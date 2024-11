L’indice S&P 500 ha aperto in positivo questa mattina dopo che il Fondo monetario internazionale (FMI) ha dichiarato vittoria contro l’inflazione, tema al centro di tutti i dibattiti finanziari dal 2022.

Advertisement Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Ma l’agenzia finanziaria continua a prevedere significativi rischi economici.

Advertisement

In primo luogo, gli attuali conflitti geopolitici potrebbero incidere sulla crescita a lungo termine, come sostenuto in un rapporto pubblicato questa mattina.

Il FMI prevede ora un forte calo dell’inflazione globale, dal 5,8% in media quest’anno al 3,5% entro la fine del 2025.

L’inflazione ha raggiunto il picco a un tasso annualizzato del 9,4% alla fine del 2022.

Le previsioni del FMI per la crescita globale

Copy link to section

Il Fondo Monetario Internazionale ha convenuto che la maggior parte dei paesi è riuscita a domare l’inflazione e a orchestrare un atterraggio morbido.

Tuttavia, “i rischi al ribasso stanno aumentando e ora dominano le prospettive”.

Il fondo prevede che l’economia globale crescerà di un “stabile ma deludente” 3,2% su base annua sia quest’anno che nel 2025.

Ma l’azienda è convinta che gli investimenti nell’intelligenza artificiale aiuteranno gli Stati Uniti e le economie emergenti in Asia a ottenere risultati migliori in futuro.

D’altro canto, martedì il Fondo Monetario Internazionale ha abbassato le sue aspettative per diverse economie avanzate.

Tra questi figurano anche diversi altri mercati emergenti, oltre ai più grandi mercati europei, che hanno denunciato le persistenti tensioni geopolitiche e il rischio correlato ai prezzi delle materie prime.

Il FMI ha inoltre esortato le banche centrali mondiali a restare vigili nella gestione delle condizioni del mercato del lavoro e nell’ulteriore riduzione dell’inflazione nei mesi a venire.

La volatilità finanziaria potrebbe pesare sulla crescita globale

Copy link to section

Martedì, nel suo World Economic Outlook, il FMI ha menzionato anche l’aumento della volatilità finanziaria come un potenziale rischio per la crescita globale.

“Il ritorno della volatilità sui mercati finanziari durante l’estate ha risvegliato vecchi timori circa vulnerabilità nascoste.

Ciò ha accresciuto l’ansia circa l’appropriata posizione della politica monetaria”, ha osservato l’agenzia.

I mercati hanno subito una svendita improvvisa e brusca nell’arco di tre settimane fino al 5 agosto , con l’indice di riferimento S&P 500 che ha perso quasi il 10%.

Sebbene nel frattempo gli indici globali si siano ripresi, il Fondo Monetario Internazionale continua a mettere in guardia contro ulteriori turbolenze, soprattutto se l’ultima fase dell’inflazione dovesse rivelarsi piuttosto ostinata nei mesi a venire.

Nel complesso, la guerra in corso in Medio Oriente e il conseguente potenziale aumento dei prezzi delle materie prime, i tassi di interesse mantenuti elevati per troppo tempo e una contrazione più profonda del mercato immobiliare cinese continuano a rappresentare importanti ostacoli per la crescita globale, secondo il FMI.

Infatti, il fondo prevede che la crescita globale sarà limitata al 3,1% verso la fine del decennio del 2020.