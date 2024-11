Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Questa settimana tutti gli occhi sono puntati su Bitcoin dopo che un analista di Bernstein ha affermato che la più grande criptovaluta al mondo per capitalizzazione di mercato supererà i 70.000$ nei prossimi giorni.

“Bitcoin sta tentando di superare la resistenza dei 70.000$ e, come altri mercati rischiosi, sta interpretando le crescenti probabilità di Trump come rialziste per le criptovalute”, ha detto Gautam Chhugani ai clienti in una nota di ricerca oggi.

Anche Kamala Harris ha rilasciato dichiarazioni a favore delle criptovalute.

Gli investitori sono quindi sempre più convinti che le elezioni statunitensi del 2024 saranno un catalizzatore per Bitcoin, indipendentemente da chi salirà alla presidenza a novembre.

Ciò è significativo, poiché BTC tende a stabilire la direzione dell’intero mercato delle criptovalute.

Pertanto, se davvero dovesse riprendersi e superare la soglia dei 100.000$ l’anno prossimo, come molti credono, anche altre criptovalute, tra cui Vantard, probabilmente subiranno una ripresa.

Analizziamo più a fondo Vantard e scopriamo perché investire nella sua criptovaluta nativa $VTARD è un’opportunità entusiasmante.

Vantard ti permette di trarre vantaggio da un superciclo di meme coin

Vantard è il primo fondo indicizzato di meme coin al mondo. Una posizione in $VTARD, quindi, offre un’esposizione più ampia a un gruppo di meme coin basate su Solana che hanno avuto performance eccezionali nel 2024.

Vantard ribilancia periodicamente anche il suo portfolio per assicurarsi che tu non perda nessuna delle meme coin con potenziale 1000x.

In parole povere, investire in $VTARD ti mette sostanzialmente in una posizione tale da trarre profitto dal “superciclo delle meme coin” che molti esperti ritengono si materializzerà nei prossimi mesi.

ETF e capitale istituzionale hanno aiutato Bitcoin a raggiungere un nuovo massimo storico di oltre 73.000$ nel 2024. Quindi, abbiamo già assistito in prima persona al fatto che tali fondi hanno il potenziale per sbloccare la prossima ondata di crescita in qualsiasi criptovaluta.

Ecco perché investire in Vantard, che a ottobre ha lanciato il primo fondo indicizzato di meme coin al mondo, è ancora più entusiasmante.

Clicca qui se vuoi saperne di più su Vantard e sul suo token nativo $VTARD.

$VTARD potrebbe beneficiare dei tagli dei tassi di interesse della Fed

Bernstein è rialzista su Bitcoin anche perché è tornata la domanda per i suoi fondi negoziati in borsa.

Gli ETF hanno registrato nuovi acquisti per 2 miliardi di dollari la scorsa settimana, ha aggiunto oggi l’analista Gautam Chhugani.

Inoltre, la Federal Reserve ha già iniziato a tagliare i tassi di interesse e prevede di abbassare ulteriormente il suo tasso chiave a novembre.

Ciò potrebbe fungere da catalizzatore per società come Vantard, poiché i tassi di interesse più bassi solitamente indirizzano il denaro verso investimenti più speculativi come $VTARD.

Mentre la banca centrale statunitense continua ad abbassare i tassi di interesse, almeno una parte del capitale che esce da obbligazioni e conti di risparmio potrebbe confluire nelle monete meme.

Ma non dovrai passare attraverso il mal di testa di scegliere personalmente quelli con il potenziale di rialzo maggiore. Vantard, con il suo primo fondo indicizzato di meme coin, farà il lavoro per te. Tutto quello che devi fare è assicurarti una posizione iniziale nella sua moneta nativa $VTARD.

Vuoi saperne di più su Vantard e il suo cripto token? Visita il sito web a questo link.