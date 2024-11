L’oro estende i guadagni grazie alla crescente domanda di beni rifugio e alle incertezze in vista delle elezioni statunitensi

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

I prezzi dell’oro hanno ampliato i loro guadagni e si sono attestati vicino ai livelli record, grazie all’aumento della domanda di metallo prezioso come bene rifugio.

Advertisement Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Il rally dell’oro sta guadagnando sempre più slancio in vista delle elezioni presidenziali statunitensi di novembre.

Advertisement

Secondo Fxstreet.com, l’ex presidente Donald Trump e la vicepresidente Kamala Harris sono testa a testa nei sondaggi d’opinione e la possibilità di una vittoria di Trump è vista come una minaccia alla stabilità delle prospettive geopolitiche.

Inoltre, il 16° vertice BRICS si sta svolgendo in Russia, dove Mosca sta discutendo di trovare un’alternativa al predominio del dollaro USA. Una valuta sostenuta dall’oro è pubblicizzata come un’opzione praticabile, ha affermato Fxstreet in un rapporto.

I prezzi dell’oro alimentati dalle tensioni geopolitiche

Copy link to section

Nonostante gli sforzi per stabilizzare la situazione in Medio Oriente, continua a imperversare la guerra tra Israele e Hezbollah, sostenuto dall’Iran, a Gaza e in Libano.

“Il Segretario di Stato americano Anthony Blinken non sembra più vicino a garantire un cessate il fuoco nonostante i titoli dei giornali annuncino progressi, come nel caso della sua ultima visita”, ha affermato in una nota Joaquin Monfort, direttore di Fxstreet.

I prezzi dell’oro sul COMEX sono aumentati di oltre il 30% dall’inizio di quest’anno. “Allo stato attuale delle cose, si tratterebbe del più forte incremento annuale in 45 anni”, ha affermato Carsten Fritsch, analista delle materie prime presso Commerzbank AG, in un rapporto.

Inoltre, secondo quanto riportato da Sky News, mercoledì Blinken avrebbe dovuto rifugiarsi in un bunker dopo che le sirene antiaeree erano suonate su Tel Aviv.

La narrazione commerciale di Trump ha rafforzato il trend rialzista dell’oro

Copy link to section

Negli Stati Uniti, la narrazione commerciale è cambiata con la crescente probabilità che Donald Trump vinca le elezioni presidenziali.

Kelvin Wong, analista di mercato senior presso OANDA:

Considerando che la proposta “generosa” di Trump di ridurre l’aliquota fiscale dal 21% al 15% probabilmente amplierà ulteriormente il deficit federale degli Stati Uniti, portando a sua volta il mercato a mettere in discussione la reputazione creditizia del governo statunitense (come la prospettiva di chiusure governative più frequenti), ciò potrebbe comportare un’erosione della fiducia nei titoli del Tesoro USA e un rafforzamento dell’oro.

Se Trump vince, è probabile che imporrà più tariffe a paesi come la Cina, il che potrebbe riaccendere una guerra commerciale tra le due principali economie del mondo. Questo è rialzista per l’oro in termini di asset rifugio.

Wong ha detto:

È probabile che le politiche fiscali e tariffarie commerciali proposte da Trump riaccendano le pressioni inflazionistiche al rialzo nel medio-lungo termine.

Il sentiment del mercato favorisce l’oro

Copy link to section

Il sentiment degli investitori nei confronti dell’oro è rimasto positivo nonostante i prezzi più alti.

Si ritiene che i trader considerino ogni calo dei prezzi dell’oro come un’importante opportunità di acquisto.

Ciò significa che qualsiasi calo dei prezzi dell’oro è di breve durata e di portata limitata, secondo Fritsch della Commerzbank.

Inoltre, si sono verificati afflussi significativi nei fondi negoziati in borsa (ETF) per l’oro.

Secondo un rapporto di Bloomberg, nell’ultima settimana gli afflussi negli ETF sull’oro hanno raggiunto quota 13 milioni di tonnellate.

Tuttavia, la Commerzbank AG ritiene che l’attuale rialzo dei prezzi dell’oro sia esagerato e che una correzione sia attesa da tempo.

“Non è possibile prevedere quando e da quale livello inizierà la correzione. Tuttavia, l’entità della correzione aumenterà presumibilmente con il livello dei prezzi”, ha affermato Fritsch.

Al momento in cui scriviamo, il contratto dell’oro di dicembre sul COMEX era a 2.759 dollari l’oncia, sostanzialmente invariato rispetto alla chiusura precedente.

Mercoledì mattina il contratto aveva raggiunto il massimo storico di 2.772,55 dollari l’oncia.