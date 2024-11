Quando saranno dichiarati i risultati delle elezioni negli Stati Uniti? Date chiave da tenere d’occhio

Le tanto attese elezioni presidenziali statunitensi del 2024 tra il candidato repubblicano Donald Trump e l’attuale vicepresidente Kamala Harris, in rappresentanza dei democratici, sono previste per il 5 novembre.

Considerata l’elevata posta in gioco politica e i numerosi eventi critici che si svolgono attorno alle elezioni, la cronologia che porterà al giorno dell’insediamento a gennaio sarà seguita attentamente.

Cronologia degli eventi chiave dal giorno delle elezioni all’inaugurazione

5 novembre, giorno delle elezioni : il 5 novembre milioni di americani voteranno.

Il risultato finale potrebbe non essere noto immediatamente, poiché i funzionari potrebbero aver bisogno di giorni per contare le schede per corrispondenza se la competizione è serrata, prolungando l’attesa per un esito definitivo.

26 novembre, data della condanna di Trump : in uno sviluppo cruciale, l’ex presidente Donald Trump, il primo presidente in carica o ex presidente degli Stati Uniti ad essere condannato per un crimine, dovrà affrontare la condanna il 26 novembre.

Trump è stato dichiarato colpevole in un caso di Manhattan riguardante documenti falsificati collegati a un pagamento di denaro per nascondere la verità.

La sentenza, inizialmente fissata per il 18 settembre, è stata posticipata. Trump ha negato ogni illecito.

17 dicembre, gli elettori si riuniscono per il voto del Collegio elettorale : il 17 dicembre, i membri del Collegio elettorale si incontreranno nei rispettivi stati e nel Distretto di Columbia per esprimere i loro voti ufficiali per il presidente e il vicepresidente.

Questo processo consolida l’esito delle elezioni, in quanto gli elettori di ogni Stato riflettono il voto popolare nelle rispettive giurisdizioni.

25 dicembre, scadenza per la presentazione dei voti elettorali : i voti del Collegio elettorale devono pervenire al presidente del Senato, attualmente vicepresidente Kamala Harris, entro il 25 dicembre.

Questa è anche la scadenza per presentare i risultati all’archivista nazionale per la certificazione.

Conteggio e inaugurazione del Collegio Elettorale

6 gennaio, conteggio e certificazione dei voti del Collegio elettorale : il 6 gennaio, la sessione congiunta del Congresso si riunirà per contare e certificare i voti del Collegio elettorale.

Il vicepresidente Harris presiederà i lavori e annuncerà il vincitore ufficiale delle elezioni presidenziali.

Questo processo assume un’importanza ancora maggiore dopo gli eventi del 6 gennaio 2021, quando il Campidoglio degli Stati Uniti fu preso d’assalto dai sostenitori di Trump nel tentativo di impedire la certificazione della vittoria di Joe Biden.

Per prevenire futuri sconvolgimenti, il Congresso ha approvato l’Electoral Count Reform and Presidential Transition Improvement Act del 2022.

In base alle nuove norme, è ora necessario che un quinto della Camera e del Senato avvii un ricorso contro i risultati delle elezioni di uno Stato: una soglia più severa rispetto al precedente requisito di un solo membro per ciascuna Camera.

20 gennaio, giorno dell’insediamento : il vincitore delle elezioni presidenziali, insieme al suo vicepresidente, presterà giuramento il 20 gennaio 2025.

La cerimonia segnerà il passaggio ufficiale del potere, concludendo il processo elettorale.

Impatto delle elezioni del 2024

L’esito di queste elezioni potrebbe determinare la direzione delle future politiche e del panorama politico del Paese, con Trump che punta a tornare alla Casa Bianca e Harris che punta a estendere la leadership democratica.

La posta in gioco è particolarmente alta in quanto le elezioni si svolgono sullo sfondo di procedimenti legali, un elettorato fortemente diviso e uno scenario globale in evoluzione.