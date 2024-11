La volatilità persiste nel mercato del petrolio mentre i prezzi salgono di oltre il 2% a causa delle tensioni in Medio Oriente

Martedì il mercato del petrolio ha continuato a registrare volatilità, poiché le incertezze in Medio Oriente continuano a tenere i trader in allerta.

I prezzi del petrolio sono aumentati di oltre il 2%, mentre il Brent è stato scambiato sopra i 76 dollari al barile, poiché la Cina ha tagliato i tassi di prestito chiave, accrescendo l’ottimismo sulla domanda di petrolio del Paese.

Inoltre, la situazione in continuo cambiamento in Medio Oriente ha tenuto il mercato in allerta, con forti oscillazioni dei prezzi.

“Questa è stata la retorica e la forza trainante delle ultime settimane e non è cambiato molto”, ha affermato Zain Vawda, analista di mercato presso OANDA.

Entrambi i benchmark del greggio estendono i guadagni di lunedì

Al momento in cui scriviamo, il greggio West Texas Intermediate era in rialzo del 2,5%, a 71,80 dollari al barile.

Il prezzo del greggio Brent si è attestato a 76,02 dollari al barile, in aumento del 2,3% rispetto alla chiusura precedente.

La scorsa settimana i prezzi erano scesi del 7% a causa delle preoccupazioni relative alla scarsa domanda da parte della Cina, il più grande importatore di greggio al mondo.

Inoltre, alcune indiscrezioni sostengono che Israele potrebbe evitare di prendere di mira gli impianti petroliferi in Iran, il che ha attenuato le preoccupazioni circa l’approvvigionamento dalla regione, facendo scendere i prezzi.

Tuttavia, il conflitto in corso nella regione ha nuovamente catturato l’attenzione del mercato.

Le incertezze geopolitiche alimentano la volatilità

Martedì, il Segretario di Stato americano Antony Blinken è arrivato in Israele, prima tappa del tour in Medio Oriente, per riprendere i colloqui per porre fine alla guerra a Gaza.

“Le tensioni in Medio Oriente continuano a riflettersi sul mercato delle opzioni Brent”, ha affermato in una nota Warren Patterson, responsabile della strategia sulle materie prime di ING Group.

L’asimmetria della volatilità mostra che le opzioni call stanno diventando sempre più costose delle opzioni put, poiché i partecipanti acquistano protezione in caso di picco dei prezzi, dato l’incerto contesto geopolitico.

La Cina resta la chiave per il mercato del petrolio

Nonostante l’aumento delle incertezze nel contesto geopolitico del Medio Oriente, gli esperti ritengono che le attività economiche della Cina potrebbero avere un impatto duraturo sul petrolio.

Vawda di OANDA ha detto:

Ogni pubblicazione di dati da parte della Cina o ogni potenziale discussione di cessate il fuoco in Medio Oriente provocano oscillazioni nei prezzi del petrolio. Tuttavia, la situazione in Cina potrebbe avere un impatto più duraturo, poiché un rallentamento economico in Cina ne avrà uno anche nel resto del mondo.

Nel frattempo, il Fondo monetario internazionale ha rivisto leggermente al ribasso le sue stime di crescita dell’economia globale al 3,2% per il 2024 e il 2025.

Secondo il FMI, le prospettive di crescita sono rimaste sostanzialmente invariate e al livello più basso degli ultimi decenni.

L’agenzia ha anche ridotto le sue previsioni di crescita dell’economia cinese per il 2025 dal 5,0% precedente al 4,8%.

Ciò solleva preoccupazioni circa la possibilità che il gigante asiatico si riprenda completamente l’anno prossimo, gettando così un’ombra anche sulla crescita della domanda di petrolio.

“Il mercato del petrolio in Cina è una preoccupazione. Ciò è evidente dalla domanda implicita di petrolio della Cina, che viene calcolata sottraendo le esportazioni nette di prodotti petroliferi dalla quantità di petrolio greggio lavorato”, ha affermato ulteriormente Vawda.

Nel frattempo, gli investitori terranno d’occhio la pubblicazione dei dati settimanali sulle scorte di petrolio greggio negli Stati Uniti.

I dati privati saranno resi noti dall’American Petroleum Institute, mentre la US Energy Information Administration pubblicherà il suo rapporto ufficiale nel corso di questa settimana.

Un calo delle scorte di petrolio greggio nel più grande produttore di petrolio al mondo, gli Stati Uniti, potrebbe sostenere ulteriormente i prezzi del petrolio.