TSMC nega l’indagine statunitense sulle transazioni di chip Huawei tra i rapporti

La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ha fermamente negato di essere indagata dalle autorità statunitensi per i suoi rapporti con Huawei, in seguito alle segnalazioni secondo cui i suoi chip sarebbero stati trovati nei prodotti del colosso tecnologico cinese.

Il più grande produttore di chip su contratto al mondo ha sottolineato il suo impegno a rispettare tutte le leggi pertinenti in materia di controllo delle esportazioni, respingendo le affermazioni secondo cui sarebbero in corso indagini da parte degli Stati Uniti in merito alla sua conformità.

“TSMC è un’azienda rispettosa della legge e si impegna a rispettare tutte le norme e i regolamenti applicabili, compresi i controlli sulle esportazioni”, ha affermato un portavoce dell’azienda in una nota rilasciata mercoledì.

Questa risposta fa seguito a un rapporto pubblicato la scorsa settimana da The Information, secondo cui il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti stava indagando per verificare se TSMC avesse fornito chip per intelligenza artificiale o per smartphone a Huawei, violando potenzialmente le norme statunitensi sulle esportazioni.

Il produttore di chip ha chiarito di non aver fornito alcun chip a Huawei da metà settembre 2020, dopo che l’azienda cinese era stata inserita nella lista nera commerciale degli Stati Uniti nel 2019 a causa di problemi di sicurezza nazionale.

“Comunichiamo in modo proattivo con il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti in merito alla questione nel rapporto. Non siamo a conoscenza del fatto che TSMC sia oggetto di alcuna indagine in questo momento”, ha aggiunto il portavoce.

L’attenzione sui rapporti tra TSMC e Huawei si è intensificata dopo che Reuters ha riferito che uno dei chip di TSMC sarebbe stato trovato in un prodotto Huawei, sollevando preoccupazioni circa una possibile violazione delle normative statunitensi sulle esportazioni.

Questa scoperta sarebbe venuta alla luce dopo che la società di ricerca tecnologica TechInsights ha smontato un dispositivo Huawei e identificato un chip TSMC all’interno del suo sistema multi-chip.

Tuttavia, TechInsights non ha pubblicato un rapporto ufficiale e TSMC ha rifiutato di rilasciare ulteriori dichiarazioni sulla questione.

La rinnovata attenzione rivolta all’accesso di Huawei alla tecnologia avanzata dei semiconduttori segue il lancio da parte dell’azienda di uno smartphone dotato di chip 5G, tecnologia che gli Stati Uniti avevano cercato di limitare.

Né il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti né Huawei hanno ancora risposto alle richieste di commento.

Le azioni della TSMC hanno subito un duro colpo a seguito della notizia, scendendo dell’1,4% mercoledì.