Bill Gates, il co-fondatore di Microsoft, ha donato 50 milioni di dollari a Future Forward, un’organizzazione non-profit che supporta Kamala Harris nelle prossime elezioni presidenziali degli Stati Uniti, secondo un rapporto del New York Times. Gates non ha pubblicamente sostenuto Harris, rendendo questo contributo discreto.

Mentre Harris compete con Donald Trump alle elezioni del 5 novembre, questo finanziamento segna un tentativo strategico di dare forma al panorama elettorale. La donazione del miliardario evidenzia le preoccupazioni all’interno della sua rete filantropica sui potenziali cambiamenti nella politica statunitense sotto una presidenza Trump.

Secondo quanto riportato dal New York Times, Gates avrebbe parlato privatamente dei suoi timori riguardo a un possibile secondo mandato di Trump.

La sua fondazione, la Bill & Melinda Gates Foundation, ha espresso preoccupazione per le possibili riduzioni delle iniziative di pianificazione familiare e dei programmi di salute globale se Trump dovesse ottenere un altro mandato.

Ciò è in linea con l’attenzione filantropica più ampia di Gates sullo sviluppo globale, la salute e la lotta alla povertà.

Nonostante queste preoccupazioni, Gates sostiene che potrebbe collaborare con entrambi i candidati, dimostrando di preferire un impegno non partigiano.

Il sostegno strategico ad Harris contrasta con la posizione bipartisan di Gates

Mentre Gates sottolinea la sua storia di collaborazione bipartisan, il suo recente sostegno a Harris suggerisce una deviazione strategica.

Secondo quanto riportato dal New York Times, Gates ha riconosciuto la natura unica delle elezioni del 2024.

Ha sottolineato l’importanza di queste elezioni, citandone le implicazioni per l’assistenza sanitaria, la riduzione della povertà e gli sforzi per contrastare il cambiamento climatico, sia negli Stati Uniti che a livello globale.

Ciò riflette la posta in gioco elevata percepita dai vari portatori di interesse mentre Harris e Trump si contendono la presidenza.

Secondo Forbes, il contributo di Gates ad Harris rientra in un modello più ampio in cui almeno 81 miliardari hanno fornito sostegno finanziario alla sua campagna.

In particolare, Elon Musk, un’altra figura influente nel mondo della tecnologia, ha appoggiato Donald Trump.

Questa divisione tra i donatori miliardari evidenzia le diverse visioni del futuro del Paese.

Questo sostegno contrastante mette in luce un ambiente competitivo nella raccolta fondi, in cui ogni candidato riceve il sostegno di personaggi di alto profilo.

Harris contro Trump

La differenza di età tra Harris e Trump è diventata un aspetto rilevante nella narrazione della campagna elettorale.

Mentre Harris ha da poco compiuto 60 anni, Trump, con i suoi 78 anni, è il candidato presidenziale più anziano nella storia degli Stati Uniti.

Il fattore età contribuisce a creare immagini contrastanti dei candidati, con Harris che si posiziona come una leader progressista.

Gates in precedenza aveva espresso la sua preferenza per un leader in grado di affrontare questioni emergenti come l’intelligenza artificiale, riflettendo il desiderio di una leadership in sintonia con le sfide moderne.

Melinda French Gates, l’ex moglie di Gates, ha pubblicamente sostenuto Harris, rafforzando ulteriormente il sostegno filantropico al candidato democratico.

Il suo appoggio, unito al contributo finanziario di Bill Gates, indica una prospettiva condivisa sulla futura direzione della politica statunitense.

Il consistente sostegno di importanti filantropi e miliardari potrebbe svolgere un ruolo cruciale nel dare forma alla narrazione e nell’influenzare il sentimento degli elettori con l’avvicinarsi delle elezioni del 5 novembre.