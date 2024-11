La Svezia ora offre grandi somme di denaro per far partire gli immigrati: ecco quanto e perché

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

La Svezia è pronta ad attuare una nuova politica che aumenta i sussidi per gli immigrati che lasciano volontariamente il Paese, con incentivi in forte aumento entro il 2026.

Secondo il piano, l’attuale pagamento, il cui limite massimo è di 40.000 corone svedesi, aumenterà fino a un massimo di 350.000 corone.

Il cambiamento di politica, annunciato nel settembre 2024, è in linea con l’obiettivo del governo di rimodellare il suo quadro normativo in materia di migrazione.

Sostenuta dai Democratici Svedesi, contrari all’immigrazione, l’iniziativa fa parte di uno sforzo più ampio per gestire i livelli di immigrazione, ridurre la tensione sociale e promuovere l’integrazione.

Aumento dei pagamenti per favorire la migrazione di ritorno

L’attuale incentivo concesso dalla Svezia agli immigrati che scelgono di tornare nei loro paesi d’origine è modesto: 10.000 corone per adulto e 5.000 corone per bambino, con un limite massimo per nucleo familiare di 40.000 corone.

Le prossime modifiche prevedono un aumento significativo: i pagamenti raggiungeranno le 350.000 corone entro il 2026.

Questo adeguamento mira a incoraggiare i rimpatri volontari, allentando la pressione sui servizi sociali e promuovendo un sistema migratorio sostenibile.

Questa politica fa parte di un cambiamento più ampio che prevede requisiti di ammissione più severi per la manodopera poco qualificata.

Incentivi al rientro in altri paesi europei a confronto

La Svezia non è l’unica a offrire incentivi finanziari per i rimpatri volontari.

La Danimarca è in testa con pagamenti di oltre $ 15.000 a persona, mentre la Norvegia offre circa $ 1.400 e la Francia circa $ 2.800. L’incentivo della Germania è di circa $ 2.000.

Queste misure riflettono una tendenza regionale in base alla quale i paesi europei offrono sostegno finanziario agli immigrati che scelgono di tornare, aiutandoli a reinsediarsi nei loro paesi di origine.

Oltre ad aumentare i pagamenti di ritorno, la Svezia prevede di inasprire i criteri per il rilascio del permesso di lavoro ai lavoratori poco qualificati.

Entro giugno 2025, gli immigrati dovranno guadagnare almeno l’80% dello stipendio medio svedese, ovvero 35.600 corone (circa 3.455 dollari), per avere diritto a un permesso di lavoro.

La nuova legge mira a dare priorità al lavoro qualificato, indirizzando le opportunità verso i lavoratori domestici per lavori a basso salario. Alcune professioni, come l’assistenza domestica, rimarranno esentate da questa regola per garantire il mantenimento dei servizi essenziali.

Attrarre immigrati altamente qualificati

Nonostante le restrizioni applicate ai lavoratori poco qualificati, la Svezia sta aumentando la sua attrattiva per gli immigrati altamente qualificati.

Una proposta per adottare la nuova direttiva Blue Card dell’UE mira ad attrarre i migliori talenti abbassando le soglie salariali ed espandendo i criteri di ammissibilità. Si prevede che questa modifica entrerà in vigore il 1° gennaio 2025.

La strategia del governo è quella di aumentare la competitività della Svezia garantendo che i datori di lavoro nei settori avanzati possano accedere alla forza lavoro qualificata di cui hanno bisogno.

Rispetto ai decenni precedenti, la Svezia sta vivendo per la prima volta in oltre 50 anni un’emigrazione netta.

Tra gennaio e maggio 2024, 5.700 persone in più hanno lasciato la Svezia rispetto a quelle arrivate, a causa di politiche migratorie più severe e di un minor numero di richiedenti asilo.

Il Ministero della Giustizia svedese ha condiviso in un post sui social media che il 2024 dovrebbe registrare il numero più basso di richiedenti asilo dal 1997.

Questa tendenza riflette un più ampio spostamento verso politiche migratorie sostenibili, volte a bilanciare gli sforzi di integrazione e a ridurre l’esclusione sociale.

Gli indiani guidano l’ondata di partenze

Una tendenza degna di nota nei modelli di emigrazione svedesi è l’aumento dei cittadini indiani che tornano nel loro paese d’origine.

Nella prima metà del 2024, 2.837 indiani hanno lasciato la Svezia, con un aumento del 171% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Nonostante ciò, gli indiani restano uno dei gruppi di immigrati più numerosi in Svezia, secondi solo agli ucraini in termini di arrivi quest’anno.

Il numero di arrivi indiani è sceso a 2.461 rispetto ai 3.681 registrati nello stesso periodo dell’anno scorso, segnando un cambiamento dopo anni di crescita costante.

La repressione dell’immigrazione in Svezia dà i suoi frutti

La posizione più rigida della Svezia in materia di immigrazione ha portato a un calo significativo dei nuovi arrivi e a un aumento dell’emigrazione.

L’Agenzia svedese per le migrazioni prevede un continuo calo delle domande di asilo e un aumento dell’emigrazione nei prossimi anni.

All’inizio del 2024 l’immigrazione è diminuita del 15% su base annua, mentre l’emigrazione è aumentata del 60%.

I cambiamenti di politica seguono un cambiamento iniziato nel 2015, quando la Svezia ha riconosciuto la necessità di un approccio più controllato all’immigrazione, dopo anni di elevati flussi migratori.

La storia della Svezia come “superpotenza umanitaria” ha subito una trasformazione.

Nel 2014 il Paese ha accolto oltre 81.000 richiedenti asilo e nel 2015 il numero è quasi raddoppiato.

Da allora la nazione si è orientata verso un’immigrazione più controllata, in particolare dopo l’ascesa del Partito Moderato e dei Democratici Svedesi nel 2022.

Le recenti azioni del governo rappresentano un cambiamento significativo nell’approccio della Svezia all’immigrazione, che dà priorità all’integrazione e alla sostenibilità economica rispetto alle precedenti ambizioni umanitarie.