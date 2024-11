L’arresto di Yuta Kobayashi evidenzia il primo caso di riciclaggio di criptovalute in Giappone tramite Monero

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Yuta Kobayashi, 26 anni, è stato arrestato in Giappone con l’accusa di riciclaggio di denaro tramite la criptovaluta Monero, a seguito di una frode su carta di credito del valore di 100 milioni di yen (665.800 dollari).

Secondo quanto riportato dal Nikkei di lunedì, l’arresto è avvenuto a seguito di un’indagine approfondita condotta dalla Divisione speciale investigativa informatica del Giappone e da numerose forze di polizia locali.

Il caso segna uno sviluppo significativo, in quanto è la prima volta che le autorità giapponesi sono riuscite a tracciare le transazioni Monero, portando a un arresto. Ciò evidenzia metodi in evoluzione per affrontare i crimini informatici che coinvolgono asset digitali.

Kobayashi è sospettato di essere a capo di un gruppo che ha utilizzato informazioni di carte di credito rubate per eseguire circa 900 transazioni fraudolente tra giugno 2021 e gennaio 2022.

Il sistema prevedeva la creazione di vendite fittizie su piattaforme online, tra cui il famoso sito di mercatini delle pulci Mercari.

Il gruppo ha utilizzato i dati delle carte di credito rubate per elaborare i pagamenti per queste false inserzioni, con l’obiettivo di oscurare la traccia del denaro utilizzando Monero, una criptovaluta incentrata sulla privacy nota per il suo anonimato.

Il ruolo di Monero nel riciclaggio di 100 milioni di yen dalla frode sulle carte di credito in Giappone

Le funzionalità di privacy di Monero erano centrali per le attività di riciclaggio del gruppo. L’anonimato della criptovaluta ha permesso ai truffatori di mascherare i loro movimenti finanziari, rendendo difficile per le autorità tracciare il flusso di fondi.

La divisione investigativa speciale informatica giapponese e la polizia locale sono infine riuscite ad analizzare le transazioni Monero, identificando il movimento dei fondi rubati.

Questa svolta rappresenta il primo caso in Giappone in cui l’analisi di Monero ha portato a un arresto, dimostrando che anche le risorse digitali incentrate sulla privacy non sono al di fuori della portata delle forze dell’ordine.

Aumento delle frodi sulle carte di credito in Giappone

Le frodi sulle carte di credito sono in aumento in Giappone, con la Japan Credit Association che ha segnalato un record di 54,09 miliardi di yen di danni nel 2023. Oltre il 90% di queste perdite deriva dal furto di numeri di carte di credito, sottolineando una crescente minaccia per il settore finanziario giapponese.

Da gennaio a giugno 2024, i danni hanno continuato a salire, raggiungendo i 26,82 miliardi di yen, superando i 26,28 miliardi di yen registrati nello stesso periodo dell’anno precedente.

L’aumento dei casi di frode ha spinto le autorità giapponesi a intensificare l’attenzione sulle indagini sui reati informatici; l’arresto di Kobayashi ha rappresentato un momento cruciale in questa direzione.

Il ruolo della Cyber Special Investigation Division giapponese nel caso Monero

L’indagine sulle attività di Kobayashi è iniziata ad agosto, quando la Cyber Special Investigation Division giapponese ha unito le forze con la polizia locale. Utilizzando strumenti analitici avanzati, gli investigatori sono stati in grado di decodificare le transazioni Monero che il gruppo di Kobayashi aveva tentato di tenere nascoste.

Grazie a queste iniziative è stato possibile identificare Kobayashi e altri 18 sospettati, facendo luce sui metodi utilizzati per condurre le loro attività fraudolente e sulle risorse digitali coinvolte.

L’indagine ha inoltre scoperto che il gruppo di Kobayashi reclutava membri tramite i social media, pubblicizzando “lavori part-time illegali” come mezzo per attirare i partecipanti alle loro attività.

Le comunicazioni all’interno del gruppo venivano criptate tramite app di messaggistica, il che rendeva il caso ancora più complesso.

Questa strategia ha inizialmente consentito al gruppo di eludere i controlli, ma l’attenzione sempre maggiore del Giappone verso la criminalità informatica e i metodi avanzati di tracciamento delle transazioni hanno portato alla loro caduta.