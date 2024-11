VanEck abbassa le previsioni sul prezzo di Ethereum a $ 7.334: cosa ha portato a questa brusca revisione?

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

VanEck, una delle principali società di gestione patrimoniale, ha drasticamente ridotto le sue previsioni di prezzo a lungo termine per Ethereum (ETH) a 7.333 $ entro il 2030, un calo significativo rispetto alla precedente stima di 22.000 $.

Questa revisione segnala un calo del 67% e ha spinto investitori e analisti a rivalutare il futuro di Ethereum, in un contesto di concorrenza sempre più intensa e condizioni di mercato in evoluzione.

Matthew Siegel, responsabile della ricerca sulle risorse digitali presso VanEck, ha annunciato questo cambio di prospettiva, sottolineando che le precedenti previsioni dell’azienda erano eccessivamente ottimistiche.

Inizialmente, VanEck aveva previsto che i prezzi di Ethereum avrebbero potuto raggiungere i 22.000 dollari in condizioni di mercato standard, i 154.000 dollari in un mercato rialzista e persino i 360.000 dollari in uno scenario eccezionalmente favorevole.

Tuttavia, il mutamento del panorama del mercato delle criptovalute ha reso necessaria questa rivalutazione.

Le reti Layer 2 sfidano la crescita di Ethereum

Uno dei motivi principali della revisione delle previsioni sui prezzi da parte di VanEck è la crescente importanza delle reti Layer 2 (L2), che operano al di sopra del livello di base di Ethereum e hanno allontanato sia il valore che gli utenti da Ethereum stesso.

In precedenza, VanEck si aspettava una distribuzione equilibrata del valore totale bloccato (TVL) e del valore estraibile dal minatore (MEV) tra le reti Ethereum e L2.

Tuttavia, dati recenti indicano che le reti L2 ora detengono circa il 90% della quota di mercato, lasciando a Ethereum solo il 10%.

Questo cambiamento significativo evidenzia che le soluzioni L2 come Arbitrum e Optimism affrontano in modo efficace i problemi di scalabilità e di costi di transazione, diventando così più interessanti per sviluppatori e utenti.

Di conseguenza, la diminuzione della domanda per i servizi di base di Ethereum ha spinto VanEck ad adeguare il suo obiettivo di prezzo, con Siegel che avverte che questa tendenza potrebbe limitare ulteriormente il potenziale di prezzo di Ethereum.

L’approvazione dell’ETF della SEC non aiuta Ethereum

Nonostante la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense abbia approvato all’inizio di quest’anno i fondi negoziati in borsa (ETF) spot su Ethereum, la performance di mercato di Ethereum non ha soddisfatto le aspettative.

La previsione rivista di VanEck riflette questa sottoperformance rispetto ad altre importanti criptovalute come Bitcoin e Solana.

Inizialmente, l’approvazione degli ETF spot è stata vista come un potenziale catalizzatore per la crescita di Ethereum, offrendo agli investitori istituzionali un accesso più facile all’asset.

Tuttavia, la risposta del mercato è stata tiepida, spingendo VanEck a rivalutare le sue prospettive.

Le prospettive di Bitcoin dopo il declassamento di Ethereum

Mentre VanEck ha tagliato le sue previsioni su Ethereum, la società mantiene una prospettiva ottimistica per Bitcoin. Siegel suggerisce che i risultati delle prossime elezioni presidenziali statunitensi potrebbero avere un impatto significativo sulla traiettoria dei prezzi di Bitcoin.

Sostiene che una vittoria di Donald Trump potrebbe innescare un rapido aumento del valore di Bitcoin, spingendolo potenzialmente a nuovi massimi storici.

VanEck ha fissato un ambizioso obiettivo di prezzo per Bitcoin pari a 350.000 $ entro il 2030, a dimostrazione della fiducia nella capacità di Bitcoin di conquistare una quota maggiore del mercato globale dell’oro.

Questa previsione è in netto contrasto con le previsioni declassate dell’azienda per Ethereum, rafforzando la visione di Bitcoin come una riserva di valore più solida nell’attuale panorama economico.

Le blockchain concorrenti come Solana e Avalanche, che offrono velocità di transazione più elevate e commissioni più basse, stanno erodendo la posizione dominante di Ethereum sul mercato.

Inoltre, l’ascesa delle reti L2 sta ulteriormente indebolendo il controllo di Ethereum sui mercati della finanza decentralizzata (DeFi) e dei token non fungibili (NFT).

Le previsioni riviste di VanEck indicano che la posizione di mercato di Ethereum potrebbe non essere più così sicura come sembrava in passato.

Le modifiche alle normative, in particolare per quanto riguarda i protocolli DeFi e i servizi di staking, potrebbero avere un impatto sull’ecosistema di Ethereum e influenzare l’andamento dei suoi prezzi.

Sebbene l’approvazione degli ETF spot da parte della SEC rappresenti uno sviluppo positivo, la reazione poco brillante del mercato sottolinea le continue sfide che Ethereum deve affrontare per sostenere l’interesse degli investitori.

Per gli investitori, l’obiettivo di prezzo rivisto di Ethereum da parte di VanEck segnala un approccio più cauto al mercato delle risorse digitali.

Sebbene Ethereum rimanga un attore fondamentale nel settore blockchain, le mutevoli dinamiche della quota di mercato e della concorrenza delle soluzioni L2 suggeriscono che la crescita futura potrebbe essere più contenuta di quanto previsto in precedenza.

Al contrario, la prospettiva rialzista di VanEck su Bitcoin presenta una narrativa di investimento alternativa, suggerendo che coloro che cercano guadagni a lungo termine potrebbero prendere in considerazione la diversificazione dei propri portafogli verso Bitcoin, soprattutto considerando il suo potenziale di prosperare in mezzo a eventi geopolitici e il suo crescente status di riserva di valore digitale.