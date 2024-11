Waaree Energies IPO 2024: questo produttore indiano di pannelli solari è un buon investimento?

L’offerta pubblica iniziale (IPO) di Waaree Energies Ltd, uno dei principali produttori di pannelli solari in India, ha suscitato notevole interesse nel mercato.

Il primo giorno di apertura, il 21 ottobre, l’IPO ha registrato una forte domanda, in particolare nella categoria degli investitori non istituzionali (NII), con una sottoscrizione di 1,18 volte entro le 10:51 IST.

Gli investitori al dettaglio hanno mostrato una partecipazione costante, mentre l’attività del mercato grigio suggerisce solidi guadagni di quotazione, con un premio del mercato grigio (GMP) che indica rendimenti superiori al 100%. L’attenzione principale ora è se l’IPO può sostenere questo slancio e dimostrare di essere un investimento redditizio.

IPO Pomeriggio Energie GMP prezzo di oggi

Oggi il prezzo dell’IPO GMP di Waaree Energies è un indicatore importante per i potenziali investitori.

Secondo gli osservatori del mercato, le azioni vengono scambiate con un premio del mercato grigio pari a 1.510 rupie in più rispetto al prezzo di emissione, a dimostrazione della fiducia degli investitori nelle prospettive di crescita della società.

Il GMP ha subito oscillazioni, ma attualmente punta verso un impressionante guadagno di quotazione previsto del 100,47%.

La fascia di prezzo dell’IPO è fissata tra 1.427 e 1.503 rupie per azione, il che la rende un’opzione interessante per coloro che mirano a potenziali guadagni a breve termine.

Forte sottoscrizione e interesse degli investitori

A partire dal primo giorno, l’IPO di Waaree Energies ha ricevuto offerte per 1.09.13.427 azioni, contro le 2.02.56.207 in offerta, ovvero 0,54 volte la sottoscrizione complessiva.

Mentre la quota destinata al dettaglio è stata sottoscritta 0,57 volte, la categoria NII è stata sottoscritta in eccesso, a dimostrazione del crescente interesse da parte degli investitori facoltosi.

Tuttavia, al momento la quota riservata agli acquirenti istituzionali qualificati (QIB) non è ancora stata sottoscritta, ma la situazione potrebbe cambiare nei prossimi giorni, con l’ingresso di altri investitori istituzionali.

L’IPO, aperta dal 21 al 23 ottobre, finalizzerà l’assegnazione delle azioni il 24 ottobre, mentre la quotazione sulla Borsa di New York e sulla Borsa di New York è prevista per il 28 ottobre.

L’IPO ammonta a 4.321 crore di rupie, comprendente una nuova emissione del valore di 3.600 crore di rupie e un’offerta di vendita (OFS) di 48 lakh di azioni.

Una parte del ricavato sarà utilizzata per realizzare uno stabilimento produttivo in Odisha, rafforzando ulteriormente la posizione di Waaree Energies nel settore delle energie rinnovabili in India.

Raccomandazioni degli analisti sull’IPO di Waaree Energies

La maggior parte delle società di brokeraggio, tra cui Geojit Financial Services, Anand Rathi e Swastika, hanno assegnato un rating di “sottoscrizione” all’IPO di Waaree Energies, citando il suo solido portafoglio ordini, l’attenzione all’integrazione a ritroso e il fiorente mercato dell’energia solare.

Si prevede che la valutazione di mercato della società dopo l’emissione supererà i 4.300 crore di rupie e che la società è posizionata per trarre vantaggio dalle politiche governative favorevoli e dalla svolta globale verso le energie rinnovabili.

Il GMP dell’IPO di Waaree Energies è un fattore cruciale per chi considera l’investimento.

Il mercato grigio funge da barometro non ufficiale del sentiment degli investitori e può spesso indicare le potenziali performance il giorno della quotazione.

Mentre Waaree Energies continua a guadagnare terreno nel settore delle energie rinnovabili, la sua IPO è vista come un’opportunità promettente sia per guadagni a breve termine che per crescita a lungo termine. Questa potrebbe essere una proposta allettante per gli investitori.