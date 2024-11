La banca norvegese DNB acquisirà la banca d’investimento svedese Carnegie per 1,14 miliardi di dollari

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

La più grande banca norvegese, DNB (DNB.OL), è pronta ad acquisire la banca d’investimento e gestione patrimoniale svedese Carnegie per 12 miliardi di corone svedesi (1,14 miliardi di dollari).

Si prevede che la transazione interamente in contanti, concordata con la società di private equity Altor e gli azionisti di minoranza, si concluderà nella prima metà del 2025, in attesa dell’approvazione normativa.

L’accordo rientra nella strategia di DNB volta ad ampliare la propria presenza nella regione nordica e ad aumentare i ricavi basati sulle commissioni, in linea con gli sforzi della banca volti a diversificare e incrementare i flussi di reddito nel contesto di dinamiche di mercato in continua evoluzione.

DNB punta alla crescita dei ricavi, non ai tagli di posti di lavoro, nell’acquisizione di Carnegie

DNB prevede che l’acquisizione determinerà principalmente una crescita dei ricavi piuttosto che sinergie di costo.

Ida Lerner, direttore finanziario della banca, ha sottolineato che l’obiettivo è sfruttare le capacità combinate di entrambe le aziende.

DNB prevede che l’operazione genererà un ritorno sul capitale investito superiore al 15%, grazie al miglioramento dell’efficienza e al rafforzamento dell’offerta alla clientela.

A differenza di altre recenti fusioni bancarie, questa acquisizione non prevede piani di riduzione del personale, a dimostrazione dell’importanza che DNB attribuisce al mantenimento della competenza e della continuità nelle sue attività.

Il settore bancario nordico registra una rinnovata attività di M&A

L’acquisizione avviene in un momento in cui le fusioni e le acquisizioni nel settore bancario nordico stanno prendendo piede.

L’acquisto di Carnegie da parte di DNB segue altre iniziative regionali, come l’acquisizione da parte di Nordea delle attività norvegesi di Danske Bank e la vendita da parte di Handelsbanken delle sue attività finlandesi per 1,3 miliardi di euro.

Mentre le banche europee affrontano condizioni economiche mutevoli e tassi di interesse in calo, accordi come quelli di DNB mirano a garantire la crescita attraverso servizi ampliati per la clientela e una presenza geografica più ampia.

DNB prevede un ritorno del 15% sul capitale dall’integrazione di Carnegie

Integrando Carnegie, che gestisce 436 miliardi di corone in asset, DNB intende creare una piattaforma bancaria nordica più competitiva. Si prevede che l’acquisizione migliorerà l’offerta di DNB ai clienti e sbloccherà nuove opportunità di fatturato, posizionando la banca per una crescita sostenuta.

I consulenti finanziari di DNB per la transazione includono DNB Markets e Morgan Stanley, mentre Carnegie è assistita da Goldman Sachs, Carnegie Investment Bank e Lenner & Partners.

L’acquisizione di Carnegie, con i suoi 850 dipendenti, è vista da DNB come un’opportunità per integrare competenze preziose e rafforzare le sue capacità di servizio. La banca ha sottolineato l’adattamento culturale e il potenziale di condivisione delle conoscenze tra le due entità, evidenziando la natura strategica di questa acquisizione.

In un mercato finanziario nordico in continua evoluzione, DNB punta a sfruttare la solida posizione di mercato di Carnegie per rafforzare la propria offerta di servizi e le relazioni con i clienti.

L’acquisto di Carnegie è in linea con le tendenze più ampie in Europa, dove le banche stanno ricorrendo sempre più a fusioni e acquisizioni per diversificare i flussi di entrate.

Mentre giganti come BNP Paribas e UniCredit stanno adottando misure simili nei rispettivi mercati, l’approccio di DNB si distingue per l’attenzione alle sinergie di reddito piuttosto che alla riduzione dei costi.

Mentre DNB si prepara a comunicare i suoi utili trimestrali, si prevede che l’acquisizione sarà un fattore chiave nel definire le sue prospettive e la sua strategia per i prossimi anni.