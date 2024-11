I prezzi del petrolio greggio faticano a decollare poiché la domanda cinese rimane lenta

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

I prezzi del petrolio greggio sono scesi martedì mentre il Segretario di Stato americano Antony Blinken si trova in Israele per riprendere i colloqui su un possibile cessate il fuoco in Medio Oriente.

Advertisement Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Anche i prezzi del petrolio sono in calo, poiché i timori relativi alla scarsa domanda da parte della Cina continuano a gravare sul mercato.

Advertisement

Il segretario Blinken è arrivato in Israele martedì per rinnovare i colloqui di cessate il fuoco e porre fine alla guerra tra Israele e Hamas a Gaza.

Blinken ha in programma di visitare anche altri paesi del Medio Oriente nel tentativo di disinnescare il conflitto che sta sfociando in Libano.

Al momento in cui scriviamo, il prezzo del petrolio greggio West Texas Intermediate era di 69,60 dollari al barile, in calo dello 0,6%. Il petrolio greggio Brent sull’Intercontinental Exchange era di 73,81 dollari al barile, in calo dello 0,7% rispetto alla chiusura precedente.

Entrambi i benchmark si sono attestati al 2% in più lunedì, recuperando parte delle pesanti perdite subite la scorsa settimana. I prezzi del petrolio sono scesi del 7% la scorsa settimana a causa delle preoccupazioni per la scarsa domanda in Cina e poiché i report affermavano che Israele potrebbe evitare di prendere di mira le strutture petrolifere dell’Iran.

Gli esperti hanno attribuito i guadagni di lunedì alla copertura delle posizioni corte da parte degli investitori dopo il forte calo dei prezzi della scorsa settimana.

Concentrarsi sulla domanda cinese

Copy link to section

Il mercato continua a concentrarsi sui segnali di domanda provenienti dal più grande importatore di petrolio, la Cina.

L’economia del Paese è in difficoltà ultimamente e non si registrano segnali di miglioramento nella domanda di petrolio da parte del gigante asiatico.

Satoru Yoshida, analista di materie prime presso Rakuten Securities, ha dichiarato a Reuters:

Si prevede che il mercato salirà se ci saranno segnali più chiari di ripresa economica della Cina, sostenuta dalle misure di stimolo di Pechino e dal miglioramento dell’economia statunitense in seguito ai tagli dei tassi di interesse.

Lunedì la Cina ha tagliato i tassi di prestito di riferimento chiave come previsto per rilanciare le sue attività economiche. “Sebbene il taglio non sia stato sorprendente, la riduzione è stata leggermente maggiore di quanto il mercato si aspettasse”, ha affermato Warren Patterson, responsabile della strategia sulle materie prime presso ING Group, in una nota.

La decisione è stata presa dopo che la scorsa settimana i dati hanno mostrato che l’economia cinese è cresciuta al ritmo più lento nel terzo trimestre dall’inizio del 2023.

Gli esperti ritengono inoltre che la domanda di petrolio della Cina rimarrà probabilmente debole nel 2025, in quanto il Paese sta cercando di espandere la propria flotta di veicoli elettrici per decarbonizzare la propria economia.

Le tensioni in Medio Oriente non hanno finora causato interruzioni delle forniture

Copy link to section

Nonostante il conflitto in corso in Medio Oriente e le crescenti tensioni, finora la fornitura di petrolio nella regione non ha subito ripercussioni.

Il Medio Oriente detiene più della metà delle riserve mondiali di petrolio e qualsiasi tipo di escalation nella regione tende ad aumentare i premi di rischio sui prezzi del petrolio.

Dal 1° ottobre, quando l’Iran ha attaccato Israele, il mercato attendeva la risposta di quest’ultimo. I trader si aspettavano addirittura che Israele colpisse gli impianti petroliferi in Iran, spazzando via il 4% della fornitura globale.

Sembra però che Israele preferisca attaccare obiettivi militari anziché paralizzare gli impianti petroliferi iraniani, poiché ciò non è nell’interesse dei suoi alleati, come gli Stati Uniti.

Inoltre, non si è verificata alcuna interruzione nelle forniture nell’ultimo anno da quando è scoppiata la guerra tra Israele e Hamas a Gaza.

Patterson di NG ha detto:

Tuttavia, ipotizzando che non si verifichino interruzioni dell’approvvigionamento in Medio Oriente, il bilancio del petrolio sembra progressivamente più confortante fino al 2025, con l’OPEC+ destinata a riportare gradualmente sul mercato 2,2 milioni di barili al giorno di fornitura di petrolio.

Saudi Aramco ancora ottimista sulla domanda cinese

Copy link to section

La compagnia statale saudita Saudi Aramco ha recentemente dichiarato di essere “abbastanza ottimista” sulla domanda di petrolio della Cina.

L’ottimismo nasce dai pacchetti di stimolo annunciati di recente dal governo cinese.

Ma è interessante sottolineare che a ottobre l’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio ha rivisto per il terzo mese consecutivo la sua stima di crescita della domanda mondiale di petrolio.

Il declassamento delle stime dell’OPEC è dovuto principalmente alla scarsa domanda di petrolio in Cina.