Gli Apple AirPods Pro 2 possono funzionare come apparecchi acustici o offrire assistenza all’udito?

Le ultime funzionalità di Apple per la salute dell’udito, annunciate a settembre, saranno presto disponibili sugli AirPods Pro 2 tramite un aggiornamento software gratuito.

Grazie a questi aggiornamenti, gli utenti potranno effettuare un test dell’udito clinicamente convalidato e, se necessario, abilitare la funzionalità degli apparecchi acustici da banco.

Questa mossa mira a penetrare un mercato globale di oltre 1,5 miliardi di persone affette da problemi di udito, incrementando potenzialmente le vendite degli AirPods Pro 2 da 249 dollari.

Il test dell’udito degli AirPods Pro 2 richiede solo pochi minuti ed è possibile accedervi tramite l’app Salute o le impostazioni.

Agli utenti viene chiesto di rispondere a domande basilari sulla salute prima che una valutazione del rumore di fondo garantisca un ambiente idoneo per il test.

Il test dell’udito riproduce toni a volumi e frequenze differenti, consentendo agli utenti di registrare la propria sensibilità uditiva per ciascun orecchio. I risultati vengono salvati nell’app Salute e possono essere condivisi con i professionisti medici.

L’80% degli adulti americani salta i controlli regolari dell’udito

Apple ha sottolineato che circa l’80% degli adulti negli Stati Uniti non si è sottoposto a un controllo dell’udito negli ultimi cinque anni, il che rappresenta un’importante opportunità per gli AirPods Pro 2.

Il test in-ear offre un’alternativa più accessibile e riservata alle visite dall’audiologo, soprattutto per coloro che sono restii a sottoporsi alle tradizionali valutazioni dell’udito.

La possibilità di convertire gli auricolari in un apparecchio acustico potrebbe attrarre gli utenti in cerca di una tecnologia assistiva conveniente, che non necessiti di una copertura assicurativa.

Gli AirPods Pro 2 sono dotati di una funzione per apparecchi acustici, pensata per gli utenti con perdita dell’udito da lieve a moderata.

Questa modalità, approvata dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense, regola i livelli audio in tempo reale per amplificare i suoni necessari, come la voce.

La nuova funzione Media Assist adatta la nitidezza del suono in base ai risultati dei test dell’udito dell’utente, migliorando le chiamate telefoniche, la musica e i video.

Questa opzione può essere abilitata anche se non è richiesta la funzionalità dell’apparecchio acustico, offrendo un’esperienza audio personalizzata.

Riduzione dell’esposizione a livelli di rumore nocivi

Gli AirPods Pro 2 includono anche una funzione di protezione dell’udito che riduce automaticamente i suoni forti.

Lo scopo è quello di prevenire ulteriori danni all’udito riducendo al minimo l’esposizione a rumori improvvisi e ad alto volume.

Questa funzione è abilitata per impostazione predefinita, rendendo gli auricolari una scelta più sicura per gli utenti che si trovano in ambienti rumorosi, come aree urbane o eventi affollati.

Al prezzo di 249 dollari, gli AirPods Pro 2 offrono una soluzione più conveniente rispetto ai tradizionali apparecchi acustici, che possono arrivare a costare migliaia di dollari senza assicurazione.

Questa convenienza, unita alla reputazione di Apple per la tecnologia di qualità, posiziona gli AirPods Pro 2 come una scelta valida per gli utenti che cercano un’assistenza uditiva discreta. La somiglianza degli auricolari con le cuffie standard potrebbe attrarre coloro che cercano un dispositivo poco appariscente.