La donazione da 1 milione di dollari al giorno di Elon Musk è finita sotto esame poiché il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha avvertito che potrebbe violare le leggi elettorali federali.

Musk, sostenendo attivamente Donald Trump nella corsa alla presidenza contro Kamala Harris, ha lanciato questa iniziativa attraverso il suo comitato di azione politica, America PAC.

L’omaggio offre la possibilità agli elettori registrati che firmano una petizione a sostegno del Primo e del Secondo Emendamento di vincere 1 milione di dollari al giorno.

Questa iniziativa è rivolta agli elettori di sette stati chiave indecisi: Pennsylvania, Georgia, Nevada, Arizona, Michigan, Wisconsin e Carolina del Nord.

Con l’avvicinarsi delle elezioni del 5 novembre, la competizione ha suscitato polemiche e questioni legali circa la sua conformità alla legge elettorale statunitense, sollevando preoccupazioni tra i democratici e spingendo il Dipartimento di Giustizia a chiedere un’indagine.

Qual è la legalità del regalo di voto di Elon Musk?

Il nocciolo delle preoccupazioni del Dipartimento di Giustizia risiede nelle leggi statunitensi che proibiscono il pagamento per la registrazione degli elettori.

Queste leggi mirano a prevenire un’influenza indebita nel processo elettorale. Il giveaway di Musk, sebbene inquadrato come un’iniziativa di petizione, richiede che i partecipanti siano elettori registrati, creando potenziali problemi legali.

Secondo quanto riferito, la sezione per l’integrità pubblica del Dipartimento di Giustizia ha contattato l’America PAC di Musk, evidenziando la possibilità di violazioni della legge elettorale federale.

La tempistica specifica della comunicazione del Dipartimento di Giustizia non è ancora chiara e il dipartimento non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla questione.

L’America PAC di Musk ha chiarito che l’obiettivo della competizione è quello di attrarre oltre 1 milione di elettori negli stati chiave in bilico.

Questi stati, spesso cruciali nel determinare l’esito delle elezioni, potrebbero ottenere un’influenza significativa se un numero considerevole di nuovi elettori firmasse la petizione.

Il PAC ha definito l’iniziativa come una campagna per i diritti costituzionali, in particolare la libertà di parola e il diritto di portare armi.

Sebbene per i partecipanti non sia richiesta alcuna affiliazione politica, la tempistica dell’evento e la sua attenzione rivolta agli stati indecisi hanno suscitato critiche da parte dei leader democratici, che vedono l’omaggio come un tentativo di rafforzare la base di sostegno di Trump.

Il giveaway è illegale?

Mentre alcuni analisti legali ritengono che il concorso di Musk potrebbe violare la legge federale, altri suggeriscono che potrebbe sfruttare una scappatoia legale.

Il Codice degli Stati Uniti proibisce espressamente di offrire pagamenti per la registrazione degli elettori o per votare.

Esperti legali come Paul Schiff Berman della George Washington University sostengono che prendere di mira gli elettori registrati potrebbe violare questa disposizione, esponendo potenzialmente Musk e America PAC a multe o alla reclusione se ritenuti colpevoli.

Adav Noti del Campaign Legal Center ha ribadito queste preoccupazioni, affermando che il piano è soggetto ad applicazione civile o penale da parte del Dipartimento di Giustizia.

Musk ha respinto le accuse di illegalità sulla piattaforma di social media X (ex Twitter), sostenendo che il concorso è aperto a tutti gli elettori, indipendentemente dall’affiliazione al partito o dallo stato di voto.

In risposta alle crescenti critiche, l’America PAC ha modificato i termini del concorso, descrivendo ora il premio come il pagamento per un ruolo di portavoce.

I vincitori dovranno creare video che promuovano il programma del PAC, allineando i pagamenti con l’attività promozionale piuttosto che con la registrazione degli elettori.

Nonostante questa modifica, alcuni esperti legali ritengono che la concessione potrebbe ancora incontrare difficoltà legali, in quanto il collegamento con la registrazione degli elettori resta un potenziale problema ai sensi della legge elettorale.

Ex procuratori repubblicani chiedono al Dipartimento di Giustizia di intervenire

Ad aumentare la pressione sul Dipartimento di Giustizia, un gruppo di ex procuratori repubblicani ha esortato il dipartimento a indagare sul concorso, citando potenziali violazioni delle leggi statali e federali.

Hanno sostenuto che tali attività, soprattutto a così breve distanza dalle elezioni, richiedono un controllo attento, nonostante la generale riluttanza delle forze dell’ordine ad agire su questioni elettorali in prossimità del giorno delle votazioni.

La loro lettera sottolinea la natura senza precedenti della competizione nella moderna storia politica degli Stati Uniti, evidenziandone il potenziale impatto sul comportamento degli elettori negli stati chiave in bilico.

Con l’avvicinarsi del giorno delle elezioni, l’esito di questa controversia legale potrebbe avere implicazioni significative sull’influenza politica di Musk e sulle attività dell’America PAC.

Se il Dipartimento di Giustizia intraprendesse un’azione formale, il caso potrebbe creare un precedente su come le leggi elettorali si applicano alle iniziative non convenzionali di coinvolgimento degli elettori.

Per ora la controversia continua a svolgersi, con democratici ed esperti legali che monitorano attentamente ogni sviluppo.

Non è ancora chiaro se la donazione di Musk avrà conseguenze legali o se riuscirà a raggiungere gli obiettivi di voto prefissati.