Vitalik Buterin propone una soluzione al problema di centralizzazione dello staking di Ethereum

Vitalik Buterin ha proposto una serie di soluzioni per affrontare i problemi di centralizzazione dello staking di Ethereum nell’ambito della fase “Scourge” della rete.

Condividendo i suoi pensieri in un blog del 20 ottobre, Buterin ha espresso preoccupazione per la crescente centralizzazione dello staking di Ethereum, osservando che i pool di staking più piccoli vengono assorbiti da quelli più grandi.

Ha avvertito che questa centralizzazione potrebbe aumentare il rischio di censura delle transazioni e ha proposto diverse soluzioni tecniche per ridurre al minimo questo rischio e preservare la natura decentralizzata di Ethereum.

Una delle principali preoccupazioni di Buterin sono le pressioni economiche che spingono i pool di staking più piccoli a consolidarsi con quelli più grandi.

Buterin ha avvertito che questo livello di centralizzazione pone “uno dei rischi più grandi” per Ethereum, in particolare in termini di maggiore censura e potenziali crisi di rete. Ha aggiunto:

Ciò comporta un rischio maggiore di attacchi del 51%, censura delle transazioni e altre crisi. Oltre al rischio di centralizzazione, ci sono anche rischi di estrazione di valore : un piccolo gruppo che cattura valore che altrimenti andrebbe agli utenti di Ethereum.

Ha sottolineato che attualmente è impegnato il 30% di Ether, il che, a suo dire, è già sufficiente a proteggere la rete da attacchi del 51%.

Ha tuttavia avvertito che se venisse investita una percentuale molto più grande di Ether, emergerebbero ulteriori rischi.

Ad esempio, lo staking diventerebbe meno redditizio e i possessori di Ether si troverebbero ad affrontare maggiori obblighi.

Ha inoltre avvertito che il meccanismo di slashing, una caratteristica fondamentale dello staking, potrebbe essere indebolito e che un token di staking liquido potrebbe mettere in ombra gli effetti di rete “monetari” di Ether.

Le proposte di Buterin

Per mitigare questi rischi, Buterin ha proposto di limitare la quantità di Ether che può essere puntata dai singoli utenti e di limitare le penalità per lo staking al 12,5% dell’importo puntato.

Ha suggerito un modello a due livelli, con un livello per lo staking “a rischio” (riducibile) e l’altro per lo staking “senza rischio” (non riducibile).

Secondo Buterin, questo approccio potrebbe bilanciare i premi e i rischi dello staking, impedendo al contempo a poche grandi entità di controllare la rete.

Rispondendo a Buterin, Mario Raufal, conduttore di Crypto Roundtable, ha sostenuto l’idea di un modello di staking a due livelli, suggerendo che potrebbe ridurre il predominio delle grandi entità nella produzione di blocchi.

Buterin ha anche risposto ai recenti avvertimenti del ricercatore della Ethereum Foundation, Toni Wahrstätter, che ha espresso preoccupazione per il fatto che solo due costruttori di blocchi di Ethereum, Beaverbuild e Titan Builder, hanno prodotto quasi l’89% dei blocchi della rete all’inizio di ottobre.

Attualmente Ethereum utilizza un metodo di separazione tra proponente e costruttore, in cui i costruttori di blocchi sono responsabili della creazione di blocchi che vengono poi esaminati dai proponenti, che selezionano quello più redditizio.

Tuttavia, questa separazione ha contribuito alla centralizzazione, poiché solo pochi costruttori dominano il processo.

Buterin ha riconosciuto che questa centralizzazione rappresenta un rischio, ritardando potenzialmente l’inclusione delle transazioni fino a 114 secondi, anziché i tipici 6 secondi.

Per attenuare questo problema, ha proposto l’idea di “elenchi di inclusione forzati con scelta fork”.

Questo approccio mira a trasferire le responsabilità di selezione delle transazioni al proponente, mentre i produttori di blocchi si concentrerebbero solo su come ordinare le transazioni.

Una soluzione alternativa, “BRAID”, prevede la suddivisione della produzione di blocchi tra più attori per decentralizzare il processo.

Migliorare Ethereum

All’inizio di questo mese, Buterin ha delineato altri piani volti a migliorare il modello di consenso di Ethereum, principalmente per affrontare i problemi di centralizzazione migliorando l’accessibilità allo staking.

Ha proposto di ridurre il requisito minimo di staking da 32 ETH (circa 81.500 $) a solo 1 ETH.

Ciò potrebbe democratizzare lo staking consentendo a più partecipanti, in particolare ai detentori più piccoli, di contribuire alla sicurezza della rete senza dover disporre di grandi somme di Ether.

Buterin ha anche parlato dell’introduzione della “finalità a slot singolo”, che ridurrebbe drasticamente il tempo necessario alla finalizzazione di un blocco sulla rete.

Attualmente, la conferma di un blocco richiede circa 15 minuti, ma con la definitività a singolo slot, questo tempo potrebbe essere ridotto a soli 4 secondi.