Binance chiude il programma referral in Turchia: ecco perché

Binance, il più grande exchange al mondo per volume di scambi, ha terminato il suo programma di referral in Turchia, secondo un annuncio pubblicato il 23 ottobre.

Al momento della stesura dell’articolo, il token Binance Coin BNB (BNB) era in calo dell’1,3%, ovvero circa 581 $.

Perché Binance ha sospeso i referral in Turchia?

Mercoledì, l’exchange di criptovalute ha annunciato in un aggiornamento di aver interrotto il programma di referral per i suoi utenti in Turchia. Secondo i dettagli, la mossa è dovuta alla conformità normativa.

In particolare, ciò avviene pochi mesi dopo che Binance ha ricevuto il via libera normativo dall’organismo di controllo dei mercati finanziari del Paese.

“In Binance, diamo priorità alla piena conformità con i quadri normativi locali per garantire un ambiente sicuro e affidabile per tutti i nostri utenti. A questo proposito, in base alle leggi e ai regolamenti locali, il Binance Retail Referral Program è stato terminato per gli utenti in Turchia”, si legge in parte nell’annuncio dell’exchange.

Binance consentirà ai referrer di guadagnare commissioni

Sebbene l’exchange di criptovalute abbia ora chiuso il suo programma di referral in Turchia, la decisione non influisce sugli altri prodotti e servizi disponibili tramite Binance.com e l’app.

Tutti i codici di referral a cui gli utenti potrebbero aver avuto accesso tramite il sito web dell’exchange non sono validi. Tuttavia, sebbene la funzionalità non sia più disponibile, i guadagni delle commissioni prima dell’annuncio non sono interessati. I referrer esistenti continueranno a guadagnare commissioni dai loro invitati che si sono registrati prima dell’aggiornamento dell’exchange di mercoledì.

Conformità normativa per Binance e altri exchange

La presenza di Binance in Turchia comprende una partnership con l’exchange di criptovalute locale BTguru e ha raggiunto un traguardo importante quando l’exchange si è registrato presso il Capital Markets Board del paese.

Negli ultimi mesi le autorità turche hanno intensificato gli sforzi per sottoporre tutti gli exchange e le piattaforme che offrono prodotti e servizi basati su criptovalute a un rigoroso regime di conformità.

Parte della regolamentazione delle criptovalute include requisiti relativi alla licenza di tutte le piattaforme di criptovalute. La non conformità comporta sanzioni severe, tra cui multe pecuniarie e pene detentive.

Binance, come la maggior parte degli altri exchange di criptovalute, sta sfruttando la trasparenza e la crescente adozione delle criptovalute per ottenere la licenza appropriata.

In particolare, sotto i riflettori della regolamentazione, Binance ha abbandonato alcuni mercati, tra cui il Canada.

La borsa è rientrata nel mercato indiano dopo un accordo con l’autorità di regolamentazione finanziaria del Paese.

Le approvazioni a Dubai, in Kazakistan e altrove hanno contribuito ai principali progressi compiuti dopo l’accordo da 4,3 miliardi di dollari negli Stati Uniti.

Tuttavia, Binance ha annunciato anche una serie di altre misure in risposta alle nuove normative sulle criptovalute.

Ad esempio, a giugno di quest’anno Binance ha rivelato che avrebbe rimosso le stablecoin non regolamentate per i suoi utenti nello Spazio economico europeo, nell’ambito dell’implementazione dei mercati delle criptovalute dell’Unione europea.

Coinbase ha inoltre annunciato la rimozione dalla quotazione nell’UE delle stablecoin non conformi al MiCA entro la fine dell’anno.

Nel frattempo, Circle è diventato il primo emittente di stablecoin a ottenere l’approvazione normativa per la sua stablecoin prima dell’implementazione del MiCA.