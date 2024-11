Prove AI lancia una soluzione di governance AI focalizzata sulle imprese sulla blockchain Hedera

Prove AI AG, nota per le sue soluzioni di governance dell’intelligenza artificiale all’avanguardia, lancia il suo prodotto di intelligenza artificiale sulla blockchain Hedera.

Con questa mossa, Prove AI dà priorità alle soluzioni incentrate sulle aziende.

🚨 @ProveAI costruirà la sua piattaforma di governance #AI di punta esclusivamente su #Hedera . Prove AI consente alle aziende di gestire in modo sicuro i dati di formazione AI, garantendo al contempo la conformità con gli standard normativi in evoluzione utilizzando l’infrastruttura sicura e scalabile di Hedera. “Prove AI, come…

Nel frattempo, la redditizia infrastruttura di rete di Hedera aiuterà anche Prove AI a offrire soluzioni di governance per le aziende che interagiscono con i progressi e le normative dell’intelligenza artificiale.

Prove AI, precedentemente Casper Labs, ha lanciato la sua rete sulla blockchain Casper per concentrarsi sulla governance trasparente e sulla verifica a prova di manomissione dei modelli di intelligenza artificiale.

Tuttavia, l’azienda ha deciso di migrare a Hedera per offrire alle aziende governance decentralizzata e soluzioni di livello aziendale. Secondo Mrinal Manohar, CEO di Prove AI,

Hedera Hashgraph è una delle reti più popolari nel settore blockchain.

Elevata produttività, governance decentralizzata, transazioni fisse e costi bassi lo rendono perfetto per le aziende globali.

Grazie alle capacità di Hedera, Prove AI è in grado di offrire un auditing affidabile e a prova di manomissione dei dati di intelligenza artificiale.

Ciò rimane di vitale importanza per le imprese che operano in settori che richiedono una responsabilità senza pari.

Il consenso di Hedera rende irreversibili tutti i dati sulla blockchain. Pertanto, le aziende che utilizzano Prove AI possono fidarsi dell’affidabilità delle statistiche di training dell’AI.

Il presidente di Hedera, Charles Adkins, ha commentato l’alleanza di Prove AI:

Prove AI, in quanto database immutabile e a prova di manomissione, conferisce un livello di affidabilità alla gestione del rischio nei sistemi di intelligenza artificiale, in perfetta linea con la nostra missione: fornire una base sicura e scalabile sia per i costruttori che per le aziende.