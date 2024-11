L’Indonesia estende la scadenza per gli exchange di criptovalute per conformarsi alle nuove regole sulle licenze

L’Agenzia indonesiana per la regolamentazione del commercio di future sulle materie prime (Bappebti) ha annunciato in un comunicato stampa di aver prorogato la scadenza per gli exchange di criptovalute per conformarsi ai nuovi requisiti di licenza fino all’ultima settimana di novembre 2024.

Questa estensione si applica agli exchange già elencati come potenziali trader fisici di criptovalute.

L’iniziativa rientra nel Regolamento Bappebti numero 9 del 2024, recentemente rivisto, che mira a creare un quadro più solido per il settore delle criptovalute.

In questo contesto, gli exchange devono stringere partnership con gli enti governativi locali e implementare i protocolli Know Your Transaction (KYT), mentre le istituzioni acquisiscono nuove opportunità commerciali.

Come il Regolamento numero 9 del 2024 influisce sugli exchange di criptovalute

Il nuovo disegno di legge di Bappebti, il Regolamento numero 9 del 2024, mira a modernizzare l’ambiente normativo per il mercato delle criptovalute indonesiano.

Gli exchange di criptovalute sono tenuti a collaborare con la Direzione generale della popolazione e dell’anagrafe del Ministero degli affari interni.

Insieme a questo, devono aderire agli standard Know Your Transaction (KYT). Il rispetto di queste regole è necessario affinché gli exchange ottengano una licenza Physical Crypto Asset Traders.

Gli exchange che non rispettano questi standard rischiano la revoca della domanda di licenza.

Con il Regolamento numero 9 del 2024, Bappebti ha ampliato l’ambito delle entità autorizzate a negoziare asset digitali.

In precedenza, il mercato si concentrava esclusivamente sui singoli trader, ma le normative aggiornate ora includono anche le persone giuridiche e le entità commerciali come potenziali partecipanti.

Si prevede che questo cambiamento attirerà più investitori istituzionali nel mercato delle criptovalute indonesiano, creando nuove opportunità di crescita ed espansione del mercato.

Un’inclusione più ampia potrebbe aiutare l’Indonesia a diventare un polo regionale chiave per il trading istituzionale di criptovalute.

Proroga della scadenza

L’estensione consente agli exchange come INDODAX ulteriore tempo per soddisfare i requisiti normativi aggiornati. INDODAX è attualmente in fase di convalida, puntando all’approvazione da parte di Bappebti per garantire la sua licenza Physical Crypto Asset Traders.

L’azienda si sta adeguando ai nuovi standard e continua a concentrarsi sul rispetto delle normative riviste.

INDODAX, come altri exchange, deve garantire il rispetto delle linee guida per continuare a operare nel mercato delle criptovalute indonesiano in continua evoluzione.

Uno dei componenti chiave delle normative riviste di Bappebti è il requisito per gli exchange di quotarsi sul National Crypto Asset Futures Exchange e di diventare membri della Crypto Asset Clearing House. Questi passaggi sono cruciali per mantenere la trasparenza e la conformità all’interno del settore.

Il nuovo quadro normativo mira a creare un ambiente sicuro e regolamentato per il trading di criptovalute, che può contribuire ad aumentare la fiducia degli investitori nel mercato indonesiano.

Le normative aggiornate di Bappebti, in particolare la normativa numero 9 del 2024, sono concepite per creare un ecosistema solido e adattabile, in grado di soddisfare le esigenze dinamiche del mercato delle criptovalute.

L’agenzia ha in programma di allineare le norme esistenti alla Commodity Futures Trading Law per garantire che l’Indonesia rimanga competitiva nel settore delle criptovalute globali in rapida evoluzione. La nuova struttura normativa mira a bilanciare l’innovazione con la protezione degli investitori, posizionando l’Indonesia come leader regionale nella regolamentazione delle criptovalute.