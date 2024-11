Come il merchandising di Taylor Swift potrebbe dare a Target un vantaggio su Costco

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Costco può avere lingotti d’oro, ma Target punta sul suo oro preferito: i prodotti di Taylor Swift.

Il rivenditore ha annunciato l’uscita di prodotti esclusivi dedicati a Taylor Swift in occasione del Black Friday, tra cui un vinile, un CD e uno speciale libro che racconta le esperienze della cantante durante il suo tour di grande successo Eras.

Questa iniziativa rientra nella collaborazione in corso tra Target e l’icona pop, che si aggiunge alle oltre dieci versioni esclusive dei suoi album già pubblicate dal negozio.

I fan di Swift sono noti per la loro passione per gli oggetti da collezione e gli analisti ritengono che questa nuova offerta potrebbe dare una spinta significativa alle vendite di Target durante il periodo natalizio.

Gli analisti prevedono che il merchandising di Taylor Swift potrebbe aumentare le vendite di Target nel quarto trimestre

L’analista di UBS Michael Lasser vede la partnership con Taylor Swift come una mossa strategica per generare entusiasmo, aumentare il traffico e fidelizzare i clienti.

Secondo un sondaggio di Morning Consult, il 69% degli adulti statunitensi si identifica come fan di Taylor Swift, di cui il 16% si identifica come fan accanito, per un totale di circa 42 milioni di superfan.

Lasser stima che se solo il 2% di questi fan accaniti acquistasse sia l’album sia il libro, le vendite di Target nel quarto trimestre potrebbero aumentare di 100 milioni di dollari.

Ha anche sottolineato che queste proiezioni sono prudenti, poiché non tengono conto degli acquisti aggiuntivi che i fan potrebbero effettuare in negozio durante le loro visite.

Oltre all’impatto diretto sui ricavi della merce, Lasser afferma che la collaborazione sottolinea l’attenzione di Target su “novità, innovazione ed esclusività”, elementi che possono creare entusiasmo e differenziare il rivenditore durante la competitiva stagione delle feste.

I fan si preparano a mettersi in fila per le uscite di Taylor Swift

I fan di Swift, noti per la loro dedizione, si stanno già preparando per l’uscita.

La merce sarà disponibile nei negozi Target durante il Black Friday e online a partire dal giorno successivo.

Molti fan si aspettano che gli articoli vadano esauriti rapidamente, proprio come è successo con il merchandising del tour di Swift, che secondo quanto riferito ha generato 200 milioni di dollari solo durante la tappa del 2023.

Si prevede che anche i rivenditori sfrutteranno l’elevata domanda, sollevando il timore che gli articoli possano esaurirsi ancora più rapidamente.

Gli analisti suggeriscono che Target potrebbe prendere in considerazione l’idea di seguire l’esempio di Costco, stabilendo dei limiti di acquisto, come ha fatto con i lingotti d’oro, per gestire l’inventario ed evitare l’accaparramento.

Il fandom di Taylor Swift può favorire una crescita sostenibile per Target?

Anche se il merchandising di Taylor Swift può creare entusiasmo, il suo impatto sui ricavi complessivi di Target potrebbe essere limitato.

Le linee di prodotti rigidi, la categoria che include le vendite di intrattenimento, hanno rappresentato solo il 13% dei ricavi totali di Target nel trimestre conclusosi ad agosto 2024.

Tuttavia, in un panorama della vendita al dettaglio in cui Target ha subito perdite di quote di mercato, qualsiasi strategia che mantenga il coinvolgimento dei clienti può rivelarsi preziosa.

Lasser ha sottolineato che la tempistica del lancio potrebbe aiutare Target durante una stagione di shopping natalizio potenzialmente volatile, scrivendo: “Questi lanci dovrebbero fornire un driver differenziato di traffico”.

Taylor Swift ha già dimostrato la sua influenza economica attraverso i suoi tour da record e le vendite di merchandising, un impatto soprannominato “Swiftonomics”.

Se questa partnership si rivelerà un successo come previsto dagli analisti, Target potrebbe beneficiare in modo significativo dell’effetto Swift, aiutando il rivenditore a competere con giganti come Costco.

Quale futuro per Target in un mercato al dettaglio affollato?

Oltre alle uscite del Black Friday, Target intende continuare a sfruttare partnership e prodotti esclusivi per fidelizzare i clienti.

La collaborazione del rivenditore con Swift segue una tendenza tipica dei marchi che collaborano con le celebrità per distinguersi in un ambiente commerciale affollato.

Mentre Costco si concentra su prodotti essenziali e molto richiesti, come i lingotti d’oro, la strategia di Target si basa sulla rilevanza culturale e sul coinvolgimento dei fan, puntando ad attrarre acquirenti più giovani e attenti alle tendenze.

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, queste strategie saranno fondamentali per entrambi i rivenditori, per catturare l’attenzione dei consumatori e invogliarli a spendere.