La britannica L&G valuta l’ingresso nel settore delle criptovalute con fondi di mercato basati su blockchain

Legal & General (L&G), il colosso londinese della gestione pensionistica e degli investimenti, sta esplorando le opportunità nel crescente mercato della tokenizzazione basata sulla blockchain.

La società, che gestisce asset per un valore di 1,5 trilioni di dollari, intende sfruttare la tecnologia blockchain per migliorare l’efficienza e ampliare la propria offerta di investimenti.

La tokenizzazione consente che asset tradizionali, come i fondi del mercato monetario garantiti dai Treasuries degli Stati Uniti, siano rappresentati come token su una blockchain.

Questa mossa rientra in una tendenza più ampia, in cui attori importanti come BlackRock, Franklin Templeton, State Street e Abrdn si sono già avventurati in questo settore.

Cos’è la tokenizzazione?

La tokenizzazione consiste nella conversione di asset convenzionali in token digitali che possono essere scambiati su una blockchain.

Questo processo consente un più facile trasferimento della proprietà, una maggiore trasparenza e potenzialmente costi di transazione inferiori. L’interesse per questa tecnologia è aumentato quando BlackRock ha lanciato il suo fondo BUIDL sulla blockchain di Ethereum.

Altri gestori patrimoniali, come Franklin Templeton e State Street, hanno seguito l’esempio, offrendo versioni tokenizzate dei loro fondi.

L’ingresso di Legal & General in questo mercato potrebbe consolidare ulteriormente il ruolo della blockchain nel rimodellare la finanza tradizionale.

L&G valuta soluzioni basate su blockchain

L&G sta valutando modalità per introdurre formati tokenizzati per i suoi fondi Legal & General Investment Management Liquidity.

Questa iniziativa mira a sfruttare i vantaggi della blockchain per offrire soluzioni di investimento in modo più efficiente e a costi inferiori.

Nell’ambito della sua strategia, L&G punta a garantire un accesso più ampio a queste soluzioni, raggiungendo un bacino più ampio di investitori attraverso piattaforme digitali.

Questo approccio è in linea con gli sforzi dell’intero settore per digitalizzare i prodotti finanziari, rendendoli più accessibili e scalabili.

L’impegno di L&G con la tecnologia blockchain risale al 2019. Quell’anno, l’azienda annunciò i piani di utilizzare il sistema blockchain gestito da Amazon Web Services per semplificare la propria attività assicurativa.

Nello specifico, L&G ha utilizzato la blockchain per gestire e registrare transazioni di rendite in blocco, dimostrando il suo impegno nell’esplorazione di soluzioni innovative.

Questa adozione precoce ha gettato le basi per l’attuale esplorazione della tokenizzazione basata su blockchain, a dimostrazione della prontezza dell’azienda ad adattarsi ai progressi tecnologici.

La tokenizzazione potrebbe rimodellare le opportunità di investimento

La tokenizzazione è vista come un modo per democratizzare l’accesso ai prodotti di investimento riducendo le barriere.

Convertendo gli asset in token, gli investitori ottengono un accesso più facile a portafogli diversificati, senza i costi e le complessità tradizionali.

Il passaggio di Legal & General alla tokenizzazione potrebbe rendere i suoi fondi di liquidità più accessibili a una gamma più ampia di investitori, attirando potenzialmente l’interesse sia dei mercati al dettaglio che di quelli istituzionali.

Con l’aumento della concorrenza nel settore della tokenizzazione, la svolta strategica di L&G potrebbe garantire un vantaggio competitivo.

Con 1,5 trilioni di dollari di asset in gestione, l’incursione di Legal & General nel settore della tokenizzazione potrebbe segnare un cambiamento significativo nel settore.

La mossa della società potrebbe incoraggiare altri gestori patrimoniali a esplorare strategie simili, soprattutto perché il settore finanziario cerca di adottare soluzioni digitali più efficienti.

Poiché la blockchain continua a guadagnare terreno nella finanza tradizionale, il coinvolgimento di L&G potrebbe accelerare l’adozione di prodotti di investimento tokenizzati, creando nuove opportunità per i partecipanti al mercato.