip AI.

Ciò lascia Samsung in una posizione delicata e a rischio di rimanere indietro mentre i concorrenti cercano di dominare le tecnologie emergenti.

All’inizio di questa settimana, le azioni di ASML sono crollate dopo che il produttore di chip ha abbassato le previsioni, citando la bassa domanda di prodotti non legati all’intelligenza artificiale.

Ha anche affermato che prevede un ritardo nei ricavi a causa di alcuni stabilimenti che stanno riscontrando ritardi nella consegna.

Sembra che una di queste fabbriche fosse lo stabilimento Samsung di Taylor City.

L’industria si aspetta già che la fabbrica venga posticipata al 2026.

Ma se Samsung non riuscisse ad acquisire nuovi clienti, non si può escludere una svalutazione delle attività.

Naturalmente Samsung ha negato questi sviluppi e ha affermato che il ritorno del personale rientra nella rotazione di routine.

Quanto è difficile catturare TSMC?

È difficile immaginare che un piccolo Paese come Taiwan possa diventare il centro della rivoluzione dell’intelligenza artificiale.

Ma grazie alla sua tecnologia unica e affidabile, tutti vogliono lavorare con questa azienda.

Questa eccessiva dipendenza è diventata un argomento molto dibattuto anche nei circoli politici. Paesi come gli Stati Uniti e la Cina contano su TSMC per realizzare equipaggiamenti di difesa vitali per loro.

Finora entrambi i Paesi non sono riusciti a trovare alternative e lo sviluppo di Samsung ne dimostra il motivo.

La quota di mercato di Samsung nella produzione su contratto è scesa dal 19% all’11% negli ultimi 5 anni.

Nel frattempo, TSMC ora controlla il 62% della quota di mercato. Questo divario crescente è difficile da colmare e chiunque ci abbia provato sta scoprendo la dura realtà.

Intel è un’altra azienda che è entrata nel settore della produzione su contratto nel tentativo di diversificare la propria attività.

Anche il governo degli Stati Uniti ha accolto con favore la mossa, finanziando le sue fabbriche negli USA nel tentativo di ridurre la dipendenza dalle aziende straniere.

Ma la storia di Intel è già nota a tutti. L’azienda sta crollando sotto il peso delle sue espansioni.

Samsung ha ora rimandato ulteriori investimenti nelle sue linee di fonderia in Corea. La sua produzione di chip da 3 nm sta anche affrontando problemi di bassa resa, un altro problema che anche altri produttori di chip hanno dovuto affrontare in passato.

Finché altre aziende non scopriranno l’ingrediente segreto di TSMC, sarà difficile sottrarre quote di mercato al produttore di chip.