La “regina delle criptovalute” russa Valeria Fedyakina, alias Bitmama, deve affrontare accuse di frode da 23 milioni di dollari

L’influencer russa dei social media Valeria Fedyakina, nota come “Bitmama”, è sottoposta a esame legale e accusata di molteplici frodi.

Le autorità russe sostengono che abbia causato danni per oltre 2,2 miliardi di rubli (circa 23 milioni di dollari) attraverso attività illegali relative alle criptovalute.

Nonostante queste accuse, Fedyakina e il suo team legale si dichiarano innocenti e ritengono che le accuse siano infondate.

Il caso ha attirato notevole attenzione a causa del notevole seguito e del presunto utilizzo di criptovalute come Bitcoin per i trasferimenti internazionali, evidenziando la complessità delle normative sulle criptovalute e i rischi della finanza digitale non regolamentata.

Quali sono le accuse contro Fedyakina?

Il comitato investigativo russo accusa Valeria Fedyakina di aver commesso frodi su larga scala, utilizzando varie valute, tra cui asset digitali, per facilitare le transazioni.

Secondo l’indagine del comitato, Fedyakina gestiva un servizio di scambio di criptovalute senza licenza, consentendo ai clienti di trasferire fondi tra Mosca e Dubai.

Si presume che tali attività abbiano aggirato i canali bancari tradizionali, sollevando preoccupazioni circa trasferimenti di denaro illegali.

I documenti legali del comitato evidenziano quattro vittime chiave, ma la loro identità rimane segreta.

Si stima che il danno totale superi i 2,2 miliardi di rubli, sollevando interrogativi sulla portata delle frodi sulle criptovalute in Russia.

In che modo Fedyakina gestiva la sua attività di criptovaluta?

Secondo quanto riferito, Fedyakina ha utilizzato transazioni crittografiche over-the-counter (OTC) per spostare fondi, utilizzando principalmente Bitcoin per i pagamenti transfrontalieri.

Le sue attività consistevano nel facilitare le conversioni tra valute fiat e criptovalute, rivolgendosi ai clienti che cercavano l’anonimato nelle loro transazioni.

I resoconti dei media affermano che ha garantito alti rendimenti tramite un programma di investimento supportato da criptovalute, promuovendolo pesantemente su piattaforme di social media come Instagram. I post di Fedyakina spesso mostravano uno stile di vita lussuoso, attraendo potenziali investitori con promesse di profitti rapidi.

Il comitato sostiene che queste promesse facevano parte di un piano più ampio per ingannare i clienti, causando ingenti perdite finanziarie.

Il team legale di Fedyakina sostiene che le accuse secondo cui sarebbe a rischio di fuga sono infondate.

Sottolineano che il suo permesso di soggiorno negli Emirati Arabi Uniti è scaduto all’inizio di quest’anno, il che riduce qualsiasi potenziale piano di lasciare la Russia.

Sottolineano inoltre che si tratta di una cittadina russa senza precedenti penali.

Attualmente si trova in un centro di custodia cautelare insieme alla figlia neonata.

La difesa ha chiesto il suo rilascio in attesa del processo, ma il tribunale della città di Mosca non ha ancora deciso se ricorrere in appello.

Ex amico diventa testimone chiave

Secondo quanto riferito, un ex amico di Fedyakina sarebbe emerso come testimone chiave del caso.

Questo individuo avrebbe aiutato Fedyakina a promuovere il suo programma di investimento sui social media, ma in seguito ha affermato di essere stato ingannato.

Questa svolta degli eventi ha aggiunto una nuova dimensione al caso, in quanto il testimone ha fornito informazioni cruciali sulle attività di Fedyakina.

Il testimone afferma di aver inizialmente creduto nelle iniziative di Fedyakina, ma in seguito si è reso conto che gli schemi di investimento erano fraudolenti.

Questa testimonianza potrebbe avere un impatto significativo sull’esito del processo, poiché i pubblici ministeri cercheranno di dimostrare l’esistenza di un modello di inganno.

Secondo quanto riportato dai media, Fedyakina potrebbe aver utilizzato la sua influenza per convincere i clienti a investire in progetti discutibili, tra cui un piano per l’esportazione di petrolio.

Un organo di stampa russo ha affermato che Fedyakina ha accettato ingenti somme di denaro contante, che sono state poi trasferite all’estero tramite i suoi servizi di cambio di criptovalute.

Questi resoconti rafforzano la narrazione secondo cui le operazioni di Fedyakina andavano oltre il tipico trading di criptovalute.

Le accuse sottolineano anche i rischi delle attività finanziarie digitali non regolamentate, soprattutto se abbinate a un marketing di alto profilo sui social media.

Ora che le indagini sono concluse, i prossimi passi prevedono un processo in tribunale in cui Fedyakina risponderà alle accuse di frode.

Non è ancora stata fissata una data per l’appello e Fedyakina rimane detenuta.

Se dichiarata colpevole, potrebbe dover affrontare gravi conseguenze legali, data l’entità dei presunti danni.

Il caso continua ad attirare l’attenzione dei media, riflettendo le crescenti preoccupazioni sulle frodi legate alle criptovalute e sulla capacità del sistema legale di affrontare questioni così complesse.

Per ora, il futuro di Fedyakina è in bilico mentre i tribunali russi si preparano a esaminare il suo caso.